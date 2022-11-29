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Генпрокуратура признала литовский центр Riddle нежелательным
Генпрокуратура признала литовский центр Riddle нежелательным - РИА Новости, 29.11.2022
Генпрокуратура признала литовский центр Riddle нежелательным
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ литовской неправительственной организации Riddle, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:44
2022-11-29T10:44
2022-11-29T10:46
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генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ литовской неправительственной организации Riddle, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России иностранной неправительственной организации Riddle (аналитический Центр "Риддл", Литовская Республика)", - говорится в сообщении.Ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, отмечается в релизе.Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования.Как сообщается на сайте Riddle, задача издания - предоставление читателям качественной аналитики, создание экспертного сообщества и продвижение нового поколения экспертов, занимающихся изучением России.
https://ria.ru/20221124/loboda-1834086913.html
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россия, генеральная прокуратура рф, литва
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Литва
10:44 29.11.2022 (обновлено: 10:46 29.11.2022)
Генпрокуратура признала литовский центр Riddle нежелательным
Генеральная прокуратура признала литовский аналитический Центр "Риддл" нежелательным
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости.
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ литовской неправительственной организации Riddle, сообщает
пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России иностранной неправительственной организации Riddle (аналитический Центр "Риддл", Литовская Республика)", - говорится в сообщении.
Ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, отмечается в релизе.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования.
Как сообщается на сайте Riddle, задача издания - предоставление читателям качественной аналитики, создание экспертного сообщества и продвижение нового поколения экспертов, занимающихся изучением России.