https://ria.ru/20221129/riddle-1834947411.html

Генпрокуратура признала литовский центр Riddle нежелательным

Генпрокуратура признала литовский центр Riddle нежелательным - РИА Новости, 29.11.2022

Генпрокуратура признала литовский центр Riddle нежелательным

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ литовской неправительственной организации Riddle, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:44

2022-11-29T10:44

2022-11-29T10:46

россия

генеральная прокуратура рф

литва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597525191_0:277:3127:2036_1920x0_80_0_0_9548fee1394dc882b45ac150d7b8dfcb.jpg

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ литовской неправительственной организации Riddle, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России иностранной неправительственной организации Riddle (аналитический Центр "Риддл", Литовская Республика)", - говорится в сообщении.Ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, отмечается в релизе.Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования.Как сообщается на сайте Riddle, задача издания - предоставление читателям качественной аналитики, создание экспертного сообщества и продвижение нового поколения экспертов, занимающихся изучением России.

https://ria.ru/20221124/loboda-1834086913.html

https://ria.ru/20221122/litva-1833511188.html

россия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, литва