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Пентагон: дополнительные системы ПВО Hawk находятся в пути на Украину - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/pvo-1835138222.html
Пентагон: дополнительные системы ПВО Hawk находятся в пути на Украину
Пентагон: дополнительные системы ПВО Hawk находятся в пути на Украину - РИА Новости, 29.11.2022
Пентагон: дополнительные системы ПВО Hawk находятся в пути на Украину
Дополнительные системы противовоздушной обороны Hawk, предоставленные США Киеву в рамках военной помощи, уже находятся в пути на Украину, заявили... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T21:35
2022-11-29T21:35
специальная военная операция на украине
в мире
джейк салливан
сергей лавров
украина
сша
россия
нато
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Дополнительные системы противовоздушной обороны Hawk, предоставленные США Киеву в рамках военной помощи, уже находятся в пути на Украину, заявили высокопоставленные представители американского министерства обороны.В ведомстве отметили, что США изучают все возможные "комбинации оборудования", которые могут быть предоставлены украинским военным, включая комплексы Patriot.Ранее в ноябре советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя последний пакет американской помощи Киеву на 400 миллионов долларов, сообщил, что в него войдут системы ПВО Hawk с ракетами к ним и четыре американские системы ПВО Avenger с ракетами Stinger.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, джейк салливан, сергей лавров, украина, сша, россия, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джейк Салливан, Сергей Лавров, Украина, США, Россия, НАТО, Министерство обороны США
21:35 29.11.2022
 
Пентагон: дополнительные системы ПВО Hawk находятся в пути на Украину

Пентагон: дополнительные системы противовоздушной Hawk находятся в пути на Украину

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Дополнительные системы противовоздушной обороны Hawk, предоставленные США Киеву в рамках военной помощи, уже находятся в пути на Украину, заявили высокопоставленные представители американского министерства обороны.
"Дополнительные пусковые установки Hawk находятся в пути", - сказали они.
В ведомстве отметили, что США изучают все возможные "комбинации оборудования", которые могут быть предоставлены украинским военным, включая комплексы Patriot.
Ранее в ноябре советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя последний пакет американской помощи Киеву на 400 миллионов долларов, сообщил, что в него войдут системы ПВО Hawk с ракетами к ним и четыре американские системы ПВО Avenger с ракетами Stinger.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинский истребитель - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжейк СалливанСергей ЛавровУкраинаСШАРоссияНАТОМинистерство обороны США
 
 
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