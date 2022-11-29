Пентагон: дополнительные системы ПВО Hawk находятся в пути на Украину
Пентагон: дополнительные системы противовоздушной Hawk находятся в пути на Украину
© AP Photo / Charles DharapakПентагон
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Дополнительные системы противовоздушной обороны Hawk, предоставленные США Киеву в рамках военной помощи, уже находятся в пути на Украину, заявили высокопоставленные представители американского министерства обороны.
"Дополнительные пусковые установки Hawk находятся в пути", - сказали они.
В ведомстве отметили, что США изучают все возможные "комбинации оборудования", которые могут быть предоставлены украинским военным, включая комплексы Patriot.
Ранее в ноябре советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя последний пакет американской помощи Киеву на 400 миллионов долларов, сообщил, что в него войдут системы ПВО Hawk с ракетами к ним и четыре американские системы ПВО Avenger с ракетами Stinger.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.