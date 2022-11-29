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Путин выразил надежду, что судебная система России продолжит развиваться - РИА Новости, 29.11.2022
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Путин выразил надежду, что судебная система России продолжит развиваться
Путин выразил надежду, что судебная система России продолжит развиваться - РИА Новости, 29.11.2022
Путин выразил надежду, что судебная система России продолжит развиваться
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что судебная система страны продолжит развиваться и удовлетворять требованиям россиян по защите интересов их прав и РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T18:25
2022-11-29T18:54
россия
владимир путин
вячеслав лебедев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что судебная система страны продолжит развиваться и удовлетворять требованиям россиян по защите интересов их прав и свобод, включая политическую и экономическую сферы."Хочу выразить надежду.... что наша судебная система, во главе которой верховный суд и конституционный суд, будет дальше развиваться - так, как это было в последние годы, и будет удовлетворять требованиям наших граждан о защите интересов государства, самих граждан, их прав и свобод во всех сферах жизнедеятельности, и в политической сфере, экономической", - сказал Путин на встрече с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.Он отметил важную роль судебной системы, которая в последние годы развивается "достаточно энергично" и отвечает на те требования, которые к ней предъявляются.
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россия, владимир путин, вячеслав лебедев
Россия, Владимир Путин, Вячеслав Лебедев
18:25 29.11.2022 (обновлено: 18:54 29.11.2022)
 
Путин выразил надежду, что судебная система России продолжит развиваться

Путин на встрече с Лебедевым выразил надежду, что судебная система продолжит развиваться

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев во время встречи
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев во время встречи
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что судебная система страны продолжит развиваться и удовлетворять требованиям россиян по защите интересов их прав и свобод, включая политическую и экономическую сферы.
"Хочу выразить надежду.... что наша судебная система, во главе которой верховный суд и конституционный суд, будет дальше развиваться - так, как это было в последние годы, и будет удовлетворять требованиям наших граждан о защите интересов государства, самих граждан, их прав и свобод во всех сферах жизнедеятельности, и в политической сфере, экономической", - сказал Путин на встрече с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.
Он отметил важную роль судебной системы, которая в последние годы развивается "достаточно энергично" и отвечает на те требования, которые к ней предъявляются.
Президент РФ Владимир Путин выступает на Х Всероссийском съезде судей, посвященном 100-летию Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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