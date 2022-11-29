18:25 29.11.2022 (обновлено: 18:54 29.11.2022)
Путин выразил надежду, что судебная система России продолжит развиваться
Путин на встрече с Лебедевым выразил надежду, что судебная система продолжит развиваться
© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев во время встречи
© POOL
Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев во время встречи
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что судебная система страны продолжит развиваться и удовлетворять требованиям россиян по защите интересов их прав и свобод, включая политическую и экономическую сферы.
"Хочу выразить надежду.... что наша судебная система, во главе которой верховный суд и конституционный суд, будет дальше развиваться - так, как это было в последние годы, и будет удовлетворять требованиям наших граждан о защите интересов государства, самих граждан, их прав и свобод во всех сферах жизнедеятельности, и в политической сфере, экономической", - сказал Путин на встрече с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.
Он отметил важную роль судебной системы, которая в последние годы развивается "достаточно энергично" и отвечает на те требования, которые к ней предъявляются.