https://ria.ru/20221129/putin-1835102918.html

Путин выразил надежду, что судебная система России продолжит развиваться

Путин выразил надежду, что судебная система России продолжит развиваться - РИА Новости, 29.11.2022

Путин выразил надежду, что судебная система России продолжит развиваться

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что судебная система страны продолжит развиваться и удовлетворять требованиям россиян по защите интересов их прав и РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T18:25

2022-11-29T18:25

2022-11-29T18:54

россия

владимир путин

вячеслав лебедев

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что судебная система страны продолжит развиваться и удовлетворять требованиям россиян по защите интересов их прав и свобод, включая политическую и экономическую сферы."Хочу выразить надежду.... что наша судебная система, во главе которой верховный суд и конституционный суд, будет дальше развиваться - так, как это было в последние годы, и будет удовлетворять требованиям наших граждан о защите интересов государства, самих граждан, их прав и свобод во всех сферах жизнедеятельности, и в политической сфере, экономической", - сказал Путин на встрече с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.Он отметил важную роль судебной системы, которая в последние годы развивается "достаточно энергично" и отвечает на те требования, которые к ней предъявляются.

https://ria.ru/20221129/putin-1835081821.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, владимир путин, вячеслав лебедев