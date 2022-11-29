Путин призвал российских судей соответствовать "олимпийскому" статусу судов

"Применение этих норм (права - ред.), окончательное слово за применением этих норм находится в руках судов, которые стоят на самой вершине правовой системы, на Олимпе этой правовой системы... И я вас очень прошу соответствовать этому олимпийскому высокому статусу - как те, кто там еще по известным древним традициям проживает, имею в виду олимпийских богов", - сказал Путин на Всероссийском съезде судей.