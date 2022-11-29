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Путин призвал российских судей соответствовать "олимпийскому" статусу судов - РИА Новости, 29.11.2022
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Путин призвал российских судей соответствовать "олимпийскому" статусу судов
Путин призвал российских судей соответствовать "олимпийскому" статусу судов - РИА Новости, 29.11.2022
Путин призвал российских судей соответствовать "олимпийскому" статусу судов
Президент РФ Владимир Путин призвал российских судей соответствовать высокому статусу судов, находящихся "на Олимпе правовой системы". РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:10
2022-11-29T16:50
владимир путин
россия
государственный кремлевский дворец
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал российских судей соответствовать высокому статусу судов, находящихся "на Олимпе правовой системы".Он отметил, что применение закона и то, как это отражается на всех сферах жизни государства и каждого конкретного человека в отдельности, в конечном итоге "зависит от конкретных людей"."Пожалуйста. Это чрезвычайно важно для практической деятельности и морально-нравственного состояния общества. Соответствуйте, пожалуйста, этому высочайшему статусу судебной системы России", - повторил президент.Десятый всероссийский съезд судей во вторник открылся в Государственном Кремлевском дворце. В мероприятии также принимает участие глава государства.
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владимир путин, россия, государственный кремлевский дворец
Владимир Путин, Россия, Государственный Кремлевский дворец
15:10 29.11.2022 (обновлено: 16:50 29.11.2022)
 
Путин призвал российских судей соответствовать "олимпийскому" статусу судов

Путин призвал судей соответствовать статусу судов, стоящих "на Олимпе правовой системы"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на Х Всероссийском съезде судей, посвященном 100-летию Верховного суда РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на Х Всероссийском съезде судей, посвященном 100-летию Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на Х Всероссийском съезде судей, посвященном 100-летию Верховного суда РФ
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал российских судей соответствовать высокому статусу судов, находящихся "на Олимпе правовой системы".
"Применение этих норм (права - ред.), окончательное слово за применением этих норм находится в руках судов, которые стоят на самой вершине правовой системы, на Олимпе этой правовой системы... И я вас очень прошу соответствовать этому олимпийскому высокому статусу - как те, кто там еще по известным древним традициям проживает, имею в виду олимпийских богов", - сказал Путин на Всероссийском съезде судей.
Он отметил, что применение закона и то, как это отражается на всех сферах жизни государства и каждого конкретного человека в отдельности, в конечном итоге "зависит от конкретных людей".
"Пожалуйста. Это чрезвычайно важно для практической деятельности и морально-нравственного состояния общества. Соответствуйте, пожалуйста, этому высочайшему статусу судебной системы России", - повторил президент.
Десятый всероссийский съезд судей во вторник открылся в Государственном Кремлевском дворце. В мероприятии также принимает участие глава государства.
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