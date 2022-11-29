https://ria.ru/20221129/puteshestviya-1834988823.html

Названы самые популярные направления для путешествий в декабре

Названы самые популярные направления для путешествий в декабре - РИА Новости, 29.11.2022

Названы самые популярные направления для путешествий в декабре

Определены самые востребованные маршруты для путешествий в первый месяц зимы, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T19:37

2022-11-29T19:37

2022-11-29T19:37

туризм

туризм

новости - туризм

москва

сочи

санкт-петербург

стамбул

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Определены самые востребованные маршруты для путешествий в первый месяц зимы, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали поисковые запросы пользователей на авиа- и железнодорожные билеты и выяснили, что самым популярным российским направлением традиционно стала Москва, ее доля ― 18,9 процента. На втором месте Сочи, куда хотели бы отправиться 11,2 процента клиентов. Замыкает тройку Санкт-Петербург, на него пришлось немного меньше, чем на южный город, ― 11 процентов.Кроме того, в список направлений, интересующих путешественников в декабре, вошли Минеральные Воды, Калининград, Уфа, Казань, Екатеринбург, Махачкала и Новосибирск.Желающие отправиться за рубеж, чаще всего приобретали билеты в Стамбул ― доля таких бронирований достигла 10,4 процента. Ереван выбрали 6,8 процента туристов, Анталью ― 4,7 процента.

https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html

москва

сочи

санкт-петербург

стамбул

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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