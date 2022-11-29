https://ria.ru/20221129/puteshestviya-1834988823.html
Названы самые популярные направления для путешествий в декабре
Названы самые популярные направления для путешествий в декабре - РИА Новости, 29.11.2022
Названы самые популярные направления для путешествий в декабре
Определены самые востребованные маршруты для путешествий в первый месяц зимы, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T19:37
2022-11-29T19:37
2022-11-29T19:37
туризм
туризм
новости - туризм
москва
сочи
санкт-петербург
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564925064_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71dccf046eab8ebd9f7012b7f2cbae9d.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Определены самые востребованные маршруты для путешествий в первый месяц зимы, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали поисковые запросы пользователей на авиа- и железнодорожные билеты и выяснили, что самым популярным российским направлением традиционно стала Москва, ее доля ― 18,9 процента. На втором месте Сочи, куда хотели бы отправиться 11,2 процента клиентов. Замыкает тройку Санкт-Петербург, на него пришлось немного меньше, чем на южный город, ― 11 процентов.Кроме того, в список направлений, интересующих путешественников в декабре, вошли Минеральные Воды, Калининград, Уфа, Казань, Екатеринбург, Махачкала и Новосибирск.Желающие отправиться за рубеж, чаще всего приобретали билеты в Стамбул ― доля таких бронирований достигла 10,4 процента. Ереван выбрали 6,8 процента туристов, Анталью ― 4,7 процента.
https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html
москва
сочи
санкт-петербург
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564925064_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_58fab8492af04a70d8a9f59f9793769f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, сочи, санкт-петербург, стамбул
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Стамбул
Названы самые популярные направления для путешествий в декабре
OneTwoTrip: в декабре туристы выбирают для путешествий две столицы, Сочи и Стамбул