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Названы самые популярные направления для путешествий в декабре - РИА Новости, 29.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221129/puteshestviya-1834988823.html
Названы самые популярные направления для путешествий в декабре
Названы самые популярные направления для путешествий в декабре - РИА Новости, 29.11.2022
Названы самые популярные направления для путешествий в декабре
Определены самые востребованные маршруты для путешествий в первый месяц зимы, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T19:37
2022-11-29T19:37
туризм
туризм
новости - туризм
москва
сочи
санкт-петербург
стамбул
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Определены самые востребованные маршруты для путешествий в первый месяц зимы, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали поисковые запросы пользователей на авиа- и железнодорожные билеты и выяснили, что самым популярным российским направлением традиционно стала Москва, ее доля ― 18,9 процента. На втором месте Сочи, куда хотели бы отправиться 11,2 процента клиентов. Замыкает тройку Санкт-Петербург, на него пришлось немного меньше, чем на южный город, ― 11 процентов.Кроме того, в список направлений, интересующих путешественников в декабре, вошли Минеральные Воды, Калининград, Уфа, Казань, Екатеринбург, Махачкала и Новосибирск.Желающие отправиться за рубеж, чаще всего приобретали билеты в Стамбул ― доля таких бронирований достигла 10,4 процента. Ереван выбрали 6,8 процента туристов, Анталью ― 4,7 процента.
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туризм, новости - туризм, москва, сочи, санкт-петербург, стамбул
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Стамбул
19:37 29.11.2022
 
Названы самые популярные направления для путешествий в декабре

OneTwoTrip: в декабре туристы выбирают для путешествий две столицы, Сочи и Стамбул

© Pixabay / Şinasi MüldürВид на башню Галата
Вид на башню Галата - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Pixabay / Şinasi Müldür
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Определены самые востребованные маршруты для путешествий в первый месяц зимы, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали поисковые запросы пользователей на авиа- и железнодорожные билеты и выяснили, что самым популярным российским направлением традиционно стала Москва, ее доля ― 18,9 процента. На втором месте Сочи, куда хотели бы отправиться 11,2 процента клиентов. Замыкает тройку Санкт-Петербург, на него пришлось немного меньше, чем на южный город, ― 11 процентов.
Кроме того, в список направлений, интересующих путешественников в декабре, вошли Минеральные Воды, Калининград, Уфа, Казань, Екатеринбург, Махачкала и Новосибирск.
Желающие отправиться за рубеж, чаще всего приобретали билеты в Стамбул ― доля таких бронирований достигла 10,4 процента. Ереван выбрали 6,8 процента туристов, Анталью ― 4,7 процента.
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