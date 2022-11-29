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Названы курорты, где россияне дольше всего отдыхали осенью - РИА Новости, 29.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221129/puteshestviya-1834686664.html
Названы курорты, где россияне дольше всего отдыхали осенью
Названы курорты, где россияне дольше всего отдыхали осенью - РИА Новости, 29.11.2022
Названы курорты, где россияне дольше всего отдыхали осенью
Определены курорты, где россияне осенью отдыхали дольше всего, сообщает OneTwoTrip в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T07:02
2022-11-29T07:02
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
испания
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Определены курорты, где россияне осенью отдыхали дольше всего, сообщает OneTwoTrip в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости."Оказалось, что внутри России самые продолжительные поездки были совершены в село Витязево, расположенное недалеко от Анапы. Там пользователи в среднем проводили чуть менее пяти дней. Наиболее востребованным зарубежным направлением оказался испанский курорт Сан-Жоан-Деспи — в среднем туристы отдыхали там 11,9 дня", — рассказали в компании.Там добавили, что после Витязево, где номер в сутки стоил около 3,6 тысячи рублей, россияне надолго останавливались в курортном микрорайоне Лазаревское (3,8 тысячи рублей за номер в сутки) и в Кисловодске (5,7 тысячи рублей в сутки). В топе также Сочи и Адлер, где путешественники проживали в среднем три дня и отдавали за номер от пяти до шести тысяч рублей за сутки.В сервисе выяснили, что за границу осенью россияне ездили в основном в долгие отпуска. Так, на втором месте после Сан-Жоан-Деспи еще один испанский город — Малага, где туристы проводили в среднем 11,7 дня, а номер обходился им примерно в 7,5 тысячи рублей за ночь.Курортный Салоу, расположенный в часе езды от Барселоны, стал третьим в списке. Там гости из РФ останавливались на 11,4 дня, а номер стоил 4,6 тысячи рублей за сутки. Далее в рейтинге греческие Салоники, где туристы проводили этой осенью примерно 10,5 дня, заплатив за номер около 5,4 тысячи рублей. Итальянский Римини занял пятое место: россияне останавливались там почти на десять дней, номер стоил около 5,8 тысячи рублей за ночь.
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туризм, новости - туризм, сочи, испания
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Испания
07:02 29.11.2022
 
Названы курорты, где россияне дольше всего отдыхали осенью

OneTwoTrip: осенью россияне дольше всего отдыхали в окрестностях Сочи и в Испании

© Фото : Public domainЦентральный пляж в поселке Витязево
Центральный пляж в поселке Витязево - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : Public domain
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Определены курорты, где россияне осенью отдыхали дольше всего, сообщает OneTwoTrip в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Оказалось, что внутри России самые продолжительные поездки были совершены в село Витязево, расположенное недалеко от Анапы. Там пользователи в среднем проводили чуть менее пяти дней. Наиболее востребованным зарубежным направлением оказался испанский курорт Сан-Жоан-Деспи — в среднем туристы отдыхали там 11,9 дня", — рассказали в компании.
Там добавили, что после Витязево, где номер в сутки стоил около 3,6 тысячи рублей, россияне надолго останавливались в курортном микрорайоне Лазаревское (3,8 тысячи рублей за номер в сутки) и в Кисловодске (5,7 тысячи рублей в сутки). В топе также Сочи и Адлер, где путешественники проживали в среднем три дня и отдавали за номер от пяти до шести тысяч рублей за сутки.
В сервисе выяснили, что за границу осенью россияне ездили в основном в долгие отпуска. Так, на втором месте после Сан-Жоан-Деспи еще один испанский город — Малага, где туристы проводили в среднем 11,7 дня, а номер обходился им примерно в 7,5 тысячи рублей за ночь.
Курортный Салоу, расположенный в часе езды от Барселоны, стал третьим в списке. Там гости из РФ останавливались на 11,4 дня, а номер стоил 4,6 тысячи рублей за сутки. Далее в рейтинге греческие Салоники, где туристы проводили этой осенью примерно 10,5 дня, заплатив за номер около 5,4 тысячи рублей. Итальянский Римини занял пятое место: россияне останавливались там почти на десять дней, номер стоил около 5,8 тысячи рублей за ночь.
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