Названы курорты, где россияне дольше всего отдыхали осенью
OneTwoTrip: осенью россияне дольше всего отдыхали в окрестностях Сочи и в Испании
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Определены курорты, где россияне осенью отдыхали дольше всего, сообщает OneTwoTrip в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Оказалось, что внутри России самые продолжительные поездки были совершены в село Витязево, расположенное недалеко от Анапы. Там пользователи в среднем проводили чуть менее пяти дней. Наиболее востребованным зарубежным направлением оказался испанский курорт Сан-Жоан-Деспи — в среднем туристы отдыхали там 11,9 дня", — рассказали в компании.
Там добавили, что после Витязево, где номер в сутки стоил около 3,6 тысячи рублей, россияне надолго останавливались в курортном микрорайоне Лазаревское (3,8 тысячи рублей за номер в сутки) и в Кисловодске (5,7 тысячи рублей в сутки). В топе также Сочи и Адлер, где путешественники проживали в среднем три дня и отдавали за номер от пяти до шести тысяч рублей за сутки.
В сервисе выяснили, что за границу осенью россияне ездили в основном в долгие отпуска. Так, на втором месте после Сан-Жоан-Деспи еще один испанский город — Малага, где туристы проводили в среднем 11,7 дня, а номер обходился им примерно в 7,5 тысячи рублей за ночь.
Курортный Салоу, расположенный в часе езды от Барселоны, стал третьим в списке. Там гости из РФ останавливались на 11,4 дня, а номер стоил 4,6 тысячи рублей за сутки. Далее в рейтинге греческие Салоники, где туристы проводили этой осенью примерно 10,5 дня, заплатив за номер около 5,4 тысячи рублей. Итальянский Римини занял пятое место: россияне останавливались там почти на десять дней, номер стоил около 5,8 тысячи рублей за ночь.