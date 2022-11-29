https://ria.ru/20221129/prigovor-1834987704.html

В Белоруссии оставили в силе приговор по делу о попытке захвата власти

В Белоруссии оставили в силе приговор по делу о попытке захвата власти - РИА Новости, 29.11.2022

В Белоруссии оставили в силе приговор по делу о попытке захвата власти

Коллегия по уголовным делам Верховного суда Белоруссии оставила в силе приговор по делу о заговоре с целью государственного переворота с целью свержения власти, РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:50

2022-11-29T12:50

2022-11-29T13:22

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сша

россия

минский областной суд

александр лукашенко

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МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Коллегия по уголовным делам Верховного суда Белоруссии оставила в силе приговор по делу о заговоре с целью государственного переворота с целью свержения власти, сообщает во вторник Sputnik Беларусь."Коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси оставила в силе приговор по делу о заговоре с целью государственного переворота с целью свержения власти. Сегодня в суде были рассмотрены апелляционные жалобы адвокатов на приговор Минского областного суда, который приговорил к длительным срокам Юрия Зенковича (11 лет), Александра Федуту (10 лет) и Григория Костусева (10 лет), еще двум фигурантам было назначено по два с половиной года лишения свободы", - сообщает агентство.Адвокаты просили отменить либо смягчить вынесенный судом первой инстанции приговор. Государственный обвинитель убеждал суд приговор оставить, так как виновность фигурантов дела была доказана.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. Как сообщали в ФСБ РФ, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, планировавшие военный переворот в Минске 9 мая 2021 года. В эту же группу, по данным КГБ Белоруссии, входил и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, он был задержан на территории республики.Генеральная прокуратура Белоруссии в июне направила в суд уголовное дело по обвинению Зенковича, Федуты и Костусева в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, а также Ольги Голубович и Дениса Кравчука – активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Одновременно Зенковичу были инкриминированы создание экстремистского формирования и руководство таким формированием, а также публичные призывы к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием интернета. Ему также вменялось в вину разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц.Минский областной суд 29 июля начал рассмотрение уголовного дела. Зенкович признал полностью вину в суде. Федута признал вину частично - в участии в заговоре, Костусев вину не признал. Их адвокаты просили оправдать своих клиентов, отмечая, что виновность в заговоре не была доказана стороной обвинения в ходе судебного слушания. Кроме того, в суде они заявляли, что заговор стал результатом оперативного эксперимента.Минский областной суд 5 сентября приговорил Зенковича к 11 годам колонии усиленного режима, Федуту и Костусева - к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Еще два фигуранта, активисты Голубович и Кравчук, которые обвинялись в грубом нарушении общественного порядка, осуждены на 2,5 года лишения свободы в условиях колонии общего режима.

https://ria.ru/20221128/delo-1834823546.html

https://ria.ru/20221128/obse-1834775075.html

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Екатерина Зайцева

белоруссия, в мире, сша, россия, минский областной суд, александр лукашенко