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В Адыгее переселенцы из Херсона получили российские паспорта - РИА Новости, 29.11.2022
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Республика Адыгея
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В Адыгее переселенцы из Херсона получили российские паспорта
В Адыгее переселенцы из Херсона получили российские паспорта - РИА Новости, 29.11.2022
В Адыгее переселенцы из Херсона получили российские паспорта
Власти Адыгеи вручили паспорта граждан России пятнадцати вынужденным переселенцам из Херсона, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:57
2022-11-29T15:57
республика адыгея
херсон
россия
майкопский район
мурат кумпилов
жилье
республика адыгея
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МАЙКОП, 29 ноя – РИА Новости. Власти Адыгеи вручили паспорта граждан России пятнадцати вынужденным переселенцам из Херсона, сообщает пресс-служба республиканского правительства."В Майкопском районе с участием главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялась торжественная церемония вручения паспортов РФ жителям Херсонской области, которые в экстренном порядке вынуждены были покинуть свои дома", - говорится в сообщении. Торжественное вручение состоялось в доме культуры поселка Каменномостский, недалеко от пунктов временного размещения переселенцев, где сейчас проживает более 500 человек.Обращаясь к получившими паспорта, глава Адыгеи отметил, что теперь они – граждане России с соответствующими правами, обязанностями и гражданской ответственностью. Он также заявил, что органы власти сегодня делают все возможное, чтобы помочь им обустроиться на новом месте. "Россия верит в своих граждан, которые являются наследниками многих поколений, чьим трудом и отвагой и было создано Российское государство", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.Сообщается, что одним из обладателей российского паспорта стал бывший руководитель областного Дворца культуры в Херсоне Виктор Георгиев, который сегодня уже устроился на работу худруком ДК в поселке Каменномостском. Еще один новый гражданин РФ – Антон Щетинин, уроженец Майкопа и в недавнем прошлом житель Херсона, сейчас вернулся на историческую родину.Кумпилов пообещал переселенцам помощь в трудоустройстве и поручил обеспечить реализацию всех решений по их поддержке, в том числе осуществление единовременной федеральной выплаты в размере 10 тысяч рублей и республиканской – 20 тысяч рублей. Кроме того, переселенцы могут рассчитывать на единовременную выплату на приобретение жилья, для предоставления этой меры поддержки региональные власти уже подписали соглашение с Фондом развития территорий, говорится в сообщении.Уточняется, что вопросы устройства детей переселенцев в детсады и школы, предоставление медицинской и психологической помощи будут находиться на контроле главы Адыгеи.
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херсон, россия, майкопский район, мурат кумпилов, жилье, республика адыгея
Республика Адыгея, Херсон, Россия, Майкопский район, Мурат Кумпилов, Жилье, Республика Адыгея
15:57 29.11.2022
 

В Адыгее переселенцы из Херсона получили российские паспорта

© Фото : Официальный Интернет-сайт исполнительных органов государственной власти Республики АдыгеяГлава РА Мурат Кумпилов на торжественной церемонии вручения паспортов РФ переселенцам из Херсонской области
Глава РА Мурат Кумпилов на торжественной церемонии вручения паспортов РФ переселенцам из Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : Официальный Интернет-сайт исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея
Глава РА Мурат Кумпилов на торжественной церемонии вручения паспортов РФ переселенцам из Херсонской области
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МАЙКОП, 29 ноя – РИА Новости. Власти Адыгеи вручили паспорта граждан России пятнадцати вынужденным переселенцам из Херсона, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Майкопском районе с участием главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялась торжественная церемония вручения паспортов РФ жителям Херсонской области, которые в экстренном порядке вынуждены были покинуть свои дома", - говорится в сообщении. Торжественное вручение состоялось в доме культуры поселка Каменномостский, недалеко от пунктов временного размещения переселенцев, где сейчас проживает более 500 человек.
Обращаясь к получившими паспорта, глава Адыгеи отметил, что теперь они – граждане России с соответствующими правами, обязанностями и гражданской ответственностью. Он также заявил, что органы власти сегодня делают все возможное, чтобы помочь им обустроиться на новом месте. "Россия верит в своих граждан, которые являются наследниками многих поколений, чьим трудом и отвагой и было создано Российское государство", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.
Сообщается, что одним из обладателей российского паспорта стал бывший руководитель областного Дворца культуры в Херсоне Виктор Георгиев, который сегодня уже устроился на работу худруком ДК в поселке Каменномостском. Еще один новый гражданин РФ – Антон Щетинин, уроженец Майкопа и в недавнем прошлом житель Херсона, сейчас вернулся на историческую родину.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 15:38Республика Адыгея
В Адыгее выплатят переселенцам из Херсонской области по 20 тысяч рублей
Кумпилов пообещал переселенцам помощь в трудоустройстве и поручил обеспечить реализацию всех решений по их поддержке, в том числе осуществление единовременной федеральной выплаты в размере 10 тысяч рублей и республиканской – 20 тысяч рублей. Кроме того, переселенцы могут рассчитывать на единовременную выплату на приобретение жилья, для предоставления этой меры поддержки региональные власти уже подписали соглашение с Фондом развития территорий, говорится в сообщении.
Уточняется, что вопросы устройства детей переселенцев в детсады и школы, предоставление медицинской и психологической помощи будут находиться на контроле главы Адыгеи.
 
Республика АдыгеяХерсонРоссияМайкопский районМурат КумпиловЖильеРеспублика Адыгея
 
 
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