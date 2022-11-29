https://ria.ru/20221129/pereselentsy-1835058054.html

В Адыгее переселенцы из Херсона получили российские паспорта

В Адыгее переселенцы из Херсона получили российские паспорта - РИА Новости, 29.11.2022

В Адыгее переселенцы из Херсона получили российские паспорта

Власти Адыгеи вручили паспорта граждан России пятнадцати вынужденным переселенцам из Херсона, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:57

2022-11-29T15:57

2022-11-29T15:57

республика адыгея

херсон

россия

майкопский район

мурат кумпилов

жилье

республика адыгея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835056686_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_60e79bdc0c31e3208697fd7c30f093fa.jpg

МАЙКОП, 29 ноя – РИА Новости. Власти Адыгеи вручили паспорта граждан России пятнадцати вынужденным переселенцам из Херсона, сообщает пресс-служба республиканского правительства."В Майкопском районе с участием главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялась торжественная церемония вручения паспортов РФ жителям Херсонской области, которые в экстренном порядке вынуждены были покинуть свои дома", - говорится в сообщении. Торжественное вручение состоялось в доме культуры поселка Каменномостский, недалеко от пунктов временного размещения переселенцев, где сейчас проживает более 500 человек.Обращаясь к получившими паспорта, глава Адыгеи отметил, что теперь они – граждане России с соответствующими правами, обязанностями и гражданской ответственностью. Он также заявил, что органы власти сегодня делают все возможное, чтобы помочь им обустроиться на новом месте. "Россия верит в своих граждан, которые являются наследниками многих поколений, чьим трудом и отвагой и было создано Российское государство", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.Сообщается, что одним из обладателей российского паспорта стал бывший руководитель областного Дворца культуры в Херсоне Виктор Георгиев, который сегодня уже устроился на работу худруком ДК в поселке Каменномостском. Еще один новый гражданин РФ – Антон Щетинин, уроженец Майкопа и в недавнем прошлом житель Херсона, сейчас вернулся на историческую родину.Кумпилов пообещал переселенцам помощь в трудоустройстве и поручил обеспечить реализацию всех решений по их поддержке, в том числе осуществление единовременной федеральной выплаты в размере 10 тысяч рублей и республиканской – 20 тысяч рублей. Кроме того, переселенцы могут рассчитывать на единовременную выплату на приобретение жилья, для предоставления этой меры поддержки региональные власти уже подписали соглашение с Фондом развития территорий, говорится в сообщении.Уточняется, что вопросы устройства детей переселенцев в детсады и школы, предоставление медицинской и психологической помощи будут находиться на контроле главы Адыгеи.

https://ria.ru/20221123/vyplaty-1833682220.html

херсон

россия

майкопский район

республика адыгея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

херсон, россия, майкопский район, мурат кумпилов, жилье, республика адыгея