https://ria.ru/20221129/patrulirovanie-1835142514.html
США сократили патрулирование на севере Сирии
США сократили патрулирование на севере Сирии - РИА Новости, 29.11.2022
США сократили патрулирование на севере Сирии
США сократили патрулирование на севере Сирии, но не проводили передислокацию сил, несмотря на угрозу операции Турции, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T22:07
2022-11-29T22:07
2022-11-29T22:07
в мире
патрик райдер
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. США сократили патрулирование на севере Сирии, но не проводили передислокацию сил, несмотря на угрозу операции Турции, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Мы сократили число патрулей... Мы не проводили передислокации наших сил. Мы сохраняем нацеленность на противодействие угрозе со стороны ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в России), в этом отношении возможности не сокращаются", - сказал он на брифинге для СМИ.Сокращение числа патрулей Райдер объяснил тем, что они проводятся совместно с курдскими формированиями, которые снизили такую активность.Он отказался оценить вероятность "турецкого вторжения" на север Сирии, но выразил надежду на то, что будет проявлена сдержанность, которая позволит продолжать операции против ИГ.Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.
https://ria.ru/20221128/siriya-1834904043.html
https://ria.ru/20221129/pripasy-1834948812.html
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в мире, патрик райдер, турция, сирия, сша, министерство обороны сша, рабочая партия курдистана
В мире, Патрик Райдер, Турция, Сирия, США, Министерство обороны США, Рабочая партия Курдистана
США сократили патрулирование на севере Сирии
Пентагон: США сократили патрулирование на севере Сирии, но не проводили передислокацию сил