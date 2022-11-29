https://ria.ru/20221129/palestina-1834912956.html
Палестинец погиб от ранений после столкновений с израильскими военными
Палестинец погиб от ранений после столкновений с израильскими военными - РИА Новости, 29.11.2022
Палестинец погиб от ранений после столкновений с израильскими военными
Палестинец скончался на Западном берегу реки Иордан от ранений, полученных в столкновениях с израильскими военными, сообщил палестинский минздрав. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T03:54
2022-11-29T03:54
2022-11-29T03:54
в мире
западный берег реки иордан
хеврона
палестина
красный полумесяц
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Палестинец скончался на Западном берегу реки Иордан от ранений, полученных в столкновениях с израильскими военными, сообщил палестинский минздрав.Ранее Красный полумесяц заявил, что 11 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными в провинции Хеврон на Западном берегу реки Иордан."Гражданин скончался от тяжелых ранений в голову, полученных от пуль оккупантов, в городе Бейт-Оммар", - говорится в заявлении минздрава Палестины.
https://ria.ru/20221122/otnosheniya-1833438828.html
западный берег реки иордан
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в мире, западный берег реки иордан, хеврона, палестина, красный полумесяц
В мире, Западный берег реки Иордан, Хеврона, Палестина, Красный полумесяц
Палестинец погиб от ранений после столкновений с израильскими военными
На Западном берегу реки Иордан погиб палестинец после столкновений с израильскими военными