https://ria.ru/20221129/palestina-1834912956.html

Палестинец погиб от ранений после столкновений с израильскими военными

Палестинец погиб от ранений после столкновений с израильскими военными - РИА Новости, 29.11.2022

Палестинец погиб от ранений после столкновений с израильскими военными

Палестинец скончался на Западном берегу реки Иордан от ранений, полученных в столкновениях с израильскими военными, сообщил палестинский минздрав. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T03:54

2022-11-29T03:54

2022-11-29T03:54

в мире

западный берег реки иордан

хеврона

палестина

красный полумесяц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/37/1562143742_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_56ca1473d1c991e90bd0553ec0493911.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Палестинец скончался на Западном берегу реки Иордан от ранений, полученных в столкновениях с израильскими военными, сообщил палестинский минздрав.Ранее Красный полумесяц заявил, что 11 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными в провинции Хеврон на Западном берегу реки Иордан."Гражданин скончался от тяжелых ранений в голову, полученных от пуль оккупантов, в городе Бейт-Оммар", - говорится в заявлении минздрава Палестины.

https://ria.ru/20221122/otnosheniya-1833438828.html

западный берег реки иордан

хеврона

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, западный берег реки иордан, хеврона, палестина, красный полумесяц