https://ria.ru/20221129/otklyucheniya-1834936092.html

В Киевской области ввели экстренные отключения света

В Киевской области ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 29.11.2022

В Киевской области ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения света введены в Киевской области, составленный ранее график аварийных - не действует, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК "Киевские... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T09:52

2022-11-29T09:52

2022-11-29T09:57

специальная военная операция на украине

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киевская область

украина

укрэнерго

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Киевской области, составленный ранее график аварийных - не действует, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК "Киевские электросети".В понедельник в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили об отключении блоков на нескольких электростанциях, дефицит мощности составляет 27%, в связи с чем вводятся аварийные отключения света по всей Украине.В Киеве экстренные отключения света ввели 26 ноября.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киевская область, украина, укрэнерго