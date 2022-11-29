https://ria.ru/20221129/otklyucheniya-1834936092.html
В Киевской области ввели экстренные отключения света
В Киевской области ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 29.11.2022
В Киевской области ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света введены в Киевской области, составленный ранее график аварийных - не действует, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК "Киевские... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T09:52
2022-11-29T09:52
2022-11-29T09:57
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Киевской области, составленный ранее график аварийных - не действует, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК "Киевские электросети".В понедельник в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили об отключении блоков на нескольких электростанциях, дефицит мощности составляет 27%, в связи с чем вводятся аварийные отключения света по всей Украине.В Киеве экстренные отключения света ввели 26 ноября.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киевская область, украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Украина, Укрэнерго
09:52 29.11.2022 (обновлено: 09:57 29.11.2022)
В Киевской области ввели экстренные отключения света
Энергохолдинг ДТЭК сообщил о введении в Киевской области экстренных отключений света