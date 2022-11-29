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Украинские войска выпустили по территории ДНР 32 снаряда - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/obstrel-1835055615.html
Украинские войска выпустили по территории ДНР 32 снаряда
Украинские войска выпустили по территории ДНР 32 снаряда - РИА Новости, 29.11.2022
Украинские войска выпустили по территории ДНР 32 снаряда
Украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 32 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:46
2022-11-29T15:47
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 32 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.45 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 13.10 - населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра, - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 13.25 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 13.40 по Калининскому району Горловки - пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 13.50 по Озеряновке - три снаряда калибром 122 миллиметра.Кроме того, в 14.00 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 14.30 по Никитовскому району Горловки - пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 14.45 по Каштановому - три снаряда калибром 152 миллиметра.Украинские войска также выпустили по Зайцево в 15.05 пять мин калибром 120 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221129/nikolaev-1835054377.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Россия
15:46 29.11.2022 (обновлено: 15:47 29.11.2022)
 
Украинские войска выпустили по территории ДНР 32 снаряда

Украинские войска обстреляли территорию ДНР 32 снарядами

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС в Донецке
Женщина возле машины МЧС в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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Женщина возле машины МЧС в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 32 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.45 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 13.10 - населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра, - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 15:42Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
Представительство добавило, что в 13.25 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 13.40 по Калининскому району Горловки - пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 13.50 по Озеряновке - три снаряда калибром 122 миллиметра.
Кроме того, в 14.00 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 14.30 по Никитовскому району Горловки - пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 14.45 по Каштановому - три снаряда калибром 152 миллиметра.
Украинские войска также выпустили по Зайцево в 15.05 пять мин калибром 120 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:38Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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