https://ria.ru/20221129/obstrel-1835055615.html

Украинские войска выпустили по территории ДНР 32 снаряда

Украинские войска выпустили по территории ДНР 32 снаряда - РИА Новости, 29.11.2022

Украинские войска выпустили по территории ДНР 32 снаряда

Украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 32 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:46

2022-11-29T15:46

2022-11-29T15:47

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 32 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.45 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 13.10 - населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра, - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 13.25 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 13.40 по Калининскому району Горловки - пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 13.50 по Озеряновке - три снаряда калибром 122 миллиметра.Кроме того, в 14.00 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 14.30 по Никитовскому району Горловки - пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 14.45 по Каштановому - три снаряда калибром 152 миллиметра.Украинские войска также выпустили по Зайцево в 15.05 пять мин калибром 120 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221129/nikolaev-1835054377.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, россия