https://ria.ru/20221129/oborona-1835005787.html

СМИ: Европа испытывает дефицит материалов для оборонного комплекса

СМИ: Европа испытывает дефицит материалов для оборонного комплекса - РИА Новости, 29.11.2022

СМИ: Европа испытывает дефицит материалов для оборонного комплекса

Ряд европейских стран испытывают недостаток материалов, необходимых для оборонной промышленности, сообщает издание Euractiv. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:36

2022-11-29T13:36

2022-11-29T13:36

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ряд европейских стран испытывают недостаток материалов, необходимых для оборонной промышленности, сообщает издание Euractiv."Большая часть сырья, необходимого для производства продукции военного назначения, в странах ЕС не добывается или добывается в минимальной степени", - приводит издание слова главы ассоциации оружейной и оборонной промышленности Чехии Иржи Гинек. Он также указал на нехватку упаковочных материалов, химикатов и синтетического каучука."Столь востребованные бронежилеты не могли бы быть произведены здесь, если бы материалы не импортировались из Азии, в основном из Китая. Некоторые производители перенесли производство прямо туда", - добавил Гинек. При этом, по его словам, он не наблюдает никаких ответных мер в связи со сложившейся ситуацией.Как отмечает издание, проблему усугубляет рост стоимости материалов. Отмечается, что Италия уже столкнулась с высокими ценами. Раньше Рим импортировал алюминий, платину, палладий и родий из России, затем ему пришлось заняться поиском альтернативных поставщиков. По информации Euractiv, еще до начала спецоперации РФ на Украине Франция столкнулась с проблемой нехватки микросхем и полупроводников, что мешает производству вооружений. Греция в свою очередь нуждается в редкоземельных элементах, пишет издание.Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в комментарии изданию отметил, что запасся алюминием, пластиком, полупроводниками и электронными компонентами. "Поэтому у нас должно быть немного проблем с поставками в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении компании.

https://ria.ru/20221129/nato-1835001838.html

https://ria.ru/20221129/ukraina-1834971631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, евросоюз, в мире, франция, греция, азия, чехия, китай, италия