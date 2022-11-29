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СМИ: Европа испытывает дефицит материалов для оборонного комплекса - РИА Новости, 29.11.2022
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СМИ: Европа испытывает дефицит материалов для оборонного комплекса
СМИ: Европа испытывает дефицит материалов для оборонного комплекса - РИА Новости, 29.11.2022
СМИ: Европа испытывает дефицит материалов для оборонного комплекса
Ряд европейских стран испытывают недостаток материалов, необходимых для оборонной промышленности, сообщает издание Euractiv. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:36
2022-11-29T13:36
россия
евросоюз
в мире
франция
греция
азия
чехия
китай
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ряд европейских стран испытывают недостаток материалов, необходимых для оборонной промышленности, сообщает издание Euractiv."Большая часть сырья, необходимого для производства продукции военного назначения, в странах ЕС не добывается или добывается в минимальной степени", - приводит издание слова главы ассоциации оружейной и оборонной промышленности Чехии Иржи Гинек. Он также указал на нехватку упаковочных материалов, химикатов и синтетического каучука."Столь востребованные бронежилеты не могли бы быть произведены здесь, если бы материалы не импортировались из Азии, в основном из Китая. Некоторые производители перенесли производство прямо туда", - добавил Гинек. При этом, по его словам, он не наблюдает никаких ответных мер в связи со сложившейся ситуацией.Как отмечает издание, проблему усугубляет рост стоимости материалов. Отмечается, что Италия уже столкнулась с высокими ценами. Раньше Рим импортировал алюминий, платину, палладий и родий из России, затем ему пришлось заняться поиском альтернативных поставщиков. По информации Euractiv, еще до начала спецоперации РФ на Украине Франция столкнулась с проблемой нехватки микросхем и полупроводников, что мешает производству вооружений. Греция в свою очередь нуждается в редкоземельных элементах, пишет издание.Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в комментарии изданию отметил, что запасся алюминием, пластиком, полупроводниками и электронными компонентами. "Поэтому у нас должно быть немного проблем с поставками в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении компании.
https://ria.ru/20221129/nato-1835001838.html
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россия, евросоюз, в мире, франция, греция, азия, чехия, китай, италия
Россия, Евросоюз, В мире, Франция, Греция, Азия, Чехия, Китай, Италия
13:36 29.11.2022
 
СМИ: Европа испытывает дефицит материалов для оборонного комплекса

Euractiv: некоторые страны ЕС испытывают дефицит материалов для оборонной промышленности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ряд европейских стран испытывают недостаток материалов, необходимых для оборонной промышленности, сообщает издание Euractiv.
"Большая часть сырья, необходимого для производства продукции военного назначения, в странах ЕС не добывается или добывается в минимальной степени", - приводит издание слова главы ассоциации оружейной и оборонной промышленности Чехии Иржи Гинек. Он также указал на нехватку упаковочных материалов, химикатов и синтетического каучука.
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"Столь востребованные бронежилеты не могли бы быть произведены здесь, если бы материалы не импортировались из Азии, в основном из Китая. Некоторые производители перенесли производство прямо туда", - добавил Гинек. При этом, по его словам, он не наблюдает никаких ответных мер в связи со сложившейся ситуацией.
Как отмечает издание, проблему усугубляет рост стоимости материалов. Отмечается, что Италия уже столкнулась с высокими ценами. Раньше Рим импортировал алюминий, платину, палладий и родий из России, затем ему пришлось заняться поиском альтернативных поставщиков. По информации Euractiv, еще до начала спецоперации РФ на Украине Франция столкнулась с проблемой нехватки микросхем и полупроводников, что мешает производству вооружений. Греция в свою очередь нуждается в редкоземельных элементах, пишет издание.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в комментарии изданию отметил, что запасся алюминием, пластиком, полупроводниками и электронными компонентами. "Поэтому у нас должно быть немного проблем с поставками в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении компании.
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