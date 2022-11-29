СМИ: Европа испытывает дефицит материалов для оборонного комплекса
Euractiv: некоторые страны ЕС испытывают дефицит материалов для оборонной промышленности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ряд европейских стран испытывают недостаток материалов, необходимых для оборонной промышленности, сообщает издание Euractiv.
"Большая часть сырья, необходимого для производства продукции военного назначения, в странах ЕС не добывается или добывается в минимальной степени", - приводит издание слова главы ассоциации оружейной и оборонной промышленности Чехии Иржи Гинек. Он также указал на нехватку упаковочных материалов, химикатов и синтетического каучука.
"Столь востребованные бронежилеты не могли бы быть произведены здесь, если бы материалы не импортировались из Азии, в основном из Китая. Некоторые производители перенесли производство прямо туда", - добавил Гинек. При этом, по его словам, он не наблюдает никаких ответных мер в связи со сложившейся ситуацией.
Как отмечает издание, проблему усугубляет рост стоимости материалов. Отмечается, что Италия уже столкнулась с высокими ценами. Раньше Рим импортировал алюминий, платину, палладий и родий из России, затем ему пришлось заняться поиском альтернативных поставщиков. По информации Euractiv, еще до начала спецоперации РФ на Украине Франция столкнулась с проблемой нехватки микросхем и полупроводников, что мешает производству вооружений. Греция в свою очередь нуждается в редкоземельных элементах, пишет издание.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в комментарии изданию отметил, что запасся алюминием, пластиком, полупроводниками и электронными компонентами. "Поэтому у нас должно быть немного проблем с поставками в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении компании.