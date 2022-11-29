https://ria.ru/20221129/nato-1835134435.html

НАТО продолжила выступать не за переговоры на Украине, а за военную помощь

НАТО продолжила выступать не за переговоры на Украине, а за военную помощь - РИА Новости, 29.11.2022

НАТО продолжила выступать не за переговоры на Украине, а за военную помощь

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Бухаресте продолжил высказываться не в поддержку мирных переговоров для урегулирования на Украине, а за... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T21:09

2022-11-29T21:09

2022-11-29T21:12

специальная военная операция на украине

йенс столтенберг

дмитрий медведев

россия

украина

киев

нато

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Бухаресте продолжил высказываться не в поддержку мирных переговоров для урегулирования на Украине, а за продолжение активной военной помощи Киеву."Все войны заканчиваются за столом переговоров. Скорее всего, и эта война закончится переговорами. Но происходящее за столом переговоров напрямую зависит от ситуации на поле боя. Это может и звучит парадоксально, но правда в том, что лучший способ достижения прочного и долгосрочного мира на Украине – это предоставление Украине военной поддержки", - сказал Столтенберг по итогам первого дня заседания глав МИД стран НАТО.По его утверждению, Россия должна осознать "бесперспективность попыток достижения своих целей на поле боя и сесть за стол переговоров, проявить добрую волю и пойти на серьезные уступки для достижения прочного мира". "Да, мы поддерживаем усилия (по достижению мира), но мы также знаем, что путь к миру лежит через военную поддержку Украины", - подчеркнул генсек.Столтенберг добавил, что разрушения на Украине были бы гораздо серьезнее, если бы не поставки Западом Киеву современных систем ПВО. "Значительная часть ракет и дронов со стороны России сбиваются. Без значительных и современных систем противовоздушной обороны, которые были предоставлены союзниками по НАТО, удары были бы более разрушительными", - заявил генсек.Он рассказал, что в НАТО идет дискуссия о возможных поставках Украине систем ПВО Patriot, а также о более эффективном использовании уже поставленного оборудования. Генсек альянса назвал оказываемую Западом Украине помощь "беспрецедентной" и пообещал, что она продолжится "так долго, как потребуется". Во вторник зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью ВС РФ.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221129/patriot-1835131252.html

https://ria.ru/20221129/nato-1835129672.html

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украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

йенс столтенберг, дмитрий медведев, россия, украина, киев, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )