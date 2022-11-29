Рейтинг@Mail.ru
НАТО продолжила выступать не за переговоры на Украине, а за военную помощь - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/nato-1835134435.html
НАТО продолжила выступать не за переговоры на Украине, а за военную помощь
НАТО продолжила выступать не за переговоры на Украине, а за военную помощь - РИА Новости, 29.11.2022
НАТО продолжила выступать не за переговоры на Украине, а за военную помощь
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Бухаресте продолжил высказываться не в поддержку мирных переговоров для урегулирования на Украине, а за... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T21:09
2022-11-29T21:12
специальная военная операция на украине
йенс столтенберг
дмитрий медведев
россия
украина
киев
нато
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693269_0:32:3527:2016_1920x0_80_0_0_5647876374a58a5884d4a25828a7f871.jpg
БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Бухаресте продолжил высказываться не в поддержку мирных переговоров для урегулирования на Украине, а за продолжение активной военной помощи Киеву."Все войны заканчиваются за столом переговоров. Скорее всего, и эта война закончится переговорами. Но происходящее за столом переговоров напрямую зависит от ситуации на поле боя. Это может и звучит парадоксально, но правда в том, что лучший способ достижения прочного и долгосрочного мира на Украине – это предоставление Украине военной поддержки", - сказал Столтенберг по итогам первого дня заседания глав МИД стран НАТО.По его утверждению, Россия должна осознать "бесперспективность попыток достижения своих целей на поле боя и сесть за стол переговоров, проявить добрую волю и пойти на серьезные уступки для достижения прочного мира". "Да, мы поддерживаем усилия (по достижению мира), но мы также знаем, что путь к миру лежит через военную поддержку Украины", - подчеркнул генсек.Столтенберг добавил, что разрушения на Украине были бы гораздо серьезнее, если бы не поставки Западом Киеву современных систем ПВО. "Значительная часть ракет и дронов со стороны России сбиваются. Без значительных и современных систем противовоздушной обороны, которые были предоставлены союзниками по НАТО, удары были бы более разрушительными", - заявил генсек.Он рассказал, что в НАТО идет дискуссия о возможных поставках Украине систем ПВО Patriot, а также о более эффективном использовании уже поставленного оборудования. Генсек альянса назвал оказываемую Западом Украине помощь "беспрецедентной" и пообещал, что она продолжится "так долго, как потребуется". Во вторник зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью ВС РФ.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221129/patriot-1835131252.html
https://ria.ru/20221129/nato-1835129672.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693269_721:724:2485:2047_1920x0_80_0_0_6fb669ee4de309eaf8e9a64a698dc8e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
йенс столтенберг, дмитрий медведев, россия, украина, киев, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, Йенс Столтенберг, Дмитрий Медведев, Россия, Украина, Киев, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
21:09 29.11.2022 (обновлено: 21:12 29.11.2022)
 
НАТО продолжила выступать не за переговоры на Украине, а за военную помощь

Генсек НАТО Столтенберг продолжил выступать за военную помощь Киеву, а не за переговоры

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Бухаресте продолжил высказываться не в поддержку мирных переговоров для урегулирования на Украине, а за продолжение активной военной помощи Киеву.
"Все войны заканчиваются за столом переговоров. Скорее всего, и эта война закончится переговорами. Но происходящее за столом переговоров напрямую зависит от ситуации на поле боя. Это может и звучит парадоксально, но правда в том, что лучший способ достижения прочного и долгосрочного мира на Украине – это предоставление Украине военной поддержки", - сказал Столтенберг по итогам первого дня заседания глав МИД стран НАТО.
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 20:46Специальная военная операция на Украине
Медведев предупредил НАТО о последствиях поставок ЗРК Patriot Украине
По его утверждению, Россия должна осознать "бесперспективность попыток достижения своих целей на поле боя и сесть за стол переговоров, проявить добрую волю и пойти на серьезные уступки для достижения прочного мира". "Да, мы поддерживаем усилия (по достижению мира), но мы также знаем, что путь к миру лежит через военную поддержку Украины", - подчеркнул генсек.
Столтенберг добавил, что разрушения на Украине были бы гораздо серьезнее, если бы не поставки Западом Киеву современных систем ПВО. "Значительная часть ракет и дронов со стороны России сбиваются. Без значительных и современных систем противовоздушной обороны, которые были предоставлены союзниками по НАТО, удары были бы более разрушительными", - заявил генсек.
Он рассказал, что в НАТО идет дискуссия о возможных поставках Украине систем ПВО Patriot, а также о более эффективном использовании уже поставленного оборудования. Генсек альянса назвал оказываемую Западом Украине помощь "беспрецедентной" и пообещал, что она продолжится "так долго, как потребуется". Во вторник зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью ВС РФ.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 20:33Специальная военная операция на Украине
МИД Венгрии: стране важно, чтобы НАТО оставалась вне конфликта на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЙенс СтолтенбергДмитрий МедведевРоссияУкраинаКиевНАТОПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала