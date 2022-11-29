https://ria.ru/20221129/nato-1835125767.html

Норвегия предложила принять неформальную встречу глав МИД НАТО в 2023 году

Норвегия предложила принять неформальную встречу глав МИД НАТО в 2023 году - РИА Новости, 29.11.2022

Норвегия предложила принять неформальную встречу глав МИД НАТО в 2023 году

Норвегия предложила принять неформальную встречу глав МИД стран альянса в 2023 году, сообщил генсек Йенс Столтенберг. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T20:04

2022-11-29T20:04

2022-11-29T20:04

в мире

йенс столтенберг

норвегия

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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Норвегия предложила принять неформальную встречу глав МИД стран альянса в 2023 году, сообщил генсек Йенс Столтенберг."Я рад сообщить, что Норвегия выступила с предложением принять у себя в следующем году неформальную встречу глав МИД", - сказал он.

https://ria.ru/20221129/ukraina-1835110030.html

норвегия

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в мире, йенс столтенберг, норвегия