https://ria.ru/20221129/nato-1835125767.html
Норвегия предложила принять неформальную встречу глав МИД НАТО в 2023 году
Норвегия предложила принять неформальную встречу глав МИД НАТО в 2023 году - РИА Новости, 29.11.2022
Норвегия предложила принять неформальную встречу глав МИД НАТО в 2023 году
Норвегия предложила принять неформальную встречу глав МИД стран альянса в 2023 году, сообщил генсек Йенс Столтенберг. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T20:04
2022-11-29T20:04
2022-11-29T20:04
в мире
йенс столтенберг
норвегия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101743_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_f61d9c510940e98b995c046f23baa5c2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Норвегия предложила принять неформальную встречу глав МИД стран альянса в 2023 году, сообщил генсек Йенс Столтенберг."Я рад сообщить, что Норвегия выступила с предложением принять у себя в следующем году неформальную встречу глав МИД", - сказал он.
https://ria.ru/20221129/ukraina-1835110030.html
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101743_140:182:2628:2048_1920x0_80_0_0_ca72e5474e7d8337d600b228154043ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, норвегия
В мире, Йенс Столтенберг, Норвегия
Норвегия предложила принять неформальную встречу глав МИД НАТО в 2023 году
Столтенберг: Норвегия предложила принять неформальную встречу глав МИД НАТО в 2023 году