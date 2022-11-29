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НАТО может резко сократить помощь Украине зимой, пишут китайские СМИ - РИА Новости, 29.11.2022
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НАТО может резко сократить помощь Украине зимой, пишут китайские СМИ
НАТО может резко сократить помощь Украине зимой, пишут китайские СМИ - РИА Новости, 29.11.2022
НАТО может резко сократить помощь Украине зимой, пишут китайские СМИ
Европа нынешней зимой столкнется с рядом трудностей, к которым приведет в том числе их помощь Украине, поэтому резкое сокращение этой помощи со стороны НАТО -... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:28
2022-11-29T13:28
в мире
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россия
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нато
сергей лавров
йенс столтенберг
китай
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ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Европа нынешней зимой столкнется с рядом трудностей, к которым приведет в том числе их помощь Украине, поэтому резкое сокращение этой помощи со стороны НАТО - наиболее вероятный сценарий, пишет китайская государственная газета Global Times.Несмотря на то, что с точки зрения риторики, страны НАТО идут в ногу с США в том, что касается оказания помощи Украине, все же члены Североатлантического альянса, особенно в Европе, подают признаки истощения, пишет издание. Украинский кризис затронул европейские страны больше всего, и они заплатили большую цену за предоставление помощи Украине. Это не только поглощало имеющееся у них вооружение, но и стремительно повышало счета за электроэнергию, а инфляция стала самой высокой за десятилетия, пишут авторы статьи."Во многих европейских странах общество слабо поддерживает идею продолжения оказания помощи Украине. Если судить по затруднительному положению, в котором Европа оказалась сейчас, европейским членам НАТО будет сложно продолжать оказывать помощь Украине", - говорится в редакционной статье.Что касается США, которые возглавляют блок, то после промежуточных выборов, когда палата представителей будет контролироваться республиканцами, стимул Вашингтона предлагать помощь Украине значительно сократится, пишут авторы статьи."Есть уверенность в том, что официальные лица НАТО, в частности, (генсек альянса Йенс) Столтенберг, скоро столкнутся с растущим давлением. Хотя он и призывал европейские страны продолжать обеспечивать поставки на Украину, но, судя по реальному положению дел в европейских странах, если они продолжат это делать, это будет невыносимым бременем для них самих", - сказал Global Times американист, научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян.Не только Украина, но и Европа столкнется с очень сложной и полной вызовов зимой. Лидеры европейских стран не хотят, чтобы эти проблемы сохранялись, так как это затруднит получение ими большей поддержки на выборах, считает эксперт."В результате, резкое сокращение помощи Украине со стороны НАТО - наиболее вероятный сценарий, поставки будут лишь на символическом уровне. Впоследствии страны НАТО или европейские страны могут начать переговоры с Россией, чтобы урегулировать кризис и вернуть народы Европы и Украины к более-менее нормальной жизни", - сказал Люй Сян.Ранее в интервью Welt am Sonntag генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная и финансовая поддержка Киева странами Запада в конечном итоге дорого обходится их обществу, но эта поддержка необходима.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, европа, нато, сергей лавров, йенс столтенберг, китай
В мире, Украина, Россия, Европа, НАТО, Сергей Лавров, Йенс Столтенберг, Китай
13:28 29.11.2022
 
НАТО может резко сократить помощь Украине зимой, пишут китайские СМИ

Издание Global Times пишет, что страны НАТО могут резко сократить помощь Украине зимой

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Европа нынешней зимой столкнется с рядом трудностей, к которым приведет в том числе их помощь Украине, поэтому резкое сокращение этой помощи со стороны НАТО - наиболее вероятный сценарий, пишет китайская государственная газета Global Times.
Несмотря на то, что с точки зрения риторики, страны НАТО идут в ногу с США в том, что касается оказания помощи Украине, все же члены Североатлантического альянса, особенно в Европе, подают признаки истощения, пишет издание. Украинский кризис затронул европейские страны больше всего, и они заплатили большую цену за предоставление помощи Украине. Это не только поглощало имеющееся у них вооружение, но и стремительно повышало счета за электроэнергию, а инфляция стала самой высокой за десятилетия, пишут авторы статьи.
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"Во многих европейских странах общество слабо поддерживает идею продолжения оказания помощи Украине. Если судить по затруднительному положению, в котором Европа оказалась сейчас, европейским членам НАТО будет сложно продолжать оказывать помощь Украине", - говорится в редакционной статье.
Что касается США, которые возглавляют блок, то после промежуточных выборов, когда палата представителей будет контролироваться республиканцами, стимул Вашингтона предлагать помощь Украине значительно сократится, пишут авторы статьи.
"Есть уверенность в том, что официальные лица НАТО, в частности, (генсек альянса Йенс) Столтенберг, скоро столкнутся с растущим давлением. Хотя он и призывал европейские страны продолжать обеспечивать поставки на Украину, но, судя по реальному положению дел в европейских странах, если они продолжат это делать, это будет невыносимым бременем для них самих", - сказал Global Times американист, научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян.
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Не только Украина, но и Европа столкнется с очень сложной и полной вызовов зимой. Лидеры европейских стран не хотят, чтобы эти проблемы сохранялись, так как это затруднит получение ими большей поддержки на выборах, считает эксперт.
"В результате, резкое сокращение помощи Украине со стороны НАТО - наиболее вероятный сценарий, поставки будут лишь на символическом уровне. Впоследствии страны НАТО или европейские страны могут начать переговоры с Россией, чтобы урегулировать кризис и вернуть народы Европы и Украины к более-менее нормальной жизни", - сказал Люй Сян.
Ранее в интервью Welt am Sonntag генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная и финансовая поддержка Киева странами Запада в конечном итоге дорого обходится их обществу, но эта поддержка необходима.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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