https://ria.ru/20221129/makron-1835108159.html

Макрон начал визит в США, где встретится с Байденом

Макрон начал визит в США, где встретится с Байденом - РИА Новости, 29.11.2022

Макрон начал визит в США, где встретится с Байденом

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник начинает визит в США, где, в том числе, обсудит вопросы экономического и энергетического сотрудничества с... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T18:39

2022-11-29T18:39

2022-11-29T18:39

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цены на нефть

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник начинает визит в США, где, в том числе, обсудит вопросы экономического и энергетического сотрудничества с президентом Джо Байденом.Как сообщил во вторник официальный спикер правительства Франции Оливье Веран, в ходе визита глава государства попытается "синхронизировать" подходы США и ЕС к борьбе с кризисом в энергетической сфере и в вопросах инфляции.Одной из основных тем визита Макрона в Вашингтон станет акт о снижении инфляции (IRA) США. Макрон, как ожидается, попытается убедить американского лидера смягчить закон, который, по его словам, противоречит нормам ВТО и является "недружеским". Как отмечали СМИ, Макрон в ходе переговоров с президентом США поднимет вопрос о влиянии американских промышленных субсидий и налоговых льгот на промышленность ЕС и попытается добиться исключений для ряда секторов европейской промышленности, чтобы избежать торговых войн.Также переговоры двух лидеров коснутся цены на газ, который США продают Европе. Ранее Макрон подверг США критике за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ, который, как отметил французский президент, на внутреннем американском рынке стоит в несколько раз дешевле, чем на европейском. Как сообщала газета Politico, Макрон попытается узнать, сможет ли президент США предложить Европе газ по более низкой цене.Президенты также затронут вопрос конкуренции с Китаем. Накануне в Белом доме заявили, что взгляды и интересы США и Европы в отношении Китая "не совпадают". При этом в Белом доме отметили, что считают необходимым исходить из единого подхода в отношении вызовов со стороны Пекина.Визит президента Франции в США продлится до 2 декабря.

https://ria.ru/20221129/soobschenie-1834973003.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834536291.html

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в мире, цены на нефть, эммануэль макрон, сша, франция, европа, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, джо байден