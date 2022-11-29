https://ria.ru/20221129/krym-1835053992.html

В Крыму открылось представительство Херсонской области

В Крыму открылось представительство Херсонской области - РИА Новости, 29.11.2022

В Крыму открылось представительство Херсонской области

Официальное представительство Херсонской области открылось в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе обладминистрации. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:42

2022-11-29T15:42

2022-11-29T15:42

херсонская область

симферополь

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Официальное представительство Херсонской области открылось в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе обладминистрации."Официальное представительство Херсонской области открылось в Республике Крым. Находится представительство в Симферополе", - сказали в пресс-службе.В администрации подчеркнули, что между Херсонской областью и Крымом выстраиваются тесные социально-экономические отношения."Задача представительства сделать сотрудничество между двумя субъектами Российской Федерации максимально эффективным", - подчеркнули в администрации и добавили, что приоритетной задачей представительства является оказание помощи и поддержка находящимся в Крыму жителям Херсонской области, в том числе в части оформления и получения жилищных сертификатов и иных социальных выплат.

https://ria.ru/20221129/prokuror-1835053644.html

херсонская область

симферополь

республика крым

россия

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херсонская область , симферополь, республика крым, россия