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В Крыму открылось представительство Херсонской области - РИА Новости, 29.11.2022
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В Крыму открылось представительство Херсонской области
В Крыму открылось представительство Херсонской области - РИА Новости, 29.11.2022
В Крыму открылось представительство Херсонской области
Официальное представительство Херсонской области открылось в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе обладминистрации. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:42
2022-11-29T15:42
херсонская область
симферополь
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Официальное представительство Херсонской области открылось в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе обладминистрации."Официальное представительство Херсонской области открылось в Республике Крым. Находится представительство в Симферополе", - сказали в пресс-службе.В администрации подчеркнули, что между Херсонской областью и Крымом выстраиваются тесные социально-экономические отношения."Задача представительства сделать сотрудничество между двумя субъектами Российской Федерации максимально эффективным", - подчеркнули в администрации и добавили, что приоритетной задачей представительства является оказание помощи и поддержка находящимся в Крыму жителям Херсонской области, в том числе в части оформления и получения жилищных сертификатов и иных социальных выплат.
https://ria.ru/20221129/prokuror-1835053644.html
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херсонская область , симферополь, республика крым, россия
Херсонская область , Симферополь, Республика Крым, Россия
15:42 29.11.2022
 
В Крыму открылось представительство Херсонской области

В Симферополе открылось официальное представительство Херсонской области

© РИА Новости / Алексей МальгавкоЗаснеженный Симферополь
Заснеженный Симферополь - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Заснеженный Симферополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Официальное представительство Херсонской области открылось в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе обладминистрации.
"Официальное представительство Херсонской области открылось в Республике Крым. Находится представительство в Симферополе", - сказали в пресс-службе.
В администрации подчеркнули, что между Херсонской областью и Крымом выстраиваются тесные социально-экономические отношения.
"Задача представительства сделать сотрудничество между двумя субъектами Российской Федерации максимально эффективным", - подчеркнули в администрации и добавили, что приоритетной задачей представительства является оказание помощи и поддержка находящимся в Крыму жителям Херсонской области, в том числе в части оформления и получения жилищных сертификатов и иных социальных выплат.
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Херсонская областьСимферопольРеспублика КрымРоссия
 
 
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