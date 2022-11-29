https://ria.ru/20221129/koronavirus-1834958353.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлено 83 случая COVID-19, госпитализированы 28 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:35

2022-11-29T11:35

2022-11-29T11:35

распространение коронавируса

здоровье - общество

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коронавирус covid-19

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общество

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 83 случая COVID-19, госпитализированы 28 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 83, госпитализированы 28 человек, выздоровели 154 человека за сутки", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье был выявлен 101 новый случай COVID-19.

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество