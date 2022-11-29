https://ria.ru/20221129/koronavirus-1834958353.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 83 случая COVID-19, госпитализированы 28 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:35
2022-11-29T11:35
2022-11-29T11:35
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 83 случая COVID-19, госпитализированы 28 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 83, госпитализированы 28 человек, выздоровели 154 человека за сутки", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье был выявлен 101 новый случай COVID-19.
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Общество
В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 83 новых случая COVID-19