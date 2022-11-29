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Венесуэла и Chevron подпишут новые контракты на добычу нефти - РИА Новости, 29.11.2022
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Венесуэла и Chevron подпишут новые контракты на добычу нефти
Венесуэла и Chevron подпишут новые контракты на добычу нефти - РИА Новости, 29.11.2022
Венесуэла и Chevron подпишут новые контракты на добычу нефти
Правительство Венесуэлы по итогам прошедших переговоров с президентом нефтяной компании Chevron в ближайшие часы подпишет новые соглашения о совместном бизнесе... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T20:15
2022-11-29T20:15
цены на нефть
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МЕХИКО, 29 ноя - РИА Новости. Правительство Венесуэлы по итогам прошедших переговоров с президентом нефтяной компании Chevron в ближайшие часы подпишет новые соглашения о совместном бизнесе и добыче нефти, сообщил вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам, министр нефтяной промышленности Тарек Эль-Аиссами.США ранее пошли на ослабление нефтяных санкций в отношении Венесуэлы в ответ на достижение договоренностей между властями и оппозицией латиноамериканского государства. Нефтяная Chevron первой из американских компаний получила разрешение властей США на возобновление добычи нефти в Венесуэле.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны в 2014-2020 годах сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год или более чем на 99%.
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цены на нефть, николас мадуро, хуан гуаидо, венесуэла, сша, россия, chevron , twitter, pdvsa
Цены на нефть, Николас Мадуро, Хуан Гуаидо, Венесуэла, США, Россия, Chevron , Twitter, PDVSA
20:15 29.11.2022
 
Венесуэла и Chevron подпишут новые контракты на добычу нефти

Правительство Венесуэлы подпишет с компанией Chevron новые контракты на добычу нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МЕХИКО, 29 ноя - РИА Новости. Правительство Венесуэлы по итогам прошедших переговоров с президентом нефтяной компании Chevron в ближайшие часы подпишет новые соглашения о совместном бизнесе и добыче нефти, сообщил вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам, министр нефтяной промышленности Тарек Эль-Аиссами.
"Я провел успешную рабочую встречу с президентом Chevron Хавьером Ла Росой; эта нефтяная компания в следующем году отметит 100-летие работы в Венесуэле. В ближайшие несколько часов мы подпишем контракты о содействии развитию совместных компаний и добыче нефти, как и всегда - на условиях, определенных конституцией и другими венесуэльскими законами", - написал политик в своем Twitter.
США ранее пошли на ослабление нефтяных санкций в отношении Венесуэлы в ответ на достижение договоренностей между властями и оппозицией латиноамериканского государства. Нефтяная Chevron первой из американских компаний получила разрешение властей США на возобновление добычи нефти в Венесуэле.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны в 2014-2020 годах сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год или более чем на 99%.
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 09:55
Большие поставки нефти из Венесуэлы в США маловероятны, пишут СМИ
 
Цены на нефтьНиколас МадуроХуан ГуаидоВенесуэлаСШАРоссияChevronTwitterPDVSA
 
 
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