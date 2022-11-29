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Венесуэла и Chevron подпишут новые контракты на добычу нефти

Венесуэла и Chevron подпишут новые контракты на добычу нефти - РИА Новости, 29.11.2022

Венесуэла и Chevron подпишут новые контракты на добычу нефти

Правительство Венесуэлы по итогам прошедших переговоров с президентом нефтяной компании Chevron в ближайшие часы подпишет новые соглашения о совместном бизнесе... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T20:15

2022-11-29T20:15

2022-11-29T20:15

цены на нефть

николас мадуро

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МЕХИКО, 29 ноя - РИА Новости. Правительство Венесуэлы по итогам прошедших переговоров с президентом нефтяной компании Chevron в ближайшие часы подпишет новые соглашения о совместном бизнесе и добыче нефти, сообщил вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам, министр нефтяной промышленности Тарек Эль-Аиссами.США ранее пошли на ослабление нефтяных санкций в отношении Венесуэлы в ответ на достижение договоренностей между властями и оппозицией латиноамериканского государства. Нефтяная Chevron первой из американских компаний получила разрешение властей США на возобновление добычи нефти в Венесуэле.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны в 2014-2020 годах сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год или более чем на 99%.

https://ria.ru/20221128/neft-1834674967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, николас мадуро, хуан гуаидо, венесуэла, сша, россия, chevron , twitter, pdvsa