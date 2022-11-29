https://ria.ru/20221129/kiev-1835101831.html

Спрос на аренду жилья в Киеве упал почти на треть, пишут СМИ

Спрос на аренду жилья в Киеве упал почти на треть, пишут СМИ - РИА Новости, 29.11.2022

Спрос на аренду жилья в Киеве упал почти на треть, пишут СМИ

Спрос на аренду жилья в Киеве упал почти на треть, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T18:20

2022-11-29T18:20

2022-11-29T18:34

денис шмыгаль

киев

украина

укрэнерго

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Спрос на аренду жилья в Киеве упал почти на треть, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua"."Страна" отмечает, что квартиросъемщики стараются арендовать жилье в районах, менее подверженных отключениям электроэнергии и как можно дальше от энергетических объектов. Цены на квартиры в таких районах начали расти, отмечают в издании.Люди стали чаще обращать внимание на "автономность" жилища: наличие источников бесперебойного питания для бытовой техники и газовой плиты считается плюсом, добавили в издании.Ранее во вторник глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что с 10 октября на Украине были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221129/pvo-1834915973.html

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

денис шмыгаль, киев, украина, укрэнерго, вооруженные силы рф