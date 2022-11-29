Рейтинг@Mail.ru
Спрос на аренду жилья в Киеве упал почти на треть, пишут СМИ - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/kiev-1835101831.html
Спрос на аренду жилья в Киеве упал почти на треть, пишут СМИ
Спрос на аренду жилья в Киеве упал почти на треть, пишут СМИ - РИА Новости, 29.11.2022
Спрос на аренду жилья в Киеве упал почти на треть, пишут СМИ
Спрос на аренду жилья в Киеве упал почти на треть, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T18:20
2022-11-29T18:34
денис шмыгаль
киев
украина
укрэнерго
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831770804_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_6758ff43349d94eaba2c8bd1dca20cae.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Спрос на аренду жилья в Киеве упал почти на треть, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua"."Страна" отмечает, что квартиросъемщики стараются арендовать жилье в районах, менее подверженных отключениям электроэнергии и как можно дальше от энергетических объектов. Цены на квартиры в таких районах начали расти, отмечают в издании.Люди стали чаще обращать внимание на "автономность" жилища: наличие источников бесперебойного питания для бытовой техники и газовой плиты считается плюсом, добавили в издании.Ранее во вторник глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что с 10 октября на Украине были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221129/pvo-1834915973.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831770804_9:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_7458c392a96f4f74b5a331d99f49883f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис шмыгаль, киев, украина, укрэнерго, вооруженные силы рф
Денис Шмыгаль, Киев, Украина, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
18:20 29.11.2022 (обновлено: 18:34 29.11.2022)
 
Спрос на аренду жилья в Киеве упал почти на треть, пишут СМИ

"Страна.ua": постоянные отключения энергии привели к обвалу рынка аренды жилья в Киеве

© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома в Киеве
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Спрос на аренду жилья в Киеве упал почти на треть, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".
"Постоянные отключения электроэнергии привели к обвалу рынка аренды жилья в Киеве... стоимость однокомнатных квартир упала на 5%, а двушек и трешек - на 12%. В целом спрос обвалился на 27%", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
"Страна" отмечает, что квартиросъемщики стараются арендовать жилье в районах, менее подверженных отключениям электроэнергии и как можно дальше от энергетических объектов. Цены на квартиры в таких районах начали расти, отмечают в издании.
Люди стали чаще обращать внимание на "автономность" жилища: наличие источников бесперебойного питания для бытовой техники и газовой плиты считается плюсом, добавили в издании.
Ранее во вторник глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что с 10 октября на Украине были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции.
Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Отключения света в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 05:47Специальная военная операция на Украине
На Западе сообщили, что у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО
 
Денис ШмыгальКиевУкраинаУкрэнергоВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала