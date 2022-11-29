18:20 29.11.2022 (обновлено: 18:34 29.11.2022)
Спрос на аренду жилья в Киеве упал почти на треть, пишут СМИ
"Страна.ua": постоянные отключения энергии привели к обвалу рынка аренды жилья в Киеве
© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Спрос на аренду жилья в Киеве упал почти на треть, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".
"Постоянные отключения электроэнергии привели к обвалу рынка аренды жилья в Киеве... стоимость однокомнатных квартир упала на 5%, а двушек и трешек - на 12%. В целом спрос обвалился на 27%", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
"Страна" отмечает, что квартиросъемщики стараются арендовать жилье в районах, менее подверженных отключениям электроэнергии и как можно дальше от энергетических объектов. Цены на квартиры в таких районах начали расти, отмечают в издании.
Люди стали чаще обращать внимание на "автономность" жилища: наличие источников бесперебойного питания для бытовой техники и газовой плиты считается плюсом, добавили в издании.
Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.