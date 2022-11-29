https://ria.ru/20221129/kazakhstan-1834924126.html

В Казахстане остаются около ста тысяч россиян, приехавших с конца сентября

В Казахстане остаются около ста тысяч россиян, приехавших с конца сентября - РИА Новости, 29.11.2022

В Казахстане остаются около ста тысяч россиян, приехавших с конца сентября

Около ста тысяч россиян остаются в Казахстане с момента прибытия в страну в конце сентября, сообщила министр труда и социальной защиты населения республики... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T08:50

2022-11-29T08:50

2022-11-29T18:51

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АСТАНА, 29 ноя — РИА Новости. Около ста тысяч россиян остаются в Казахстане с момента прибытия в страну в конце сентября, сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Тамара Дуйсенова.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 сентября сообщил, что в последнее время в республику "приезжает много людей из России". Глава государства добавил, что Казахстан будет решать вопрос в своих интересах. В МВД поясняли, что с 21 сентября по начало октября в Казахстан въехали более 200 тысяч россиян, выехали 147 тысяч. В МИД республики сообщили РИА Новости, что Казахстан и Россия ведут переговоры по вопросам миграции на уровне заинтересованных ведомств."По тем оперативным данным, которыми мы ежедневно обмениваемся, чуть более 400 тысяч россиян приехали, выехали чуть больше 320 тысяч и около ста тысяч россиян пока находятся здесь", — сказала Дуйсенова журналистам в кулуарах правительства во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.О том, что число граждан России, ежедневно прибывающих в Казахстан, вернулось к обычному уровню, сообщил 7 ноября премьер республики Алихан Смаилов. Казахстанский премьер отметил, что в октябре этого года по сравнению с сентябрем количество прибывших россиян снизилось на 65 процентов, ежедневное отрицательное сальдо составляло в среднем 1,6 тысячи человек.Глава МВД Марат Ахметжанов 18 октября пояснял журналистам, что ситуация с наплывом россиян нормализовалась. Тогда он привел данные, согласно которым в сутки в Казахстан прибывали восемь-девять тысяч граждан России, выезжали за пределы республики десять-одиннадцать тысяч россиян.

https://realty.ria.ru/20221003/kazakhstan-1821196404.html

https://ria.ru/20221010/volodin-1822695650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, россия