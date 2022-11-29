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В Казахстане остаются около ста тысяч россиян, приехавших с конца сентября - РИА Новости, 29.11.2022
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В Казахстане остаются около ста тысяч россиян, приехавших с конца сентября
В Казахстане остаются около ста тысяч россиян, приехавших с конца сентября - РИА Новости, 29.11.2022
В Казахстане остаются около ста тысяч россиян, приехавших с конца сентября
Около ста тысяч россиян остаются в Казахстане с момента прибытия в страну в конце сентября, сообщила министр труда и социальной защиты населения республики... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T08:50
2022-11-29T18:51
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
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АСТАНА, 29 ноя — РИА Новости. Около ста тысяч россиян остаются в Казахстане с момента прибытия в страну в конце сентября, сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Тамара Дуйсенова.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 сентября сообщил, что в последнее время в республику "приезжает много людей из России". Глава государства добавил, что Казахстан будет решать вопрос в своих интересах. В МВД поясняли, что с 21 сентября по начало октября в Казахстан въехали более 200 тысяч россиян, выехали 147 тысяч. В МИД республики сообщили РИА Новости, что Казахстан и Россия ведут переговоры по вопросам миграции на уровне заинтересованных ведомств."По тем оперативным данным, которыми мы ежедневно обмениваемся, чуть более 400 тысяч россиян приехали, выехали чуть больше 320 тысяч и около ста тысяч россиян пока находятся здесь", — сказала Дуйсенова журналистам в кулуарах правительства во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.О том, что число граждан России, ежедневно прибывающих в Казахстан, вернулось к обычному уровню, сообщил 7 ноября премьер республики Алихан Смаилов. Казахстанский премьер отметил, что в октябре этого года по сравнению с сентябрем количество прибывших россиян снизилось на 65 процентов, ежедневное отрицательное сальдо составляло в среднем 1,6 тысячи человек.Глава МВД Марат Ахметжанов 18 октября пояснял журналистам, что ситуация с наплывом россиян нормализовалась. Тогда он привел данные, согласно которым в сутки в Казахстан прибывали восемь-девять тысяч граждан России, выезжали за пределы республики десять-одиннадцать тысяч россиян.
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, россия
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Россия
08:50 29.11.2022 (обновлено: 18:51 29.11.2022)
 
В Казахстане остаются около ста тысяч россиян, приехавших с конца сентября

Министр труда Дуйсенова: в Казахстане остаются сто тысяч россиян, приехавших с 21 сентября

© AP PhotoАвтомобили в районе погранперехода Мариинский на границе России и Казахстана
Автомобили в районе погранперехода Мариинский на границе России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo
Автомобили в районе погранперехода Мариинский на границе России и Казахстана. Архивное фото
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АСТАНА, 29 ноя — РИА Новости. Около ста тысяч россиян остаются в Казахстане с момента прибытия в страну в конце сентября, сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Тамара Дуйсенова.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 сентября сообщил, что в последнее время в республику "приезжает много людей из России". Глава государства добавил, что Казахстан будет решать вопрос в своих интересах. В МВД поясняли, что с 21 сентября по начало октября в Казахстан въехали более 200 тысяч россиян, выехали 147 тысяч. В МИД республики сообщили РИА Новости, что Казахстан и Россия ведут переговоры по вопросам миграции на уровне заинтересованных ведомств.
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"По тем оперативным данным, которыми мы ежедневно обмениваемся, чуть более 400 тысяч россиян приехали, выехали чуть больше 320 тысяч и около ста тысяч россиян пока находятся здесь", — сказала Дуйсенова журналистам в кулуарах правительства во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.
О том, что число граждан России, ежедневно прибывающих в Казахстан, вернулось к обычному уровню, сообщил 7 ноября премьер республики Алихан Смаилов. Казахстанский премьер отметил, что в октябре этого года по сравнению с сентябрем количество прибывших россиян снизилось на 65 процентов, ежедневное отрицательное сальдо составляло в среднем 1,6 тысячи человек.
Глава МВД Марат Ахметжанов 18 октября пояснял журналистам, что ситуация с наплывом россиян нормализовалась. Тогда он привел данные, согласно которым в сутки в Казахстан прибывали восемь-девять тысяч граждан России, выезжали за пределы республики десять-одиннадцать тысяч россиян.
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В миреКасым-Жомарт ТокаевКазахстанРоссия
 
 
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