https://ria.ru/20221129/katok-1834982075.html

Олимпийцы, артисты и балет на льду: на Красной площади открылся ГУМ-Каток

Олимпийцы, артисты и балет на льду: на Красной площади открылся ГУМ-Каток - РИА Новости, 29.11.2022

Олимпийцы, артисты и балет на льду: на Красной площади открылся ГУМ-Каток

На Красной площади в Москве состоялось традиционное открытие ГУМ-Катка. Самые яркие кадры— в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:31

2022-11-29T14:31

2022-11-29T14:31

фото

шоубиз

филипп киркоров

татьяна навка

камила валиева

юлия пересильд

гум

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На Красной площади в Москве состоялось традиционное открытие ГУМ-Катка. Самые яркие кадры— в фотоленте РИА Новости.

москва

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2022

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

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