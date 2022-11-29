Олимпийцы, артисты и балет на льду: на Красной площади открылся ГУМ-Каток
Ежегодный ГУМ-Каток на Красной площади открылся уже в семнадцатый раз.
Ежегодный ГУМ-Каток на Красной площади открылся уже в семнадцатый раз.
Первые гости увидели фрагмент нового ледового спектакля "История любви Шахерезады" Татьяны Навки.
Первые гости увидели фрагмент нового ледового спектакля "История любви Шахерезады" Татьяны Навки.
Представление готовилось около девяти месяцев. В нем задействованы фигуристы, олимпийские чемпионы Камила Валиева, Никита Кацалапов и Виктория Синицина.
Представление готовилось около девяти месяцев. В нем задействованы фигуристы, олимпийские чемпионы Камила Валиева, Никита Кацалапов и Виктория Синицина.
Фигуристки Татьяна Навка и Камила Валиева рассказали, как создавался балет на льду.
Фигуристки Татьяна Навка и Камила Валиева рассказали, как создавался балет на льду.
"Это прекрасная, всеми любимая сказка "Тысяча и одна ночь", все в детстве ее читали, – заметила Навка. – По ее мотивам мы сделали нашу "Историю любви Шахерезады".
"Это прекрасная, всеми любимая сказка "Тысяча и одна ночь", все в детстве ее читали, – заметила Навка. – По ее мотивам мы сделали нашу "Историю любви Шахерезады".
Образы придумывали специально под участников шоу. Например, героиня Камилы Валиевой – богиня добра и любви.
Образы придумывали специально под участников шоу. Например, героиня Камилы Валиевой – богиня добра и любви.
Текст произведения прочитали российские артисты: Филипп Киркоров, Жасмин, Тимур Родригез и Валерия.
Текст произведения прочитали российские артисты: Филипп Киркоров, Жасмин, Тимур Родригез и Валерия.
Традиционно открытие катка посетили звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Юлия Пересильд, Светлана Хоркина, Анна Снаткина, Андрей Малахов, Алика Смехова, Жасмин, Татьяна Михалкова, Игорь Николаев и другие.
Традиционно открытие катка посетили звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Юлия Пересильд, Светлана Хоркина, Анна Снаткина, Андрей Малахов, Алика Смехова, Жасмин, Татьяна Михалкова, Игорь Николаев и другие.
Филипп Киркоров приехал с отцом Бедросом и детьми Аллой-Викторией и Мартином. Для выхода на Красную площадь певец выбрал яркий костюм: розовый пуховик, оранжевую шапку с вышивкой, черные очки-авиаторы.
Филипп Киркоров приехал с отцом Бедросом и детьми Аллой-Викторией и Мартином. Для выхода на Красную площадь певец выбрал яркий костюм: розовый пуховик, оранжевую шапку с вышивкой, черные очки-авиаторы.
Телеведущий Андрей Малахов поздравил читателей РИА Новости с наступающим 2023 годом.
Телеведущий Андрей Малахов поздравил читателей РИА Новости с наступающим 2023 годом.
К поздравлениям присоединилась и певица Жасмин.
Открытие посетили вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов и глава группы компаний Bosco di Ciliegi, предприниматель Михаил Куснирович.
Открытие посетили вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов и глава группы компаний Bosco di Ciliegi, предприниматель Михаил Куснирович.
Одновременно с катком начала работать ГУМ-Ярмарка: здесь можно прокатиться на каруселях и попробовать угощения, приобрести сувениры русских народных промыслов.
Одновременно с катком начала работать ГУМ-Ярмарка: здесь можно прокатиться на каруселях и попробовать угощения, приобрести сувениры русских народных промыслов.
В 2022 году ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка оформили в узнаваемой стилистике Гжели. Площадь ледяной поверхности составляет почти шесть тысяч квадратных метров.
В 2022 году ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка оформили в узнаваемой стилистике Гжели. Площадь ледяной поверхности составляет почти шесть тысяч квадратных метров.
Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. В будние дни первые четыре сеанса можно будет посетить бесплатно, продолжительность каждого – один час.
Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. В будние дни первые четыре сеанса можно будет посетить бесплатно, продолжительность каждого – один час.