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Олимпийцы, артисты и балет на льду: на Красной площади открылся ГУМ-Каток - РИА Новости, 29.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221129/katok-1834982075.html
Олимпийцы, артисты и балет на льду: на Красной площади открылся ГУМ-Каток
Олимпийцы, артисты и балет на льду: на Красной площади открылся ГУМ-Каток - РИА Новости, 29.11.2022
Олимпийцы, артисты и балет на льду: на Красной площади открылся ГУМ-Каток
На Красной площади в Москве состоялось традиционное открытие ГУМ-Катка. Самые яркие кадры— в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2022
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шоубиз
филипп киркоров
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На Красной площади в Москве состоялось традиционное открытие ГУМ-Катка. Самые яркие кадры— в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, филипп киркоров, татьяна навка, камила валиева, юлия пересильд, гум, москва, куда сходить
Фото, Шоубиз, Филипп Киркоров, Татьяна Навка, Камила Валиева, Юлия Пересильд, ГУМ, Москва, куда сходить
14:31 29.11.2022
 

Олимпийцы, артисты и балет на льду: на Красной площади открылся ГУМ-Каток

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На Красной площади в Москве состоялось традиционное открытие ГУМ-Катка. Самые яркие кадры— в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Ежегодный ГУМ-Каток на Красной площади открылся уже в семнадцатый раз.

Девушка на открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве
1 из 15

Ежегодный ГУМ-Каток на Красной площади открылся уже в семнадцатый раз.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Первые гости увидели фрагмент нового ледового спектакля "История любви Шахерезады" Татьяны Навки.

Фрагмент ледового спектакля Шахерезада Татьяны Навки на открытии ГУМ-Катка
2 из 15

Первые гости увидели фрагмент нового ледового спектакля "История любви Шахерезады" Татьяны Навки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Представление готовилось около девяти месяцев. В нем задействованы фигуристы, олимпийские чемпионы Камила Валиева, Никита Кацалапов и Виктория Синицина.

Фигуристка Татьяна Навка (в центре) после окончания ледового спектакля Шахерезада Татьяны Навки на открытии ГУМ-Катка
3 из 15

Представление готовилось около девяти месяцев. В нем задействованы фигуристы, олимпийские чемпионы Камила Валиева, Никита Кацалапов и Виктория Синицина.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Фигуристки Татьяна Навка и Камила Валиева рассказали, как создавался балет на льду.

Фигуристки Татьяна Навка (слева) и Камила Валиева поздравили читателей РИА Новости с наступающим 2023 годом на открытии ГУМ-Катка
4 из 15

Фигуристки Татьяна Навка и Камила Валиева рассказали, как создавался балет на льду.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

"Это прекрасная, всеми любимая сказка "Тысяча и одна ночь", все в детстве ее читали, – заметила Навка. – По ее мотивам мы сделали нашу "Историю любви Шахерезады".

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов в сцене ледового спектакля Шахерезада Татьяны Навки
5 из 15

"Это прекрасная, всеми любимая сказка "Тысяча и одна ночь", все в детстве ее читали, – заметила Навка. – По ее мотивам мы сделали нашу "Историю любви Шахерезады".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Образы придумывали специально под участников шоу. Например, героиня Камилы Валиевой – богиня добра и любви.

Фигуристка Камила Валиева в сцене ледового спектакля Шахерезада Татьяны Навки на открытии ГУМ-Катка
6 из 15

Образы придумывали специально под участников шоу. Например, героиня Камилы Валиевой – богиня добра и любви.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Текст произведения прочитали российские артисты: Филипп Киркоров, Жасмин, Тимур Родригез и Валерия.

Фигурист в сцене ледового спектакля Шахерезада Татьяны Навки на открытии ГУМ-Катка
7 из 15

Текст произведения прочитали российские артисты: Филипп Киркоров, Жасмин, Тимур Родригез и Валерия.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Традиционно открытие катка посетили звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Юлия Пересильд, Светлана Хоркина, Анна Снаткина, Андрей Малахов, Алика Смехова, Жасмин, Татьяна Михалкова, Игорь Николаев и другие.

Актриса Юлия Пересильд на открытии ГУМ-Катка и ГУМ-Ярмарки на Красной площади в Москве
8 из 15

Традиционно открытие катка посетили звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Юлия Пересильд, Светлана Хоркина, Анна Снаткина, Андрей Малахов, Алика Смехова, Жасмин, Татьяна Михалкова, Игорь Николаев и другие.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Филипп Киркоров приехал с отцом Бедросом и детьми Аллой-Викторией и Мартином. Для выхода на Красную площадь певец выбрал яркий костюм: розовый пуховик, оранжевую шапку с вышивкой, черные очки-авиаторы.

Певец Филипп Киркоров с отцом Бедросом и с детьми Аллой-Викторией и Мартином на открытии ГУМ-Катка
9 из 15

Филипп Киркоров приехал с отцом Бедросом и детьми Аллой-Викторией и Мартином. Для выхода на Красную площадь певец выбрал яркий костюм: розовый пуховик, оранжевую шапку с вышивкой, черные очки-авиаторы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Телеведущий Андрей Малахов поздравил читателей РИА Новости с наступающим 2023 годом.

Телеведущий, журналист Андрей Малахов поздравил читателей РИА Новости с наступающим 2023 годом на открытии ГУМ-Катка
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Телеведущий Андрей Малахов поздравил читателей РИА Новости с наступающим 2023 годом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

К поздравлениям присоединилась и певица Жасмин.

Певица Жасмин поздравила читателей РИА Новости с наступающим 2023 годом на открытии ГУМ-Катка
11 из 15

К поздравлениям присоединилась и певица Жасмин.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Открытие посетили вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов и глава группы компаний Bosco di Ciliegi, предприниматель Михаил Куснирович.

Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов (слева) и глава группы компаний Bosco di Ciliegi, предприниматель Михаил Куснирович
12 из 15

Открытие посетили вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов и глава группы компаний Bosco di Ciliegi, предприниматель Михаил Куснирович.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Одновременно с катком начала работать ГУМ-Ярмарка: здесь можно прокатиться на каруселях и попробовать угощения, приобрести сувениры русских народных промыслов.

Карусель на открытии ГУМ-Катка и ГУМ-Ярмарки на Красной площади в Москве
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Одновременно с катком начала работать ГУМ-Ярмарка: здесь можно прокатиться на каруселях и попробовать угощения, приобрести сувениры русских народных промыслов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

В 2022 году ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка оформили в узнаваемой стилистике Гжели. Площадь ледяной поверхности составляет почти шесть тысяч квадратных метров.

На открытии ГУМ-Катка и ГУМ-Ярмарки на Красной площади в Москве
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В 2022 году ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка оформили в узнаваемой стилистике Гжели. Площадь ледяной поверхности составляет почти шесть тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. В будние дни первые четыре сеанса можно будет посетить бесплатно, продолжительность каждого – один час.

Посетители на открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве
15 из 15

Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. В будние дни первые четыре сеанса можно будет посетить бесплатно, продолжительность каждого – один час.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ШоубизФотоФилипп КиркоровТатьяна НавкаКамила ВалиеваЮлия ПересильдГУММосквакуда сходить
 
 
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