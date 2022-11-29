https://ria.ru/20221129/iran-1835034777.html
В Иране арестовали лиц, работавших на американские спецслужбы
В Иране арестовали лиц, работавших на американские спецслужбы - РИА Новости, 29.11.2022
В Иране арестовали лиц, работавших на американские спецслужбы
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) арестовал в ходе последних беспорядков в стране ряд лиц, которые работали на... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:39
2022-11-29T14:39
2022-11-29T14:39
в мире
иран
тегеран (город)
белуджистан
справки
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) арестовал в ходе последних беспорядков в стране ряд лиц, которые работали на американские разведывательные службы, заявил заместитель командующего КСИР контр-адмирал Али Фадави."Мы арестовали ряд вражеских лидеров недавних беспорядков, ждем, когда судебная система вынесет по ним решение. Эти люди были связаны не только с телеканалом Iran International, который является филиалом вражеских шпионских служб, но эти люди были связаны также с разведывательными и шпионскими службами Соединенных Штатов", - приводит агентство Tasnim слова Фадави.В Иране с середины сентября продолжаются массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Уличные беспорядки проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж.В начале ноября участились случаи нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей в периферийных провинциях страны. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно изымают крупные партии оружия на границах страны, поставляющихся для участников беспорядков.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
https://ria.ru/20221123/iran-1833677851.html
https://ria.ru/20221115/iran-1831756174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город), белуджистан, справки
В мире, Иран, Тегеран (город), Белуджистан, Справки
В Иране арестовали лиц, работавших на американские спецслужбы
КСИР Ирана арестовал несколько лиц, работавших на американские спецслужбы
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) арестовал в ходе последних беспорядков в стране ряд лиц, которые работали на американские разведывательные службы, заявил заместитель командующего КСИР контр-адмирал Али Фадави.
"Мы арестовали ряд вражеских лидеров недавних беспорядков, ждем, когда судебная система вынесет по ним решение. Эти люди были связаны не только с телеканалом Iran International, который является филиалом вражеских шпионских служб, но эти люди были связаны также с разведывательными и шпионскими службами Соединенных Штатов", - приводит агентство Tasnim слова Фадави.
В Иране с середины сентября продолжаются массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Уличные беспорядки проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан
, Тегеран
и Курдистан
. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж.
В начале ноября участились случаи нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей в периферийных провинциях страны. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля
и Саудовской Аравией
, а также практически ежедневно изымают крупные партии оружия на границах страны, поставляющихся для участников беспорядков.
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.