https://ria.ru/20221129/iordaniya-1834763632.html

Посол рассказал, чем Россия может привлечь туристов из Иордании

Посол рассказал, чем Россия может привлечь туристов из Иордании - РИА Новости, 29.11.2022

Посол рассказал, чем Россия может привлечь туристов из Иордании

Россия и Иордания работают над восстановлением двустороннего туризма, снизившегося в период пандемии коронавируса, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T04:03

2022-11-29T04:03

2022-11-29T04:10

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АММАН, 29 ноя - РИА Новости. Россия и Иордания работают над восстановлением двустороннего туризма, снизившегося в период пандемии коронавируса, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Глеб Десятников.По словам дипломата, Иордания является популярным направлением для российских туристов, в том числе для паломников. Однако ограничения, введенные в период пандемии коронавируса, отметил Десятников, привели к значительному сокращению поездок россиян в королевство. Снижению числа туристов способствовала и отмена с марта 2020 года прямых рейсов из Аммана в Москву и обратно."В настоящий момент активно работаем над восстановлением туристических обменов между нашими странами в доковидных объемах. Со своей стороны также прилагаем усилия по привлечению в нашу страну как иорданских, так и в целом арабских туристов", – заявил посол.По мнению Десятникова, для гостей из Иордании интересных идей много. Среди них и рекреационный туризм на курортах Северного Кавказа, и "организация поездок с исламским уклоном, например, по историческим и религиозным местам Татарстана"."Есть многочисленные свежие предложения. Надеемся на их успешную реализацию", – сказал Десятников.

https://ria.ru/20221110/puteshestviya-1830286939.html

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амман (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, иордания, амман (город), куда можно лететь, отдых на море