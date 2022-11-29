https://ria.ru/20221129/iordaniya-1834763632.html
Посол рассказал, чем Россия может привлечь туристов из Иордании
Посол рассказал, чем Россия может привлечь туристов из Иордании - РИА Новости, 29.11.2022
Посол рассказал, чем Россия может привлечь туристов из Иордании
Россия и Иордания работают над восстановлением двустороннего туризма, снизившегося в период пандемии коронавируса, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T04:03
2022-11-29T04:03
2022-11-29T04:10
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
иордания
амман (город)
куда можно лететь
отдых на море
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АММАН, 29 ноя - РИА Новости. Россия и Иордания работают над восстановлением двустороннего туризма, снизившегося в период пандемии коронавируса, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Глеб Десятников.По словам дипломата, Иордания является популярным направлением для российских туристов, в том числе для паломников. Однако ограничения, введенные в период пандемии коронавируса, отметил Десятников, привели к значительному сокращению поездок россиян в королевство. Снижению числа туристов способствовала и отмена с марта 2020 года прямых рейсов из Аммана в Москву и обратно."В настоящий момент активно работаем над восстановлением туристических обменов между нашими странами в доковидных объемах. Со своей стороны также прилагаем усилия по привлечению в нашу страну как иорданских, так и в целом арабских туристов", – заявил посол.По мнению Десятникова, для гостей из Иордании интересных идей много. Среди них и рекреационный туризм на курортах Северного Кавказа, и "организация поездок с исламским уклоном, например, по историческим и религиозным местам Татарстана"."Есть многочисленные свежие предложения. Надеемся на их успешную реализацию", – сказал Десятников.
https://ria.ru/20221110/puteshestviya-1830286939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, туристы, иордания, амман (город), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Иордания, Амман (город), куда можно лететь, Отдых на море
04:03 29.11.2022 (обновлено: 04:10 29.11.2022)
Посол рассказал, чем Россия может привлечь туристов из Иордании
Посол: Россия и Иордания работают над восстановлением турпотока между двумя странами