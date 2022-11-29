https://ria.ru/20221129/finprodukty-1834756493.html

Билайн: лидером рейтинга финансовых продуктов остается зарплатная карта

Билайн: лидером рейтинга финансовых продуктов остается зарплатная карта - РИА Новости, 29.11.2022

Билайн: лидером рейтинга финансовых продуктов остается зарплатная карта

Лидером рейтинга финансовых продуктов, проведенного специалистами билайн бизнес с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований "Мобильные опросы",... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:00

2022-11-29T10:00

2022-11-29T10:00

билайн

россия

технологии

мобильная связь

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Лидером рейтинга финансовых продуктов, проведенного специалистами билайн бизнес с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований "Мобильные опросы", остается зарплатная карта, сообщает пресс-служба мобильного оператора.Опрос длился с октября по ноябрь 2022 года среди 2,7 тысячи абонентов билайн - мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек.В рамках исследования "Банковский мониторинг" респондентов спросили об использовании финансовых продуктов в настоящее время, а также о намерении начать или завершить пользование в ближайшие полгода, до марта 2023 года.Лидером рейтинга финансовых продуктов остается зарплатная карта, что является хорошим показателем для общей экономики страны. В ближайшие полгода 26% опрошенных планируют выпустить новую зарплатную карту. Жители Сибирского федерального округа значительно чаще пользуются зарплатной картой - 78%, чем жители РФ в целом. Наименьшая доля зарплатных карт в Северо-Кавказском федеральном округе — 59%.На втором месте по востребованности находится дебетовая карта – 67% респондентов уже пользуются данным финансовым продуктом и 25% планируют открыть новую дебетовую карту в следующие полгода.Доля пользователей кредитными картами остается неизменной – около 40%. Только у 17% респондентов в планах получить новую кредитную карту в ближайшие 6 месяцев. Отказаться же от кредитной карты планируют 20% опрошенных.Продолжают набирать популярность вклады: осенью 2021 продуктом пользовались 20% респондентов, при этом весной 2022, благодаря благоприятным условиям по вкладам, доля выросла до 32% и к осени 2022 достигла 39%.Как отмечается в сообщении, интерес к потребительскому кредиту чуть спадает. В Южном федеральном округе потребительский кредит берут чаще, чем в других регионах РФ. Схожая тенденция и в намерении воспользоваться потребительским кредитом в следующие 6 месяцев - в целом по РФ – 12%, в ЮФО – 18%.Доля ипотечных кредитов не изменилась по сравнению с весной 2022 года: 15% опрошенных пользуются данным продуктом, в возрастной группе 35–44 лет – 20%. Еще 9% респондентов планируют оформить ипотеку до весны 2023, а 3% планируют ее закрыть.Инвестиционные продукты банков вызывают наименьший интерес у пользователей, при этом следует отметить растущий тренд: осенью 2021 только 8% респондентов отмечали пользование продуктом, весной 2022 – уже 12%. Мужчины значимо чаще женщин пользуются инвестиционными продуктами. Кроме того, 9% россиян намерены начать использовать инвестиционные продукты в ближайшие 6 месяцев, в то время как 4% планируют отказаться.

https://ria.ru/20221110/bilayn-1830241283.html

https://ria.ru/20221117/konkurs-1832159351.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, россия, технологии, мобильная связь