Рейтинг@Mail.ru
За пять лет ивановские фермеры реализовали свыше 180 проектов - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20221129/fermery-1834977670.html
За пять лет ивановские фермеры реализовали свыше 180 проектов
За пять лет ивановские фермеры реализовали свыше 180 проектов - РИА Новости, 29.11.2022
За пять лет ивановские фермеры реализовали свыше 180 проектов
За пять с небольшим лет в Ивановской области фермеры реализовали свыше 180 новых проектов с привлечением средств грантов, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:33
2022-11-29T12:33
ивановская область
ивановская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154943/45/1549434553_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4095c396fb2617ca1eeec4b2e27e824a.jpg
ИВАНОВО, 29 ноя – РИА Новости. За пять с небольшим лет в Ивановской области фермеры реализовали свыше 180 новых проектов с привлечением средств грантов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."С 2017 года фермерам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставлен 181 грант на реализацию проектов в АПК. Для этого на господдержку малых форм хозяйствования направлено 449,2 миллиона рублей", – сказал собеседник агентства.По его словам, сельским предпринимателям по госпрограмме АПК доступна грантовая поддержка на развитие проектов начинающих фермеров "Агростартап", "Агротуризм", семейных животноводческих ферм и материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.По поручению главы региона Станислава Воскресенского объемы господдержки увеличивают каждый год. За пять лет в три раза вырос объем государственной поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов: с 29 миллионов рублей в 2017 году до 103,7 миллиона рублей в этом году, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221017/zernovye-1824639474.html
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154943/45/1549434553_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_bcc40ac1cfbede62d3f7f208d7a9cac3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ивановская область
Ивановская область, Ивановская область
12:33 29.11.2022
 

За пять лет ивановские фермеры реализовали свыше 180 проектов

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкКорова крестьянско-фермерского хозяйства
Корова крестьянско-фермерского хозяйства - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 29 ноя – РИА Новости. За пять с небольшим лет в Ивановской области фермеры реализовали свыше 180 новых проектов с привлечением средств грантов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"С 2017 года фермерам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставлен 181 грант на реализацию проектов в АПК. Для этого на господдержку малых форм хозяйствования направлено 449,2 миллиона рублей", – сказал собеседник агентства.
По его словам, сельским предпринимателям по госпрограмме АПК доступна грантовая поддержка на развитие проектов начинающих фермеров "Агростартап", "Агротуризм", семейных животноводческих ферм и материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
По поручению главы региона Станислава Воскресенского объемы господдержки увеличивают каждый год. За пять лет в три раза вырос объем государственной поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов: с 29 миллионов рублей в 2017 году до 103,7 миллиона рублей в этом году, отметили в пресс-службе.
Поле во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 16:19Ивановская область
Урожайность зерновых в Ивановской области увеличилась почти на 31%
 
Ивановская областьИвановская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала