https://ria.ru/20221129/fermery-1834977670.html
За пять лет ивановские фермеры реализовали свыше 180 проектов
За пять лет ивановские фермеры реализовали свыше 180 проектов - РИА Новости, 29.11.2022
За пять лет ивановские фермеры реализовали свыше 180 проектов
За пять с небольшим лет в Ивановской области фермеры реализовали свыше 180 новых проектов с привлечением средств грантов, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:33
2022-11-29T12:33
2022-11-29T12:33
ивановская область
ивановская область
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ИВАНОВО, 29 ноя – РИА Новости. За пять с небольшим лет в Ивановской области фермеры реализовали свыше 180 новых проектов с привлечением средств грантов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."С 2017 года фермерам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставлен 181 грант на реализацию проектов в АПК. Для этого на господдержку малых форм хозяйствования направлено 449,2 миллиона рублей", – сказал собеседник агентства.По его словам, сельским предпринимателям по госпрограмме АПК доступна грантовая поддержка на развитие проектов начинающих фермеров "Агростартап", "Агротуризм", семейных животноводческих ферм и материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.По поручению главы региона Станислава Воскресенского объемы господдержки увеличивают каждый год. За пять лет в три раза вырос объем государственной поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов: с 29 миллионов рублей в 2017 году до 103,7 миллиона рублей в этом году, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221017/zernovye-1824639474.html
ивановская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ивановская область
Ивановская область, Ивановская область
ИВАНОВО, 29 ноя – РИА Новости. За пять с небольшим лет в Ивановской области фермеры реализовали свыше 180 новых проектов с привлечением средств грантов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"С 2017 года фермерам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставлен 181 грант на реализацию проектов в АПК. Для этого на господдержку малых форм хозяйствования направлено 449,2 миллиона рублей", – сказал собеседник агентства.
По его словам, сельским предпринимателям по госпрограмме АПК доступна грантовая поддержка на развитие проектов начинающих фермеров "Агростартап", "Агротуризм", семейных животноводческих ферм и материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
По поручению главы региона Станислава Воскресенского
объемы господдержки увеличивают каждый год. За пять лет в три раза вырос объем государственной поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов: с 29 миллионов рублей в 2017 году до 103,7 миллиона рублей в этом году, отметили в пресс-службе.