https://ria.ru/20221129/fermery-1834977670.html

За пять лет ивановские фермеры реализовали свыше 180 проектов

За пять лет ивановские фермеры реализовали свыше 180 проектов - РИА Новости, 29.11.2022

За пять лет ивановские фермеры реализовали свыше 180 проектов

За пять с небольшим лет в Ивановской области фермеры реализовали свыше 180 новых проектов с привлечением средств грантов, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:33

2022-11-29T12:33

2022-11-29T12:33

ивановская область

ивановская область

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ИВАНОВО, 29 ноя – РИА Новости. За пять с небольшим лет в Ивановской области фермеры реализовали свыше 180 новых проектов с привлечением средств грантов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."С 2017 года фермерам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставлен 181 грант на реализацию проектов в АПК. Для этого на господдержку малых форм хозяйствования направлено 449,2 миллиона рублей", – сказал собеседник агентства.По его словам, сельским предпринимателям по госпрограмме АПК доступна грантовая поддержка на развитие проектов начинающих фермеров "Агростартап", "Агротуризм", семейных животноводческих ферм и материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.По поручению главы региона Станислава Воскресенского объемы господдержки увеличивают каждый год. За пять лет в три раза вырос объем государственной поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов: с 29 миллионов рублей в 2017 году до 103,7 миллиона рублей в этом году, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221017/zernovye-1824639474.html

ивановская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область