https://ria.ru/20221129/dtp-1835050763.html

Девочку, выжившую в ДТП на северо-западе Москвы, выписали из больницы

Девочку, выжившую в ДТП на северо-западе Москвы, выписали из больницы - РИА Новости, 29.11.2022

Девочку, выжившую в ДТП на северо-западе Москвы, выписали из больницы

Девочка, выжившая в ДТП на северо-западе Москвы, выписана из больницы и передана родственникам, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:35

2022-11-29T15:35

2022-11-29T15:35

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Девочка, выжившая в ДТП на северо-западе Москвы, выписана из больницы и передана родственникам, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.Авария произошла накануне на улице Свободы. По предварительным данным полиции, водитель Kia, не справившись с управлением, выехала на тротуар и сбила женщину и двух ее детей, один из которых был в коляске. Мать и один ребенок погибли, второй выжил, но с травмами оказался в больнице. В московской прокуратуре в понедельник сообщили, что женщина села за руль в наркотическом опьянении - теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы."Дочка потерпевшей сегодня выписана из больницы и находится с родственниками отца, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Формируются документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в отношении водителя транспортного средства, а также планируется назначение автотехнической экспертизы", - сказала Иванова журналистам.Отмечается, во вторник следствие ходатайствует об аресте водителя автомобиля.

https://ria.ru/20221129/dtp-1834942782.html

москва

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)