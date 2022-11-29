Девочку, выжившую в ДТП на северо-западе Москвы, выписали из больницы
Девочку, выжившую в ДТП на северо-западе Москвы, передали родственникам
© Фото : Прокуратура МосквыНа улице Свободы водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов - женщину с двумя детьми
На улице Свободы водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов - женщину с двумя детьми. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Девочка, выжившая в ДТП на северо-западе Москвы, выписана из больницы и передана родственникам, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Авария произошла накануне на улице Свободы. По предварительным данным полиции, водитель Kia, не справившись с управлением, выехала на тротуар и сбила женщину и двух ее детей, один из которых был в коляске. Мать и один ребенок погибли, второй выжил, но с травмами оказался в больнице. В московской прокуратуре в понедельник сообщили, что женщина села за руль в наркотическом опьянении - теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.
"Дочка потерпевшей сегодня выписана из больницы и находится с родственниками отца, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Формируются документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в отношении водителя транспортного средства, а также планируется назначение автотехнической экспертизы", - сказала Иванова журналистам.
Отмечается, во вторник следствие ходатайствует об аресте водителя автомобиля.
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