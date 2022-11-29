https://ria.ru/20221129/blagoustroystvo-1834930842.html

В Москве на территории ГКБ имени С.С. Юдина появились зоны отдыха

В Москве на территории ГКБ имени С.С. Юдина появились зоны отдыха - РИА Новости, 29.11.2022

В Москве на территории ГКБ имени С.С. Юдина появились зоны отдыха

Завершены основные работы по благоустройству территории Городской клинической больницы имени С.С. Юдина в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T09:24

2022-11-29T09:24

2022-11-29T09:25

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Завершены основные работы по благоустройству территории Городской клинической больницы имени С.С. Юдина в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова."Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории Городской клинической больницы имени С.С. Юдина, расположенной на юге столицы", - говорится в сообщении.Заммэра, чьи слова приводит пресс-служба, отметил, что главной целью проекта было создать для пациентов комфортную среду, которая будет способствовать их скорейшему выздоровлению, сделать пространство удобным для посетителей. Также он подчеркнул, что территория будет полностью адаптирована для маломобильных граждан.По словам Бирюкова, в ходе работ убрали под землю воздушные кабельные линии, выполнили гидроизоляцию подземных переходов между корпусами, проложили новый кислородопровод."На территории сделали удобные дорожки, разбили газон, установили более 300 современных фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками. Для пациентов и посетителей обустроили уютные зоны отдыха, оборудовали спортивную и детские площадки", - цитируют в сообщении заммэра.Глава комплекса городского хозяйства добавил, что одна из интересных идей проекта - создание мультисенсорного сада, предназначенного для отдыха, реабилитации и рефлексотерапии пациентов. Он поможет в восстановлении гармоничного психоэмоционального состояния."Работы по высадке растений начнут весной следующего года. Все кустарники, цветы и травы будут иметь ярко выраженные тактильные и ароматические свойства", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221001/muzei-1820673560.html

https://ria.ru/20221111/naberezhnaya-1830660476.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков