https://ria.ru/20221129/blagotvoritelnost-1834923982.html

В Москве пройдет благотворительная акция "Исполни желание"

В Москве пройдет благотворительная акция "Исполни желание" - РИА Новости, 29.11.2022

В Москве пройдет благотворительная акция "Исполни желание"

Новогодняя благотворительная акция "Исполни желание" пройдет в период с 1 по 27 декабря в Москве, участие может принять любой желающий, сообщается на сайте мэра РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T08:48

2022-11-29T08:48

2022-11-29T08:48

общество

дед мороз

москва

департамент культуры

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Новогодняя благотворительная акция "Исполни желание" пройдет в период с 1 по 27 декабря в Москве, участие может принять любой желающий, сообщается на сайте мэра столицы."В столице начинается новогодняя благотворительная акция "Исполни желание". Ее участники смогут почувствовать себя в роли Деда Мороза и воплотить мечты детей с инвалидностью, особенностями развития или тяжелыми заболеваниями", - говорится в сообщении.Как уточняется, в первую неделю декабря дети будут писать письма зимнему волшебнику, рассказывая в них о подарках, которые им хотелось бы найти под елкой. Затем письма ребят опубликуют на сайте Московской дирекции массовых мероприятий в разделе "Исполни желание".Принять участие и исполнить желание может любой желающий с 1 по 27 декабря. Для этого на сайте нужно выбрать конкретное письмо, нажать на кнопку "Исполнить желание". В течение трех дней необходимо привезти подарок в офис Московской дирекции массовых мероприятий. О визите необходимо предупредить заранее, контактная информация и часы работы указаны на сайте акции.Добавляется, что следить за статусом каждого письма легко: после нажатия кнопки "Исполнить желание", статус изменится на "Письмо получено" - значит, уже можно выбирать подарок. Статус "Дед Мороз в пути" говорит о том, что курьеры начали развозить подарки. Сразу после того, как посылку доставят, статус изменится на "Подарок получен".Сообщается, что акция "Исполни желание" с 2014 года проводится Департаментом культуры Москвы и Московской дирекцией массовых мероприятий. Благодаря акции подарки получили более тысячи детей. Среди участников акции сотни москвичей, в том числе известные артисты, бизнесмены, телеведущие и спортсмены.

https://ria.ru/20221128/podarok-1834655198.html

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общество, дед мороз, москва, департамент культуры