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Власти обеспечат условия для открытия филиалов банков дружественных стран - РИА Новости, 29.11.2022
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Власти обеспечат условия для открытия филиалов банков дружественных стран
Власти обеспечат условия для открытия филиалов банков дружественных стран - РИА Новости, 29.11.2022
Власти обеспечат условия для открытия филиалов банков дружественных стран
Центральный банк, кабмин и участники рынка работают с иностранными коллегами для налаживания системы международных расчетов, для этого будут обеспечены условия... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T20:17
2022-11-29T20:39
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Центральный банк, кабмин и участники рынка работают с иностранными коллегами для налаживания системы международных расчетов, для этого будут обеспечены условия для исламского финансирования и открытия в России филиалов банков из дружественных стран, следует из проекта "Основные направления развития финансового рынка России на 2023-2025 годы"."Будут обеспечены условия, позволяющие осуществлять финансирование на основании исламских принципов и открывать филиалы иностранных банков дружественных государств", — говорится в документе.Цель этого проекта — расширить возможности по удовлетворению потребностей потребителей в России и привлечь иностранные инвестиции для финансирования экономики, в том числе ее структурной трансформации", отметили в регуляторе.Кроме того, в рамках развития международных платежей создадут условия для перехода к использованию российского рубля и отдельных национальных валют в трансграничных расчетах. Также ведется работа по расширению инфраструктуры международных расчетов с главными торговыми партнерами из дружественных стран и развитие сети корреспондентских отношений, уточнили в ЦБ.Помимо прочего, проект подразумевает расширение возможностей средних банков в обслуживании международных расчетов. Речь идет о развитии инструментов хеджирования внешнеторговых и финансовых операций при учете перехода на расчеты в нацвалютах и специфики рынков.Сообщается, что ЦБ также намерен учитывать изменения в системе внешнеторговых и финансовых расчетов при оценке рисков для финансовой стабильности. Активное взаимодействие регулятора с зарубежными центральными банками поможет облегчить процесс трансформации и управлять им.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
20:17 29.11.2022 (обновлено: 20:39 29.11.2022)
 
Власти обеспечат условия для открытия филиалов банков дружественных стран

ЦБ и власти обеспечат условия для открытия в России филиалов банков дружественных стран

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Центральный банк, кабмин и участники рынка работают с иностранными коллегами для налаживания системы международных расчетов, для этого будут обеспечены условия для исламского финансирования и открытия в России филиалов банков из дружественных стран, следует из проекта "Основные направления развития финансового рынка России на 2023-2025 годы".
"Будут обеспечены условия, позволяющие осуществлять финансирование на основании исламских принципов и открывать филиалы иностранных банков дружественных государств", — говорится в документе.
Приложение Налоги ФЛ - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 20:01
В России расширят возможности индивидуальных инвестиционных счетов
Цель этого проекта — расширить возможности по удовлетворению потребностей потребителей в России и привлечь иностранные инвестиции для финансирования экономики, в том числе ее структурной трансформации", отметили в регуляторе.
Кроме того, в рамках развития международных платежей создадут условия для перехода к использованию российского рубля и отдельных национальных валют в трансграничных расчетах. Также ведется работа по расширению инфраструктуры международных расчетов с главными торговыми партнерами из дружественных стран и развитие сети корреспондентских отношений, уточнили в ЦБ.
Помимо прочего, проект подразумевает расширение возможностей средних банков в обслуживании международных расчетов. Речь идет о развитии инструментов хеджирования внешнеторговых и финансовых операций при учете перехода на расчеты в нацвалютах и специфики рынков.
Сообщается, что ЦБ также намерен учитывать изменения в системе внешнеторговых и финансовых расчетов при оценке рисков для финансовой стабильности. Активное взаимодействие регулятора с зарубежными центральными банками поможет облегчить процесс трансформации и управлять им.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 19:54
ЦБ не зафиксировал нарастания системных рисков для банков
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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