https://ria.ru/20221129/banki-1835127783.html

Власти обеспечат условия для открытия филиалов банков дружественных стран

Власти обеспечат условия для открытия филиалов банков дружественных стран - РИА Новости, 29.11.2022

Власти обеспечат условия для открытия филиалов банков дружественных стран

Центральный банк, кабмин и участники рынка работают с иностранными коллегами для налаживания системы международных расчетов, для этого будут обеспечены условия... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T20:17

2022-11-29T20:17

2022-11-29T20:39

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Центральный банк, кабмин и участники рынка работают с иностранными коллегами для налаживания системы международных расчетов, для этого будут обеспечены условия для исламского финансирования и открытия в России филиалов банков из дружественных стран, следует из проекта "Основные направления развития финансового рынка России на 2023-2025 годы"."Будут обеспечены условия, позволяющие осуществлять финансирование на основании исламских принципов и открывать филиалы иностранных банков дружественных государств", — говорится в документе.Цель этого проекта — расширить возможности по удовлетворению потребностей потребителей в России и привлечь иностранные инвестиции для финансирования экономики, в том числе ее структурной трансформации", отметили в регуляторе.Кроме того, в рамках развития международных платежей создадут условия для перехода к использованию российского рубля и отдельных национальных валют в трансграничных расчетах. Также ведется работа по расширению инфраструктуры международных расчетов с главными торговыми партнерами из дружественных стран и развитие сети корреспондентских отношений, уточнили в ЦБ.Помимо прочего, проект подразумевает расширение возможностей средних банков в обслуживании международных расчетов. Речь идет о развитии инструментов хеджирования внешнеторговых и финансовых операций при учете перехода на расчеты в нацвалютах и специфики рынков.Сообщается, что ЦБ также намерен учитывать изменения в системе внешнеторговых и финансовых расчетов при оценке рисков для финансовой стабильности. Активное взаимодействие регулятора с зарубежными центральными банками поможет облегчить процесс трансформации и управлять им.

https://ria.ru/20221129/iis-1835125314.html

https://ria.ru/20221129/banki-1835124095.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)