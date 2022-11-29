https://ria.ru/20221129/banki-1835127783.html
Власти обеспечат условия для открытия филиалов банков дружественных стран
Власти обеспечат условия для открытия филиалов банков дружественных стран - РИА Новости, 29.11.2022
Власти обеспечат условия для открытия филиалов банков дружественных стран
Центральный банк, кабмин и участники рынка работают с иностранными коллегами для налаживания системы международных расчетов, для этого будут обеспечены условия... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T20:17
2022-11-29T20:17
2022-11-29T20:39
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Центральный банк, кабмин и участники рынка работают с иностранными коллегами для налаживания системы международных расчетов, для этого будут обеспечены условия для исламского финансирования и открытия в России филиалов банков из дружественных стран, следует из проекта "Основные направления развития финансового рынка России на 2023-2025 годы"."Будут обеспечены условия, позволяющие осуществлять финансирование на основании исламских принципов и открывать филиалы иностранных банков дружественных государств", — говорится в документе.Цель этого проекта — расширить возможности по удовлетворению потребностей потребителей в России и привлечь иностранные инвестиции для финансирования экономики, в том числе ее структурной трансформации", отметили в регуляторе.Кроме того, в рамках развития международных платежей создадут условия для перехода к использованию российского рубля и отдельных национальных валют в трансграничных расчетах. Также ведется работа по расширению инфраструктуры международных расчетов с главными торговыми партнерами из дружественных стран и развитие сети корреспондентских отношений, уточнили в ЦБ.Помимо прочего, проект подразумевает расширение возможностей средних банков в обслуживании международных расчетов. Речь идет о развитии инструментов хеджирования внешнеторговых и финансовых операций при учете перехода на расчеты в нацвалютах и специфики рынков.Сообщается, что ЦБ также намерен учитывать изменения в системе внешнеторговых и финансовых расчетов при оценке рисков для финансовой стабильности. Активное взаимодействие регулятора с зарубежными центральными банками поможет облегчить процесс трансформации и управлять им.
https://ria.ru/20221129/iis-1835125314.html
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РИА Новости
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
20:17 29.11.2022 (обновлено: 20:39 29.11.2022)
Власти обеспечат условия для открытия филиалов банков дружественных стран
ЦБ и власти обеспечат условия для открытия в России филиалов банков дружественных стран
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Центральный банк, кабмин и участники рынка работают с иностранными коллегами для налаживания системы международных расчетов, для этого будут обеспечены условия для исламского финансирования и открытия в России филиалов банков из дружественных стран, следует из проекта
"Основные направления развития финансового рынка России на 2023-2025 годы".
"Будут обеспечены условия, позволяющие осуществлять финансирование на основании исламских принципов и открывать филиалы иностранных банков дружественных государств", — говорится в документе.
Цель этого проекта — расширить возможности по удовлетворению потребностей потребителей в России и привлечь иностранные инвестиции для финансирования экономики, в том числе ее структурной трансформации", отметили в регуляторе.
Кроме того, в рамках развития международных платежей создадут условия для перехода к использованию российского рубля и отдельных национальных валют в трансграничных расчетах. Также ведется работа по расширению инфраструктуры международных расчетов с главными торговыми партнерами из дружественных стран и развитие сети корреспондентских отношений, уточнили в ЦБ.
Помимо прочего, проект подразумевает расширение возможностей средних банков в обслуживании международных расчетов. Речь идет о развитии инструментов хеджирования внешнеторговых и финансовых операций при учете перехода на расчеты в нацвалютах и специфики рынков.
Сообщается, что ЦБ также намерен учитывать изменения в системе внешнеторговых и финансовых расчетов при оценке рисков для финансовой стабильности. Активное взаимодействие регулятора с зарубежными центральными банками поможет облегчить процесс трансформации и управлять им.