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На Алтае отремонтировали участки Чуйского тракта - РИА Новости, 29.11.2022
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Туризм
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На Алтае отремонтировали участки Чуйского тракта
На Алтае отремонтировали участки Чуйского тракта - РИА Новости, 29.11.2022
На Алтае отремонтировали участки Чуйского тракта
На Алтае отремонтировали часть Чуйского тракта, ведущую к популярным у туристов местам, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T18:03
2022-11-29T19:35
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республика алтай
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БАРНАУЛ, 29 ноя — РИА Новости. На Алтае отремонтировали часть Чуйского тракта, ведущую к популярным у туристов местам, сообщает пресс-служба регионального правительства."Три участка федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" общей протяженностью 53 километра отремонтировали в этом году в Республике Алтай на территории Онгудайского района", — говорится в сообщении.Ремонт 16-километрового участка от перевала Чике-Таман до ущелья Кур-Кечу начался в прошлом году, было введено в строй десять километров дороги. В этом году провели работы на последнем, шестикилометровом отрезке."Еще два объекта протяженностью 47 километров расположены за природным парком Чуй-Оозы (место слияния рек Чуя и Катунь). Участок проходит вдоль парка петроглифов Калбак-Таш, Чуйского оленного камня, скалы Белый Бом и водопада Ширлак", — отмечается в документе.Ранее в регионе ввели в строй два участка на дороге к Телецкому озеру протяженностью 18 километров, которая является частью федеральной трассы, а также завершили работы на двух мостах — через реки Саразон и Турочак.
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туризм, новости - туризм, республика алтай
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Республика Алтай
18:03 29.11.2022 (обновлено: 19:35 29.11.2022)
 
На Алтае отремонтировали участки Чуйского тракта

На Алтае отремонтировали участки Чуйского тракта, ведущие к популярным у туристов местам

© РИА Новости / Андрей Каспришин / Перейти в медиабанкЧуйская степь
Чуйская степь - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Андрей Каспришин
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БАРНАУЛ, 29 ноя — РИА Новости. На Алтае отремонтировали часть Чуйского тракта, ведущую к популярным у туристов местам, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Три участка федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" общей протяженностью 53 километра отремонтировали в этом году в Республике Алтай на территории Онгудайского района", — говорится в сообщении.
Ремонт 16-километрового участка от перевала Чике-Таман до ущелья Кур-Кечу начался в прошлом году, было введено в строй десять километров дороги. В этом году провели работы на последнем, шестикилометровом отрезке.
"Еще два объекта протяженностью 47 километров расположены за природным парком Чуй-Оозы (место слияния рек Чуя и Катунь). Участок проходит вдоль парка петроглифов Калбак-Таш, Чуйского оленного камня, скалы Белый Бом и водопада Ширлак", — отмечается в документе.
Ранее в регионе ввели в строй два участка на дороге к Телецкому озеру протяженностью 18 километров, которая является частью федеральной трассы, а также завершили работы на двух мостах — через реки Саразон и Турочак.
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