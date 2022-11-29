https://ria.ru/20221129/altay-1834906958.html

На Алтае отремонтировали участки Чуйского тракта

На Алтае отремонтировали участки Чуйского тракта - РИА Новости, 29.11.2022

На Алтае отремонтировали участки Чуйского тракта

На Алтае отремонтировали часть Чуйского тракта, ведущую к популярным у туристов местам, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T18:03

2022-11-29T18:03

2022-11-29T19:35

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БАРНАУЛ, 29 ноя — РИА Новости. На Алтае отремонтировали часть Чуйского тракта, ведущую к популярным у туристов местам, сообщает пресс-служба регионального правительства."Три участка федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" общей протяженностью 53 километра отремонтировали в этом году в Республике Алтай на территории Онгудайского района", — говорится в сообщении.Ремонт 16-километрового участка от перевала Чике-Таман до ущелья Кур-Кечу начался в прошлом году, было введено в строй десять километров дороги. В этом году провели работы на последнем, шестикилометровом отрезке."Еще два объекта протяженностью 47 километров расположены за природным парком Чуй-Оозы (место слияния рек Чуя и Катунь). Участок проходит вдоль парка петроглифов Калбак-Таш, Чуйского оленного камня, скалы Белый Бом и водопада Ширлак", — отмечается в документе.Ранее в регионе ввели в строй два участка на дороге к Телецкому озеру протяженностью 18 километров, которая является частью федеральной трассы, а также завершили работы на двух мостах — через реки Саразон и Турочак.

https://ria.ru/20221125/altay-1833983047.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, республика алтай