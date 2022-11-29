https://ria.ru/20221129/akkreditatsiya-1835107054.html
Соловьев прокомментировал отказ в аккредитации РИА Новости на СМИД ОБСЕ
Соловьев прокомментировал отказ в аккредитации РИА Новости на СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 29.11.2022
Соловьев прокомментировал отказ в аккредитации РИА Новости на СМИД ОБСЕ
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, говоря об отказе аккредитации корреспонденту РИА Новости на заседание СМИД ОБСЕ, заявил о русофобской позиции... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T18:37
2022-11-29T18:37
2022-11-29T18:41
в мире
сергей лавров
польша
россия
варшава
обсе
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, говоря об отказе аккредитации корреспонденту РИА Новости на заседание СМИД ОБСЕ, заявил о русофобской позиции властей Польши.Власти Польши отказали корреспонденту РИА Новости в аккредитации для освещения заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который пройдет 1-2 декабря в Лодзи. Сразу после начала процедуры аккредитации корреспондент РИА Новости в Варшаве подал официальную заявку на мероприятие и получил ответ о том, что аккредитация одобрена. Однако позже корреспондент получил письмо, в котором говорится о том, что "заявка на аккредитацию СМИ отклонена в ходе проверки". При этом просьба к организаторам объяснить причины отказа осталась без ответа."Конечно, это нарушение всех возможных договоренностей и правил, но сейчас от польской стороны можно ожидать чего угодно, после того как они даже министру иностранных дел отказали", - сказал РИА Новости Соловьев.Он полагает, что попытаться повлиять на власти со стороны международных журналистских организаций в нынешней политической ситуации бессмысленно."Я не сторонник совсем отказывать от сотрудничества, если где-то как-то возможно работать с людьми. Во многих странах Запада есть люди, которые правильно понимают ситуацию и поддерживают Россию, конечно, с ними работать нужно. Но власти, конечно, занимают русофобскую позицию", - заключил он.Комиссия Совета Федерации по информационной политике рассмотрит и оценит ситуацию с отказом корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ. В Госдуме, комментируя отказ польских властей, заявили РИА Новости, что такие "хамские" поступки делают только "слабые и некомпетентные политики".Ранее МИД Польши подтвердил отказ допустить к участию в заседании министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В МИД России решение Польши назвали "беспрецедентным и провокационным".Кроме того, российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая прошла в Варшаве 24-26 ноября.
https://ria.ru/20221129/akkreditatsiya-1835085350.html
https://ria.ru/20221116/molodezh-1831871919.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, польша, россия, варшава, обсе, санкции в отношении россии
В мире, Сергей Лавров, Польша, Россия, Варшава, ОБСЕ, Санкции в отношении России
18:37 29.11.2022 (обновлено: 18:41 29.11.2022)
Соловьев прокомментировал отказ в аккредитации РИА Новости на СМИД ОБСЕ
Соловьев ответил на отказ властей Польши в аккредитации РИА Новости на заседание СМИД ОБСЕ
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, говоря об отказе аккредитации корреспонденту РИА Новости на заседание СМИД ОБСЕ, заявил о русофобской позиции властей Польши.
Власти Польши отказали корреспонденту РИА Новости в аккредитации для освещения заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который пройдет 1-2 декабря в Лодзи. Сразу после начала процедуры аккредитации корреспондент РИА Новости в Варшаве подал официальную заявку на мероприятие и получил ответ о том, что аккредитация одобрена. Однако позже корреспондент получил письмо, в котором говорится о том, что "заявка на аккредитацию СМИ отклонена в ходе проверки". При этом просьба к организаторам объяснить причины отказа осталась без ответа.
"Конечно, это нарушение всех возможных договоренностей и правил, но сейчас от польской стороны можно ожидать чего угодно, после того как они даже министру иностранных дел отказали", - сказал РИА Новости Соловьев.
Он полагает, что попытаться повлиять на власти со стороны международных журналистских организаций в нынешней политической ситуации бессмысленно.
"Я не сторонник совсем отказывать от сотрудничества, если где-то как-то возможно работать с людьми. Во многих странах Запада есть люди, которые правильно понимают ситуацию и поддерживают Россию, конечно, с ними работать нужно. Но власти, конечно, занимают русофобскую позицию", - заключил он.
Комиссия Совета Федерации по информационной политике рассмотрит и оценит ситуацию с отказом корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ. В Госдуме, комментируя отказ польских властей, заявили РИА Новости, что такие "хамские" поступки делают только "слабые и некомпетентные политики".
Ранее МИД Польши подтвердил отказ допустить к участию в заседании министра иностранных дел России Сергея Лаврова
. В МИД России решение Польши назвали "беспрецедентным и провокационным".
Кроме того, российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ
, которая прошла в Варшаве
24-26 ноября.