https://ria.ru/20221129/akkreditatsiya-1835107054.html

Соловьев прокомментировал отказ в аккредитации РИА Новости на СМИД ОБСЕ

Соловьев прокомментировал отказ в аккредитации РИА Новости на СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 29.11.2022

Соловьев прокомментировал отказ в аккредитации РИА Новости на СМИД ОБСЕ

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, говоря об отказе аккредитации корреспонденту РИА Новости на заседание СМИД ОБСЕ, заявил о русофобской позиции... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T18:37

2022-11-29T18:37

2022-11-29T18:41

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, говоря об отказе аккредитации корреспонденту РИА Новости на заседание СМИД ОБСЕ, заявил о русофобской позиции властей Польши.Власти Польши отказали корреспонденту РИА Новости в аккредитации для освещения заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который пройдет 1-2 декабря в Лодзи. Сразу после начала процедуры аккредитации корреспондент РИА Новости в Варшаве подал официальную заявку на мероприятие и получил ответ о том, что аккредитация одобрена. Однако позже корреспондент получил письмо, в котором говорится о том, что "заявка на аккредитацию СМИ отклонена в ходе проверки". При этом просьба к организаторам объяснить причины отказа осталась без ответа."Конечно, это нарушение всех возможных договоренностей и правил, но сейчас от польской стороны можно ожидать чего угодно, после того как они даже министру иностранных дел отказали", - сказал РИА Новости Соловьев.Он полагает, что попытаться повлиять на власти со стороны международных журналистских организаций в нынешней политической ситуации бессмысленно."Я не сторонник совсем отказывать от сотрудничества, если где-то как-то возможно работать с людьми. Во многих странах Запада есть люди, которые правильно понимают ситуацию и поддерживают Россию, конечно, с ними работать нужно. Но власти, конечно, занимают русофобскую позицию", - заключил он.Комиссия Совета Федерации по информационной политике рассмотрит и оценит ситуацию с отказом корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ. В Госдуме, комментируя отказ польских властей, заявили РИА Новости, что такие "хамские" поступки делают только "слабые и некомпетентные политики".Ранее МИД Польши подтвердил отказ допустить к участию в заседании министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В МИД России решение Польши назвали "беспрецедентным и провокационным".Кроме того, российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая прошла в Варшаве 24-26 ноября.

https://ria.ru/20221129/akkreditatsiya-1835085350.html

https://ria.ru/20221116/molodezh-1831871919.html

польша

россия

варшава

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сергей лавров, польша, россия, варшава, обсе, санкции в отношении россии