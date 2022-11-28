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В ФРГ рассказали о попытке Зеленского убрать конкурента в борьбе за власть - РИА Новости, 28.11.2022
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В ФРГ рассказали о попытке Зеленского убрать конкурента в борьбе за власть
В ФРГ рассказали о попытке Зеленского убрать конкурента в борьбе за власть - РИА Новости, 28.11.2022
В ФРГ рассказали о попытке Зеленского убрать конкурента в борьбе за власть
Президент Украины Владимир Зеленский пытается устранить политического оппонента мэра Киева Виталия Кличко на фоне проблем с электроэнергией и отоплением в... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T20:11
2022-11-28T20:11
в мире
владимир зеленский
виталий кличко
киев
украина
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается устранить политического оппонента мэра Киева Виталия Кличко на фоне проблем с электроэнергией и отоплением в столице, пишет немецкая газета Rheinische Post."С начала военной операции России на Украине в Киеве действовало негласное перемирие. &lt;…&gt; Однако теперь этот консенсус отменен президентом Владимиром Зеленским", — говорится в материале.По мнению немецких журналистов, Зеленский публично отчитал киевскую городскую администрацию за плохо оборудованные пункты обогрева для снижения рейтинга Кличко.Пункты обогрева начали работать в Киеве и области на этой неделе. Как утверждал Зеленский, они должны быть развернуты при всех областных и районных администрациях, школах и зданиях МЧС, обеспечены водой, светом, мобильной связью и интернетом. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в столице организуют около тысячи таких пунктов.Тем не менее выяснилось, что работа была организована некачественно. Зеленский признал, что больше всего жалоб поступает от киевлян — фактически обеспечены всем необходимым только пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций и при железнодорожном вокзале Киева.Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия накануне признался, что испытывает стыд из-за того, что многие пункты обогрева в Киеве оказались закрытыми.
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60
353
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в мире, владимир зеленский, виталий кличко, киев, украина
В мире, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Киев, Украина
20:11 28.11.2022
 
В ФРГ рассказали о попытке Зеленского убрать конкурента в борьбе за власть

Rheinische Post: Зеленский предпринял попытку устранить Кличко в борьбе за власть

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский в Изюме
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается устранить политического оппонента мэра Киева Виталия Кличко на фоне проблем с электроэнергией и отоплением в столице, пишет немецкая газета Rheinische Post.
"С начала военной операции России на Украине в Киеве действовало негласное перемирие. <…> Однако теперь этот консенсус отменен президентом Владимиром Зеленским", — говорится в материале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 15:20
В США раскрыли мошенническую схему Зеленского
По мнению немецких журналистов, Зеленский публично отчитал киевскую городскую администрацию за плохо оборудованные пункты обогрева для снижения рейтинга Кличко.
Пункты обогрева начали работать в Киеве и области на этой неделе. Как утверждал Зеленский, они должны быть развернуты при всех областных и районных администрациях, школах и зданиях МЧС, обеспечены водой, светом, мобильной связью и интернетом. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в столице организуют около тысячи таких пунктов.
Артиллеристы армии США во время учений - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 18:48Специальная военная операция на Украине
В США разозлили союзников провокационным заявлением по Украине
Тем не менее выяснилось, что работа была организована некачественно. Зеленский признал, что больше всего жалоб поступает от киевлян — фактически обеспечены всем необходимым только пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций и при железнодорожном вокзале Киева.
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия накануне признался, что испытывает стыд из-за того, что многие пункты обогрева в Киеве оказались закрытыми.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 19:26Специальная военная операция на Украине
СМИ: Германия столкнулась с неожиданной проблемой из-за поставок оружия ВСУ
 
В миреВладимир ЗеленскийВиталий КличкоКиевУкраина
 
 
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