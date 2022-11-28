https://ria.ru/20221128/zelenskiy-1834873388.html

В ФРГ рассказали о попытке Зеленского убрать конкурента в борьбе за власть

В ФРГ рассказали о попытке Зеленского убрать конкурента в борьбе за власть - РИА Новости, 28.11.2022

В ФРГ рассказали о попытке Зеленского убрать конкурента в борьбе за власть

Президент Украины Владимир Зеленский пытается устранить политического оппонента мэра Киева Виталия Кличко на фоне проблем с электроэнергией и отоплением в... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T20:11

2022-11-28T20:11

2022-11-28T20:11

в мире

владимир зеленский

виталий кличко

киев

украина

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается устранить политического оппонента мэра Киева Виталия Кличко на фоне проблем с электроэнергией и отоплением в столице, пишет немецкая газета Rheinische Post."С начала военной операции России на Украине в Киеве действовало негласное перемирие. <…> Однако теперь этот консенсус отменен президентом Владимиром Зеленским", — говорится в материале.По мнению немецких журналистов, Зеленский публично отчитал киевскую городскую администрацию за плохо оборудованные пункты обогрева для снижения рейтинга Кличко.Пункты обогрева начали работать в Киеве и области на этой неделе. Как утверждал Зеленский, они должны быть развернуты при всех областных и районных администрациях, школах и зданиях МЧС, обеспечены водой, светом, мобильной связью и интернетом. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в столице организуют около тысячи таких пунктов.Тем не менее выяснилось, что работа была организована некачественно. Зеленский признал, что больше всего жалоб поступает от киевлян — фактически обеспечены всем необходимым только пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций и при железнодорожном вокзале Киева.Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия накануне признался, что испытывает стыд из-за того, что многие пункты обогрева в Киеве оказались закрытыми.

https://ria.ru/20221128/ukraina-1834780719.html

https://ria.ru/20221128/ukraina-1834857260.html

https://ria.ru/20221128/germaniya-1834864553.html

киев

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, виталий кличко, киев, украина