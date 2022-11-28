В ФРГ рассказали о попытке Зеленского убрать конкурента в борьбе за власть

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Rheinische Post: Зеленский предпринял попытку устранить Кличко в борьбе за власть
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский в Изюме
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается устранить политического оппонента мэра Киева Виталия Кличко на фоне проблем с электроэнергией и отоплением в столице, пишет немецкая газета Rheinische Post.
"С начала военной операции России на Украине в Киеве действовало негласное перемирие. <…> Однако теперь этот консенсус отменен президентом Владимиром Зеленским", — говорится в материале.
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По мнению немецких журналистов, Зеленский публично отчитал киевскую городскую администрацию за плохо оборудованные пункты обогрева для снижения рейтинга Кличко.
Пункты обогрева начали работать в Киеве и области на этой неделе. Как утверждал Зеленский, они должны быть развернуты при всех областных и районных администрациях, школах и зданиях МЧС, обеспечены водой, светом, мобильной связью и интернетом. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в столице организуют около тысячи таких пунктов.
Тем не менее выяснилось, что работа была организована некачественно. Зеленский признал, что больше всего жалоб поступает от киевлян — фактически обеспечены всем необходимым только пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций и при железнодорожном вокзале Киева.
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия накануне признался, что испытывает стыд из-за того, что многие пункты обогрева в Киеве оказались закрытыми.