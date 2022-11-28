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ФСБ опубликовала видео с задержанными в Мелитополе украинскими диверсантами - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/zaderzhanie-1834755952.html
ФСБ опубликовала видео с задержанными в Мелитополе украинскими диверсантами
ФСБ опубликовала видео с задержанными в Мелитополе украинскими диверсантами - РИА Новости, 28.11.2022
ФСБ опубликовала видео с задержанными в Мелитополе украинскими диверсантами
Один из задержанных по подозрению в подготовке терактов в Запорожской области заявил, что на Украине его предложили "отмазать" от грабежа в обмен на... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:07
2022-11-28T14:35
специальная военная операция на украине
безопасность
мелитополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
запорожская область
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Один из задержанных по подозрению в подготовке терактов в Запорожской области заявил, что на Украине его предложили "отмазать" от грабежа в обмен на "диверсионные действия" в Мелитополе.В понедельник ФСБ сообщила о предотвращении подготовки серии терактов в людных местах в Запорожской области, в Мелитополе задержаны трое граждан Украины, ехавшие к месту закладки бомбы на рынке."Я проживал на территории Украины, там совершил грабеж с другом. На нас вышел сотрудник правоохранительных органов с предложением, что нас отмажут, а мы поедем в Мелитополь совершать диверсионные действия", - рассказал один из задержанных на видео, обнародованном ФСБ России.
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мелитополь
украина
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Предложили "отмазать от кражи": задержанный под Запорожьем о "цене" диверсии в Мелитополе
Предложили "отмазать от кражи": задержанный под Запорожьем о "цене" диверсии в Мелитополе
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безопасность, мелитополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Мелитополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Запорожская область
14:07 28.11.2022 (обновлено: 14:35 28.11.2022)
 
ФСБ опубликовала видео с задержанными в Мелитополе украинскими диверсантами

ФСБ опубликовала видео с украинскими диверсантами, планировавшими теракты в Мелитополе

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Один из задержанных по подозрению в подготовке терактов в Запорожской области заявил, что на Украине его предложили "отмазать" от грабежа в обмен на "диверсионные действия" в Мелитополе.
В понедельник ФСБ сообщила о предотвращении подготовки серии терактов в людных местах в Запорожской области, в Мелитополе задержаны трое граждан Украины, ехавшие к месту закладки бомбы на рынке.
"Я проживал на территории Украины, там совершил грабеж с другом. На нас вышел сотрудник правоохранительных органов с предложением, что нас отмажут, а мы поедем в Мелитополь совершать диверсионные действия", - рассказал один из задержанных на видео, обнародованном ФСБ России.
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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Боец НМ ДНР и украинский пленный рассказали о ликвидации диверсантов ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМелитопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаЗапорожская область
 
 
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