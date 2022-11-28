https://ria.ru/20221128/zaderzhanie-1834755952.html

ФСБ опубликовала видео с задержанными в Мелитополе украинскими диверсантами

ФСБ опубликовала видео с задержанными в Мелитополе украинскими диверсантами - РИА Новости, 28.11.2022

ФСБ опубликовала видео с задержанными в Мелитополе украинскими диверсантами

Один из задержанных по подозрению в подготовке терактов в Запорожской области заявил, что на Украине его предложили "отмазать" от грабежа в обмен на... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:07

2022-11-28T14:07

2022-11-28T14:35

специальная военная операция на украине

безопасность

мелитополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834763232_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_764e5ba456248aedcf61d4e9fa984826.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Один из задержанных по подозрению в подготовке терактов в Запорожской области заявил, что на Украине его предложили "отмазать" от грабежа в обмен на "диверсионные действия" в Мелитополе.В понедельник ФСБ сообщила о предотвращении подготовки серии терактов в людных местах в Запорожской области, в Мелитополе задержаны трое граждан Украины, ехавшие к месту закладки бомбы на рынке."Я проживал на территории Украины, там совершил грабеж с другом. На нас вышел сотрудник правоохранительных органов с предложением, что нас отмажут, а мы поедем в Мелитополь совершать диверсионные действия", - рассказал один из задержанных на видео, обнародованном ФСБ России.

https://ria.ru/20221118/diversanty-1832369035.html

мелитополь

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Предложили "отмазать от кражи": задержанный под Запорожьем о "цене" диверсии в Мелитополе Предложили "отмазать от кражи": задержанный под Запорожьем о "цене" диверсии в Мелитополе 2022-11-28T14:07 true PT1M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, мелитополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, запорожская область