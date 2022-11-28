https://ria.ru/20221128/vysylka-1834676904.html

Посольство США надеется, что больше взаимных высылок дипломатов не будет

Посольство США надеется, что больше взаимных высылок дипломатов не будет - РИА Новости, 28.11.2022

Посольство США надеется, что больше взаимных высылок дипломатов не будет

Временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд в интервью РИА Новости выразила надежду, что в отношениях Москвы и Вашингтона взаимных высылок дипломатов РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T10:07

2022-11-28T10:07

2022-11-28T11:05

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд в интервью РИА Новости выразила надежду, что в отношениях Москвы и Вашингтона взаимных высылок дипломатов больше не будет.В середине апреля 2021 года Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал 10 дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран.Кроме того, Вашингтон ограничил срок пребывания российских дипломатов тремя годами, при этом выдачу виз сотрудникам, которые могли бы их заменить, Штаты максимально затягивают. В итоге правило трех лет превратилось в фактическое выдворение дипломатов РФ из США. Москва ответила зеркально и заявила, что, если не будет прогресса в диалоге по нормализации работы посольств, аналогичное требование будет распространяться и на американских дипломатов в России, и группе сотрудников посольства США тоже придется уехать из России. Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что в сентябре 2021 года США передали России список из 55 сотрудников российской дипмиссии, которые в 2022 году должны в два этапа уехать из США. Первая группа из 27 сотрудников уехала к концу января, вторая из 28 дипломатов - к концу июня. На недружественные действия Вашингтона в отношении российских дипломатов, Москва ответила зеркально.Читайте полный текст интервью Элизабет Руд >>

https://ria.ru/20220627/diplomaty-1798528526.html

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Кирилл Волков

сша, россия, политика