10:07 28.11.2022 (обновлено: 11:05 28.11.2022)
Посольство США надеется, что больше взаимных высылок дипломатов не будет
Поверенная США в Москве Руд надеется, что больше взаимных высылок дипломатов не будет
© Фото : U.S. Embassy & Consulates in RussiaВременная поверенная в делах посольства США в РФ Элизабет Руд
Временная поверенная в делах посольства США в РФ Элизабет Руд. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд в интервью РИА Новости выразила надежду, что в отношениях Москвы и Вашингтона взаимных высылок дипломатов больше не будет.
"Думаю, это связано с нашими двусторонними отношениями. Надеюсь, что дипломатов больше высылать не будут, потому что в интересах обеих стран иметь полностью укомплектованные, полностью функционирующие посольства", - сказала Руд.
В середине апреля 2021 года Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал 10 дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран.
Кроме того, Вашингтон ограничил срок пребывания российских дипломатов тремя годами, при этом выдачу виз сотрудникам, которые могли бы их заменить, Штаты максимально затягивают. В итоге правило трех лет превратилось в фактическое выдворение дипломатов РФ из США. Москва ответила зеркально и заявила, что, если не будет прогресса в диалоге по нормализации работы посольств, аналогичное требование будет распространяться и на американских дипломатов в России, и группе сотрудников посольства США тоже придется уехать из России. Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что в сентябре 2021 года США передали России список из 55 сотрудников российской дипмиссии, которые в 2022 году должны в два этапа уехать из США. Первая группа из 27 сотрудников уехала к концу января, вторая из 28 дипломатов - к концу июня. На недружественные действия Вашингтона в отношении российских дипломатов, Москва ответила зеркально.