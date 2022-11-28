https://ria.ru/20221128/vkontakte-1834692545.html
Пользователи ВКонтакте хотят, чтобы 31 декабря стало постоянным выходным
Пользователи ВКонтакте хотят, чтобы 31 декабря стало постоянным выходным - РИА Новости, 28.11.2022
Пользователи ВКонтакте хотят, чтобы 31 декабря стало постоянным выходным
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:12
2022-11-28T11:12
2022-11-28T11:12
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, нужен ли постоянный выходной 31 декабря.Варианты ответа были: да, чтобы подготовиться к празднику; нет, и так много отдыхаем; зависит от моего графика; я всегда отдыхаю в этот день.В итоге большинство подписчиков проголосовало за то, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. Так ответили 81% опрошенных. Считают, что праздников и так достаточно — около 8% проголосовавших. При этом 5% пользователей ответили, что они всегда отдыхают 31 декабря. И лишь 3% подписчиков признались, что выходной зависит от их графика.В комментариях пользователи отметили, что 31 декабря им хотелось бы выспаться перед новогодней ночью и без суеты подготовиться к празднику.
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новый год, общество, вконтакте
Новый год, Общество, ВКонтакте
Пользователи ВКонтакте хотят, чтобы 31 декабря стало постоянным выходным
Пользователи ВКонтакте хотят, чтобы 31 декабря стало постоянным выходным, показал опрос
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, нужен ли постоянный выходной 31 декабря.
Варианты ответа были: да, чтобы подготовиться к празднику; нет, и так много отдыхаем; зависит от моего графика; я всегда отдыхаю в этот день.
В итоге большинство подписчиков проголосовало за то, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. Так ответили 81% опрошенных. Считают, что праздников и так достаточно — около 8% проголосовавших. При этом 5% пользователей ответили, что они всегда отдыхают 31 декабря. И лишь 3% подписчиков признались, что выходной зависит от их графика.
В комментариях пользователи отметили, что 31 декабря им хотелось бы выспаться перед новогодней ночью и без суеты подготовиться к празднику.