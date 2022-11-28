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Пользователи ВКонтакте хотят, чтобы 31 декабря стало постоянным выходным - РИА Новости, 28.11.2022
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Пользователи ВКонтакте хотят, чтобы 31 декабря стало постоянным выходным
Пользователи ВКонтакте хотят, чтобы 31 декабря стало постоянным выходным - РИА Новости, 28.11.2022
Пользователи ВКонтакте хотят, чтобы 31 декабря стало постоянным выходным
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:12
2022-11-28T11:12
новый год
общество
вконтакте
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, нужен ли постоянный выходной 31 декабря.Варианты ответа были: да, чтобы подготовиться к празднику; нет, и так много отдыхаем; зависит от моего графика; я всегда отдыхаю в этот день.В итоге большинство подписчиков проголосовало за то, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. Так ответили 81% опрошенных. Считают, что праздников и так достаточно — около 8% проголосовавших. При этом 5% пользователей ответили, что они всегда отдыхают 31 декабря. И лишь 3% подписчиков признались, что выходной зависит от их графика.В комментариях пользователи отметили, что 31 декабря им хотелось бы выспаться перед новогодней ночью и без суеты подготовиться к празднику.
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353
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новый год, общество, вконтакте
Новый год, Общество, ВКонтакте
11:12 28.11.2022
 
Пользователи ВКонтакте хотят, чтобы 31 декабря стало постоянным выходным

Пользователи ВКонтакте хотят, чтобы 31 декабря стало постоянным выходным, показал опрос

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкНовогодняя елка на Манежной площади в Москве
Новогодняя елка на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, нужен ли постоянный выходной 31 декабря.
Варианты ответа были: да, чтобы подготовиться к празднику; нет, и так много отдыхаем; зависит от моего графика; я всегда отдыхаю в этот день.
В итоге большинство подписчиков проголосовало за то, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. Так ответили 81% опрошенных. Считают, что праздников и так достаточно — около 8% проголосовавших. При этом 5% пользователей ответили, что они всегда отдыхают 31 декабря. И лишь 3% подписчиков признались, что выходной зависит от их графика.
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В комментариях пользователи отметили, что 31 декабря им хотелось бы выспаться перед новогодней ночью и без суеты подготовиться к празднику.
 
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