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Дело возбудили после крушения вертолета в Тверской области - РИА Новости, 28.11.2022
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Дело возбудили после крушения вертолета в Тверской области
Дело возбудили после крушения вертолета в Тверской области - РИА Новости, 28.11.2022
Дело возбудили после крушения вертолета в Тверской области
Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна возбуждено после крушения вертолета в Тверской области, в результате... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T08:34
2022-11-28T11:54
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 28 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна возбуждено после крушения вертолета в Тверской области, в результате которого погибли два человека, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Ранее ГУ МЧС информировало, что в 22.30 воскресенья поступило сообщение о жесткой посадке вертолета Robinson R66 в районе населенного пункта Вязовец Кесовогорского района. Падение произошло в поле. Как уточнили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе района, погибли два человека. Западное транспортное управление СК России сообщало, что погибшими оказались пилот 1968 года рождения и пассажир 1975 года."Следователями Северного следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте в своем Telegram-канале.Уточняется, что следователи провели осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются и опрашиваются очевидцы, а также все условия и причины произошедшего. Рассматриваются разные версии.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:34 28.11.2022 (обновлено: 11:54 28.11.2022)
 
Дело возбудили после крушения вертолета в Тверской области

СК возбудил уголовное дело после после крушения вертолета Robinson R66 в Тверской области

© Фото : ЗМСУТ СК РФПоследствия крушения вертолета "Robinson R66" в Тверской области
Последствия крушения вертолета Robinson R66 в Тверской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Фото : ЗМСУТ СК РФ
Последствия крушения вертолета "Robinson R66" в Тверской области
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РЯЗАНЬ, 28 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна возбуждено после крушения вертолета в Тверской области, в результате которого погибли два человека, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее ГУ МЧС информировало, что в 22.30 воскресенья поступило сообщение о жесткой посадке вертолета Robinson R66 в районе населенного пункта Вязовец Кесовогорского района. Падение произошло в поле. Как уточнили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе района, погибли два человека. Западное транспортное управление СК России сообщало, что погибшими оказались пилот 1968 года рождения и пассажир 1975 года.
"Следователями Северного следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте в своем Telegram-канале.
Уточняется, что следователи провели осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются и опрашиваются очевидцы, а также все условия и причины произошедшего. Рассматриваются разные версии.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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