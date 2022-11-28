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В новых "Вампирах средней полосы" герои берут под опеку маленькую девочку
В новых "Вампирах средней полосы" герои берут под опеку маленькую девочку - РИА Новости, 28.11.2022
В новых "Вампирах средней полосы" герои берут под опеку маленькую девочку
Вышел трейлер второго сезона "Вампиров средней полосы", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:13
2022-11-28T14:13
2022-11-28T14:13
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Вышел трейлер второго сезона "Вампиров средней полосы", сообщает пресс-служба проекта. Судя по ролику, добрые упыри из Смоленска столкнуться с очередными загадочными преступлениями и возьмут под свою опеку свидетеля одного из них — маленькую девочку. Другая сложность из будней нежити — новый главный Хранитель. В видео он предлагает чипировать кровососов. И неясно шутит ли этот человек. Также в будущих сериях покажут, что стало с Ольгой — беременной вампиршей. К своим ролям в сериале вернулись Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков. Также в шоу снялись Анастасия Стежко, Лукерья Ильяшенко, Екатерина Ланн и Ева Смирнова.Премьера первого сезона прошла в марте 2021 года. Главные герои — семья вампиров из Смоленска. Опасность для человечества она вряд ли представляет. Бессмертные вурдалаки питались кровью, но никого не убивали. К тому же за ними следили люди из числа Хранителей — у них есть право казнить вампира, если он кого-то убьет. Первая серия второго сезона выйдет в онлайн-кинотеатре START 13 декабря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, юрий стоянов, смоленск, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Юрий Стоянов, Смоленск, что посмотреть
В новых "Вампирах средней полосы" герои берут под опеку маленькую девочку
Вышел трейлер второго сезона "Вампиров средней полосы" — с новым Хранителем и подопечной
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Вышел трейлер второго сезона "Вампиров средней полосы", сообщает пресс-служба проекта.
Судя по ролику, добрые упыри из Смоленска столкнуться с очередными загадочными преступлениями и возьмут под свою опеку свидетеля одного из них — маленькую девочку.
Другая сложность из будней нежити — новый главный Хранитель. В видео он предлагает чипировать кровососов. И неясно шутит ли этот человек.
Также в будущих сериях покажут, что стало с Ольгой — беременной вампиршей.
К своим ролям в сериале вернулись Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков. Также в шоу снялись Анастасия Стежко, Лукерья Ильяшенко, Екатерина Ланн и Ева Смирнова.
Премьера первого сезона прошла в марте 2021 года. Главные герои — семья вампиров из Смоленска. Опасность для человечества она вряд ли представляет. Бессмертные вурдалаки питались кровью, но никого не убивали. К тому же за ними следили люди из числа Хранителей — у них есть право казнить вампира, если он кого-то убьет.
Первая серия второго сезона выйдет в онлайн-кинотеатре START 13 декабря.