https://ria.ru/20221128/ukraina-1834793905.html
На Украину прибыли главы МИД стран Скандинавии и Балтии
На Украину прибыли главы МИД стран Скандинавии и Балтии - РИА Новости, 28.11.2022
На Украину прибыли главы МИД стран Скандинавии и Балтии
Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что обсудил с главами МИД Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции, которые прибыли на Украину,... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:52
2022-11-28T15:52
2022-11-28T15:52
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денис шмыгаль
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что обсудил с главами МИД Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции, которые прибыли на Украину, санкции против РФ, вопросы поставок оружия, финансов и энергетики."В Украину прибыли сегодня министры иностранных дел семи стран: Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции. Основными темами нашей встречи были оружие, финансы и санкции против агрессора. В девятом санкционном пакете рассчитываем на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет въезда в ЕС граждан государства-террориста. Значительное внимание также уделили энергетической сфере", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.Он также поблагодарил министров за помощь с поставкой Украине энергетического оборудования.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221128/sanktsii-1834672844.html
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в мире, денис шмыгаль, украина, эстония, евросоюз, исландия, латвия, литва, норвегия, финляндия, швеция, санкции в отношении россии
В мире, Денис Шмыгаль, Украина, Эстония, Евросоюз, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция, Санкции в отношении России
На Украину прибыли главы МИД стран Скандинавии и Балтии
На Украину прибыли главы МИД Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и стран Балтии