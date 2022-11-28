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Детские технопарки в Москве посетили около полмиллиона жителей - РИА Новости, 28.11.2022
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Детские технопарки в Москве посетили около полмиллиона жителей
Детские технопарки в Москве посетили около полмиллиона жителей - РИА Новости, 28.11.2022
Детские технопарки в Москве посетили около полмиллиона жителей
Почти полмиллиона посетителей приняли детские технопарки Москвы с момента создания, сообщила заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T09:19
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общество
наталья сергунина
москва
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Почти полмиллиона посетителей приняли детские технопарки Москвы с момента создания, сообщила заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина."С тех пор как в Москве открылся первый детский технопарк, прошло шесть лет. За это время их количество увеличилось до 21. Такие профориентационные центры сегодня есть в каждом округе столицы. Там дети осваивают самые разные направления — от робототехники и ИТ до промышленного дизайна и автомоделирования. С 2016 года посетителями образовательных комплексов стали почти полмиллиона ребят", - отметила Сергунина, чьи слова приводятся на официальном портале мэра и правительства Москвы.Отмечается, что детские технопарки столицы с начала года посетили свыше 92 тысяч юных москвичей. Выбрать подходящие занятия можно на едином портале технопарков, где представлены ближайшие мероприятия, на которые открыта онлайн-запись.
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общество, наталья сергунина, москва
Общество, Наталья Сергунина, Москва
09:19 28.11.2022 (обновлено: 09:37 28.11.2022)
 
Детские технопарки в Москве посетили около полмиллиона жителей

Заммэра Сергунина: почти полмиллиона жителей посетили детские технопарки Москвы

© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в медиабанкМузей науки в детском технопарке
Музей науки в детском технопарке - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Музей науки в детском технопарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Почти полмиллиона посетителей приняли детские технопарки Москвы с момента создания, сообщила заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина.
"С тех пор как в Москве открылся первый детский технопарк, прошло шесть лет. За это время их количество увеличилось до 21. Такие профориентационные центры сегодня есть в каждом округе столицы. Там дети осваивают самые разные направления — от робототехники и ИТ до промышленного дизайна и автомоделирования. С 2016 года посетителями образовательных комплексов стали почти полмиллиона ребят", - отметила Сергунина, чьи слова приводятся на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что детские технопарки столицы с начала года посетили свыше 92 тысяч юных москвичей. Выбрать подходящие занятия можно на едином портале технопарков, где представлены ближайшие мероприятия, на которые открыта онлайн-запись.
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