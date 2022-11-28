https://ria.ru/20221128/tekhnopark-1834670550.html

Детские технопарки в Москве посетили около полмиллиона жителей

Детские технопарки в Москве посетили около полмиллиона жителей - РИА Новости, 28.11.2022

Детские технопарки в Москве посетили около полмиллиона жителей

Почти полмиллиона посетителей приняли детские технопарки Москвы с момента создания, сообщила заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T09:19

2022-11-28T09:19

2022-11-28T09:37

общество

наталья сергунина

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834190224_0:508:2736:2047_1920x0_80_0_0_5c4aee26907462d92f4e94961f74c116.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Почти полмиллиона посетителей приняли детские технопарки Москвы с момента создания, сообщила заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина."С тех пор как в Москве открылся первый детский технопарк, прошло шесть лет. За это время их количество увеличилось до 21. Такие профориентационные центры сегодня есть в каждом округе столицы. Там дети осваивают самые разные направления — от робототехники и ИТ до промышленного дизайна и автомоделирования. С 2016 года посетителями образовательных комплексов стали почти полмиллиона ребят", - отметила Сергунина, чьи слова приводятся на официальном портале мэра и правительства Москвы.Отмечается, что детские технопарки столицы с начала года посетили свыше 92 тысяч юных москвичей. Выбрать подходящие занятия можно на едином портале технопарков, где представлены ближайшие мероприятия, на которые открыта онлайн-запись.

https://ria.ru/20221128/obrazovanie-1834669114.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, наталья сергунина, москва