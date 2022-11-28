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Российские военные отбили атаку двух рот ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отбили атаку двух рот ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 28.11.2022

Российские военные отбили атаку двух рот ВСУ на Купянском направлении

Российские войска на Купянском направлении за сутки уничтожили около 50 военных Украины, сорвав две попытки наступления, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:11

2022-11-28T14:11

2022-11-28T14:50

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

украина

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Российские войска на Купянском направлении за сутки уничтожили около 50 военных Украины, сорвав две попытки наступления, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.По данным ведомства, на Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп предпринял попытку атаковать в направлении Куземовки Луганской Народной Республики."В результате нанесенного огневого поражения атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера и пикап", - сказали в Минобороны.

украина

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны об отражении контратаки ВСУ и уничтожении пунктов управления Украинские военные пытались контратаковать в ДНР, чтобы остановить наступление российских войск, но потеряли до 80 человек, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на артемовском направлении украинские войска силами четырех ротных тактических групп пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград в ДНР, чтобы остановить наступление российских войск. 2022-11-28T14:11 true PT3M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, украина, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)