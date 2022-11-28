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Российские военные отбили атаку двух рот ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 28.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные отбили атаку двух рот ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отбили атаку двух рот ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 28.11.2022
Российские военные отбили атаку двух рот ВСУ на Купянском направлении
Российские войска на Купянском направлении за сутки уничтожили около 50 военных Украины, сорвав две попытки наступления, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:11
2022-11-28T14:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
украина
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Российские войска на Купянском направлении за сутки уничтожили около 50 военных Украины, сорвав две попытки наступления, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.По данным ведомства, на Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп предпринял попытку атаковать в направлении Куземовки Луганской Народной Республики."В результате нанесенного огневого поражения атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера и пикап", - сказали в Минобороны.
украина
харьковская область
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Минобороны об отражении контратаки ВСУ и уничтожении пунктов управления
Украинские военные пытались контратаковать в ДНР, чтобы остановить наступление российских войск, но потеряли до 80 человек, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на артемовском направлении украинские войска силами четырех ротных тактических групп пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград в ДНР, чтобы остановить наступление российских войск.
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вооруженные силы украины, безопасность, украина, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:11 28.11.2022 (обновлено: 14:50 28.11.2022)
 
Российские военные отбили атаку двух рот ВСУ на Купянском направлении

Минобороны России: на Купянском направлении отбили атаку двух рот украинских войск

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Российские войска на Купянском направлении за сутки уничтожили около 50 военных Украины, сорвав две попытки наступления, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп предпринял попытку атаковать в направлении Куземовки Луганской Народной Республики.
"В результате нанесенного огневого поражения атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера и пикап", - сказали в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 ноября, 16:25Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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