https://ria.ru/20221128/sotrudnichestvo-1834904331.html
Торгово-промышленные палаты ЛНР и Саратовской области будут сотрудничать
Торгово-промышленные палаты ЛНР и Саратовской области будут сотрудничать - РИА Новости, 28.11.2022
Торгово-промышленные палаты ЛНР и Саратовской области будут сотрудничать
Представители торгово-промышленных палат (ТПП) Луганской Народной Республики и Саратовской области заключили соглашение о сотрудничестве, сообщила журналистам... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T23:54
2022-11-28T23:54
2022-11-28T23:54
специальная военная операция на украине
экономика
саратовская область
луганская народная республика
казахстан
торгово-промышленная палата рф
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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Представители торгово-промышленных палат (ТПП) Луганской Народной Республики и Саратовской области заключили соглашение о сотрудничестве, сообщила журналистам министр экономического развития республики Светлана Подлипаева.По ее словам, данный шаг позволит наладить взаимодействие с Саратовской областью. Подлипаева выразила уверенность, что в дальнейшем ТПП ЛНР подпишет соглашения с другими регионами Российской Федерации. Подписи под соглашением поставили президент Торгово-промышленной палаты ЛНР Анатолий Чех и заместитель председателя ТПП Саратовской области Анатолий Мамедов."Это соглашение, я думаю, будет полезно бизнес-сообществу Луганской Народной Республики для взаимодействия с бизнесом Саратовской области", - прокомментировал руководитель ТПП ЛНР.Представляющий ТПП Саратовской области Мамедов выразил уверенность, что данное сотрудничество сможет помочь с выходом местных предприятий на уровень российских субъектов с точки зрения экспортной составляющей."Теперь у нас единое пространство. У нас есть большая протяженность с Казахстаном. Саратовская область активно торгует на экспорт. И методологическую помощь с удовольствием будем оказывать", - заявил Мамедов.
https://ria.ru/20221128/prazdnik-1834767729.html
саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, саратовская область, луганская народная республика, казахстан, торгово-промышленная палата рф
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Саратовская область, Луганская Народная Республика, Казахстан, Торгово-промышленная палата РФ
Торгово-промышленные палаты ЛНР и Саратовской области будут сотрудничать
Торгово-промышленные палаты ЛНР и Саратовской области договорились о сотрудничестве
ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Представители торгово-промышленных палат (ТПП) Луганской Народной Республики и Саратовской области заключили соглашение о сотрудничестве, сообщила журналистам министр экономического развития республики Светлана Подлипаева.
"Торгово-промышленная палата – это такой своеобразный мостик между властью и бизнесом, поэтому сегодняшнее заключение договора о сотрудничестве между нашей торгово-промышленной палатой и палатой Саратовской области – это еще один важный шаг для нашего бизнеса, для общения для перенимания опыта", - пояснила министр.
По ее словам, данный шаг позволит наладить взаимодействие с Саратовской областью. Подлипаева выразила уверенность, что в дальнейшем ТПП ЛНР подпишет соглашения с другими регионами Российской Федерации. Подписи под соглашением поставили президент Торгово-промышленной палаты ЛНР Анатолий Чех и заместитель председателя ТПП Саратовской области Анатолий Мамедов.
"Это соглашение, я думаю, будет полезно бизнес-сообществу Луганской Народной Республики для взаимодействия с бизнесом Саратовской области", - прокомментировал руководитель ТПП ЛНР.
Представляющий ТПП Саратовской области Мамедов выразил уверенность, что данное сотрудничество сможет помочь с выходом местных предприятий на уровень российских субъектов с точки зрения экспортной составляющей.
"Теперь у нас единое пространство. У нас есть большая протяженность с Казахстаном
. Саратовская область активно торгует на экспорт. И методологическую помощь с удовольствием будем оказывать", - заявил Мамедов.