https://ria.ru/20221128/sotrudnichestvo-1834904331.html

Торгово-промышленные палаты ЛНР и Саратовской области будут сотрудничать

Торгово-промышленные палаты ЛНР и Саратовской области будут сотрудничать - РИА Новости, 28.11.2022

Торгово-промышленные палаты ЛНР и Саратовской области будут сотрудничать

Представители торгово-промышленных палат (ТПП) Луганской Народной Республики и Саратовской области заключили соглашение о сотрудничестве, сообщила журналистам... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T23:54

2022-11-28T23:54

2022-11-28T23:54

специальная военная операция на украине

экономика

саратовская область

луганская народная республика

казахстан

торгово-промышленная палата рф

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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Представители торгово-промышленных палат (ТПП) Луганской Народной Республики и Саратовской области заключили соглашение о сотрудничестве, сообщила журналистам министр экономического развития республики Светлана Подлипаева.По ее словам, данный шаг позволит наладить взаимодействие с Саратовской областью. Подлипаева выразила уверенность, что в дальнейшем ТПП ЛНР подпишет соглашения с другими регионами Российской Федерации. Подписи под соглашением поставили президент Торгово-промышленной палаты ЛНР Анатолий Чех и заместитель председателя ТПП Саратовской области Анатолий Мамедов."Это соглашение, я думаю, будет полезно бизнес-сообществу Луганской Народной Республики для взаимодействия с бизнесом Саратовской области", - прокомментировал руководитель ТПП ЛНР.Представляющий ТПП Саратовской области Мамедов выразил уверенность, что данное сотрудничество сможет помочь с выходом местных предприятий на уровень российских субъектов с точки зрения экспортной составляющей."Теперь у нас единое пространство. У нас есть большая протяженность с Казахстаном. Саратовская область активно торгует на экспорт. И методологическую помощь с удовольствием будем оказывать", - заявил Мамедов.

https://ria.ru/20221128/prazdnik-1834767729.html

саратовская область

луганская народная республика

казахстан

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, саратовская область, луганская народная республика, казахстан, торгово-промышленная палата рф