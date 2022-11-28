https://ria.ru/20221128/soglashenie-1834754960.html

КМСП и Воронежская область договорились о совместной поддержке МСБ

КМСП и Воронежская область договорились о совместной поддержке МСБ - РИА Новости, 28.11.2022

КМСП и Воронежская область договорились о совместной поддержке МСБ

Корпорация МСП (КМСП) и правительство Воронежской области подписали соглашение о совместном развитии малого и среднего предпринимательства в регионе, сообщает... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:09

2022-11-28T14:09

2022-11-28T14:09

корпорация мсп

александр исаевич

экономика

технологии

воронежская область

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) и правительство Воронежской области подписали соглашение о совместном развитии малого и среднего предпринимательства в регионе, сообщает пресс-служба института развития.Соглашение предполагает увеличение числа предпринимателей, которые смогут получить поддержку как со стороны корпорации, так и со стороны региональных властей.Предприниматели получат возможности по привлечению финансирования под "зонтичные" поручительства, льготному лизингу, выходу на новые рынки сбыта на основе программ "выращивания" поставщиков и офсетных договоров. Также более доступными станут меры поддержки благодаря Цифровой платформе МСП.РФ."Зонтичные" поручительства КМСП за время действия механизма с сентября прошлого года уже помогли более 440 предпринимателям Воронежской области привлечь кредитные средства на общую сумму более 5,7 миллиарда рублей. Такие поручительства упрощают процесс получения кредита, причем 50% риска предпринимателя берет на себя корпорация", - отметил гендиректор корпорации Александр Исаевич.Он также рассказал про совместные с крупными госкомпаниями программы "выращивания" поставщиков. Предприниматели, которые планируют развитие бизнеса для исполнения заказов крупнейших заказчиков в рамках закупок по 223-ФЗ, могут через МСП.РФ подать заявку на участие в одной из таких программ. В карту развития могут быть включены меры поддержки в виде авансирования и инвестиционного кредитования, правовой, методической и информационной поддержки. Также возможно заключение офсетных договоров с поставщиками.Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил в ходе подписания, что малый и средний бизнес (МСБ) региона представляют успешные и целеустремленные лидеры, которые за 9 месяцев этого года обеспечили пополнение бюджета на более 9,5 миллиарда рублей."Мы понимаем, в каких сложных условиях оказался практически каждый представитель бизнес-сообщества. Адресно работаем со всеми, кто испытывает трудности, и помогаем адаптироваться с помощью мер господдержки. Уверен, что подписанное соглашение поможет увеличить количество предпринимателей, получивших поддержку", - приводит пресс-служба КМСП слова губернатора.Всего в области зарегистрировано более 155,6 тысячи предпринимателей с учетом самозанятых граждан. В сфере МСБ занято почти 415 тысяч человек. По данным КМСП, на середину ноября гарантии и поручительства в рамках Национальной гарантийной системы (в нее входят КМСП и региональные гарантийные организации) получили 519 компаний области, что в пять раз больше, чем годом ранее. При помощи гарантийной поддержки НГС бизнес региона привлек финансирование на почти 7,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220622/isaevich-1797163247.html

https://ria.ru/20221027/kmsp-1827096947.html

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, экономика, технологии, воронежская область, россия