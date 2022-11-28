https://ria.ru/20221128/shebekino-1834648066.html

СК расследует украинские обстрелы Шебекино

СК расследует украинские обстрелы Шебекино - РИА Новости, 28.11.2022

СК расследует украинские обстрелы Шебекино

СК РФ расследует преступления украинских националистов, обстрелявших Шебекино в Белгородской области, где мирное население частично осталось без водоснабжения и РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T00:31

2022-11-28T00:31

2022-11-28T00:31

специальная военная операция на украине

россия

шебекино

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. СК РФ расследует преступления украинских националистов, обстрелявших Шебекино в Белгородской области, где мирное население частично осталось без водоснабжения и электроэнергии."СК России расследует новые факты преступных действий ВФУ против мирного населения... В результате действий украинских националистов в Шебекино повреждены линии электропередач, на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Добавляется, что из-за обстрелов со стороны Украины в Макеевке погибли 3 человека. Кроме того, женщина была ранена в Ворошиловском районе Донецка, а при обстреле ими Кировского района получил ранение мужчина."Следствие устанавливает обстоятельства этих преступлений и лиц, причастных к их совершению", - добавляет СК РФ.

https://ria.ru/20221127/obstrel-1834591283.html

россия

шебекино

белгородская область

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россия, шебекино, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)