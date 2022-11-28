https://ria.ru/20221128/shebekino-1834648066.html
СК расследует украинские обстрелы Шебекино
СК расследует украинские обстрелы Шебекино - РИА Новости, 28.11.2022
СК расследует украинские обстрелы Шебекино
СК РФ расследует преступления украинских националистов, обстрелявших Шебекино в Белгородской области, где мирное население частично осталось без водоснабжения и РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T00:31
2022-11-28T00:31
2022-11-28T00:31
специальная военная операция на украине
россия
шебекино
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. СК РФ расследует преступления украинских националистов, обстрелявших Шебекино в Белгородской области, где мирное население частично осталось без водоснабжения и электроэнергии."СК России расследует новые факты преступных действий ВФУ против мирного населения... В результате действий украинских националистов в Шебекино повреждены линии электропередач, на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Добавляется, что из-за обстрелов со стороны Украины в Макеевке погибли 3 человека. Кроме того, женщина была ранена в Ворошиловском районе Донецка, а при обстреле ими Кировского района получил ранение мужчина."Следствие устанавливает обстоятельства этих преступлений и лиц, причастных к их совершению", - добавляет СК РФ.
https://ria.ru/20221127/obstrel-1834591283.html
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россия, шебекино, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Шебекино, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует украинские обстрелы Шебекино
СК расследует украинские обстрелы Шебекино, где люди частично остались без воды и света