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СК расследует украинские обстрелы Шебекино - РИА Новости, 28.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/shebekino-1834648066.html
СК расследует украинские обстрелы Шебекино
СК расследует украинские обстрелы Шебекино - РИА Новости, 28.11.2022
СК расследует украинские обстрелы Шебекино
СК РФ расследует преступления украинских националистов, обстрелявших Шебекино в Белгородской области, где мирное население частично осталось без водоснабжения и РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T00:31
2022-11-28T00:31
специальная военная операция на украине
россия
шебекино
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. СК РФ расследует преступления украинских националистов, обстрелявших Шебекино в Белгородской области, где мирное население частично осталось без водоснабжения и электроэнергии."СК России расследует новые факты преступных действий ВФУ против мирного населения... В результате действий украинских националистов в Шебекино повреждены линии электропередач, на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Добавляется, что из-за обстрелов со стороны Украины в Макеевке погибли 3 человека. Кроме того, женщина была ранена в Ворошиловском районе Донецка, а при обстреле ими Кировского района получил ранение мужчина."Следствие устанавливает обстоятельства этих преступлений и лиц, причастных к их совершению", - добавляет СК РФ.
https://ria.ru/20221127/obstrel-1834591283.html
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россия, шебекино, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Шебекино, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
00:31 28.11.2022
 
СК расследует украинские обстрелы Шебекино

СК расследует украинские обстрелы Шебекино, где люди частично остались без воды и света

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. СК РФ расследует преступления украинских националистов, обстрелявших Шебекино в Белгородской области, где мирное население частично осталось без водоснабжения и электроэнергии.
"СК России расследует новые факты преступных действий ВФУ против мирного населения... В результате действий украинских националистов в Шебекино повреждены линии электропередач, на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Добавляется, что из-за обстрелов со стороны Украины в Макеевке погибли 3 человека. Кроме того, женщина была ранена в Ворошиловском районе Донецка, а при обстреле ими Кировского района получил ранение мужчина.
"Следствие устанавливает обстоятельства этих преступлений и лиц, причастных к их совершению", - добавляет СК РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияШебекиноБелгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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