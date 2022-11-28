03:24 28.11.2022 (обновлено: 14:47 28.11.2022)
ЕС изучит предложение о подключении Россельхозбанка к SWIFT, заявили в ЕК
Представитель ЕК Стано: Евросоюз изучит просьбу о переподключении Россельхозбанка к SWIFT
Прохожий у входа в офис Россельхозбанка. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Евросоюз рассмотрит возможность подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, сообщил "Известиям" представитель Еврокомиссии Петер Стано.
"Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT. Хотя это делает транзакции более дорогими и медленными, платежи по-прежнему возможны", — заявил дипломат.
Он отметил, что большинство российских банков не отключены от SWIFT и "достаточное количество платежных каналов остается открытым". В пример он привел Газпромбанк, который не попал под санкции.
"Любая поправка к мерам ЕС потребует единогласного решения государств — членов Совета", — подчеркнул Стано.
По его словам, что у европейских операторов есть право взаимодействовать с находящимися под санкциями российскими банками в случае сделок в сфере продуктов питания и удобрений.
В июне Россельхозбанк вместе со Сбербанком и МКБ отключили от международной системы совершения платежей в рамках очередного пакета антироссийских санкций. Сейчас идут переговорыо о подключении его заново к SWIFT в рамках продуктовой сделки, которая предусматривает разблокировку экспорта российского продовольствия.