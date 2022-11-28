https://ria.ru/20221128/rosselkhozbank-1834653451.html

ЕС изучит предложение о подключении Россельхозбанка к SWIFT, заявили в ЕК

ЕС изучит предложение о подключении Россельхозбанка к SWIFT, заявили в ЕК - РИА Новости, 28.11.2022

ЕС изучит предложение о подключении Россельхозбанка к SWIFT, заявили в ЕК

Евросоюз рассмотрит возможность подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, сообщил "Известиям" представитель Еврокомиссии Петер Стано. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T03:24

2022-11-28T03:24

2022-11-28T14:47

экономика

россия

россельхозбанк

еврокомиссия

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газпромбанк

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евросоюз

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Евросоюз рассмотрит возможность подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, сообщил "Известиям" представитель Еврокомиссии Петер Стано.Он отметил, что большинство российских банков не отключены от SWIFT и "достаточное количество платежных каналов остается открытым". В пример он привел Газпромбанк, который не попал под санкции."Любая поправка к мерам ЕС потребует единогласного решения государств — членов Совета", — подчеркнул Стано.По его словам, что у европейских операторов есть право взаимодействовать с находящимися под санкциями российскими банками в случае сделок в сфере продуктов питания и удобрений.В июне Россельхозбанк вместе со Сбербанком и МКБ отключили от международной системы совершения платежей в рамках очередного пакета антироссийских санкций. Сейчас идут переговорыо о подключении его заново к SWIFT в рамках продуктовой сделки, которая предусматривает разблокировку экспорта российского продовольствия.

https://ria.ru/20221024/zerno-1826285977.html

https://ria.ru/20221105/rosselkhozbank-1829310107.html

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Максим Горбачев

экономика, россия, россельхозбанк, еврокомиссия, сергей вершинин, газпромбанк, в мире, евросоюз