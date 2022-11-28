https://ria.ru/20221128/rebenok-1834817185.html

Найденного на остановке Воронежа младенца отдали в приемную семью

Найденного на остановке Воронежа младенца отдали в приемную семью - РИА Новости, 28.11.2022

Найденного на остановке Воронежа младенца отдали в приемную семью

Новорожденного мальчика, найденного на конечной остановке в отдаленном микрорайоне Воронежа, отдали в приемную семью, сообщила РИА Новости представитель управы... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:44

2022-11-28T16:44

2022-11-28T17:41

воронеж

воронежская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 28 ноя - РИА Новости. Новорожденного мальчика, найденного на конечной остановке в отдаленном микрорайоне Воронежа, отдали в приемную семью, сообщила РИА Новости представитель управы Советского района города."Оформили предварительную опеку, семья у нас стояла в реестре на усыновление. Отдали мальчика в эту семью. Все у него хорошо, мальчик здоровый, теперь он в семье", - сказала собеседница агентства.По ее словам, настоящая мать малыша так и не объявилась.Новорожденного мальчика нашли утром 21 октября на остановке общественного транспорта в поселке Малышево местные жители. Ребенок был завернут в пеленки и одеяло, рядом находилась бутылочка со смесью. Младенца госпитализировали, СК начал устанавливать обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20220704/primore-1799986939.html

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воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

воронеж, воронежская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)