https://ria.ru/20221128/rebenok-1834817185.html
Найденного на остановке Воронежа младенца отдали в приемную семью
Найденного на остановке Воронежа младенца отдали в приемную семью - РИА Новости, 28.11.2022
Найденного на остановке Воронежа младенца отдали в приемную семью
Новорожденного мальчика, найденного на конечной остановке в отдаленном микрорайоне Воронежа, отдали в приемную семью, сообщила РИА Новости представитель управы... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:44
2022-11-28T16:44
2022-11-28T17:41
воронеж
воронежская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 28 ноя - РИА Новости. Новорожденного мальчика, найденного на конечной остановке в отдаленном микрорайоне Воронежа, отдали в приемную семью, сообщила РИА Новости представитель управы Советского района города."Оформили предварительную опеку, семья у нас стояла в реестре на усыновление. Отдали мальчика в эту семью. Все у него хорошо, мальчик здоровый, теперь он в семье", - сказала собеседница агентства.По ее словам, настоящая мать малыша так и не объявилась.Новорожденного мальчика нашли утром 21 октября на остановке общественного транспорта в поселке Малышево местные жители. Ребенок был завернут в пеленки и одеяло, рядом находилась бутылочка со смесью. Младенца госпитализировали, СК начал устанавливать обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20220704/primore-1799986939.html
воронеж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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воронеж, воронежская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Воронеж, Воронежская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
16:44 28.11.2022 (обновлено: 17:41 28.11.2022)
Найденного на остановке Воронежа младенца отдали в приемную семью
Новорожденного мальчика, найденного на остановке в Воронеже, отдали в приемную семью