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Найденного на остановке Воронежа младенца отдали в приемную семью - РИА Новости, 28.11.2022
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Найденного на остановке Воронежа младенца отдали в приемную семью
Найденного на остановке Воронежа младенца отдали в приемную семью - РИА Новости, 28.11.2022
Найденного на остановке Воронежа младенца отдали в приемную семью
Новорожденного мальчика, найденного на конечной остановке в отдаленном микрорайоне Воронежа, отдали в приемную семью, сообщила РИА Новости представитель управы... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:44
2022-11-28T17:41
воронеж
воронежская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 28 ноя - РИА Новости. Новорожденного мальчика, найденного на конечной остановке в отдаленном микрорайоне Воронежа, отдали в приемную семью, сообщила РИА Новости представитель управы Советского района города."Оформили предварительную опеку, семья у нас стояла в реестре на усыновление. Отдали мальчика в эту семью. Все у него хорошо, мальчик здоровый, теперь он в семье", - сказала собеседница агентства.По ее словам, настоящая мать малыша так и не объявилась.Новорожденного мальчика нашли утром 21 октября на остановке общественного транспорта в поселке Малышево местные жители. Ребенок был завернут в пеленки и одеяло, рядом находилась бутылочка со смесью. Младенца госпитализировали, СК начал устанавливать обстоятельства происшествия.
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воронеж, воронежская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Воронеж, Воронежская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
16:44 28.11.2022 (обновлено: 17:41 28.11.2022)
 
Найденного на остановке Воронежа младенца отдали в приемную семью

Новорожденного мальчика, найденного на остановке в Воронеже, отдали в приемную семью

© Фото : СУСК РФ по ВоронежскойОстановка в Воронеже, где была найден завернутый в пеленки младенец
Остановка в Воронеже, где была найден завернутый в пеленки младенец - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Фото : СУСК РФ по Воронежской
Остановка в Воронеже, где была найден завернутый в пеленки младенец
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 28 ноя - РИА Новости. Новорожденного мальчика, найденного на конечной остановке в отдаленном микрорайоне Воронежа, отдали в приемную семью, сообщила РИА Новости представитель управы Советского района города.
"Оформили предварительную опеку, семья у нас стояла в реестре на усыновление. Отдали мальчика в эту семью. Все у него хорошо, мальчик здоровый, теперь он в семье", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, настоящая мать малыша так и не объявилась.
Новорожденного мальчика нашли утром 21 октября на остановке общественного транспорта в поселке Малышево местные жители. Ребенок был завернут в пеленки и одеяло, рядом находилась бутылочка со смесью. Младенца госпитализировали, СК начал устанавливать обстоятельства происшествия.
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