https://ria.ru/20221128/pvo-1834760732.html

Российская ПВО за сутки сбила семь украинских дронов и две ракеты HARM

Российская ПВО за сутки сбила семь украинских дронов и две ракеты HARM - РИА Новости, 28.11.2022

Российская ПВО за сутки сбила семь украинских дронов и две ракеты HARM

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь украинских беспилотников и две противорадарные ракеты HARM, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:22

2022-11-28T14:22

2022-11-28T14:22

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

соледар

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801379548_0:102:3115:1854_1920x0_80_0_0_32bb8f6a20175dfc57789f28121ab585.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь украинских беспилотников и две противорадарные ракеты HARM, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Житловка Луганской Народной Республики, Соледар, Волноваха Донецкой Народной Республики, Скадовск и Чаплинка Херсонской области. Кроме того, перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221128/ataka-1834757788.html

россия

соледар

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, соледар, донецкая народная республика, луганская народная республика