https://ria.ru/20221128/pvo-1834760732.html
Российская ПВО за сутки сбила семь украинских дронов и две ракеты HARM
Российская ПВО за сутки сбила семь украинских дронов и две ракеты HARM - РИА Новости, 28.11.2022
Российская ПВО за сутки сбила семь украинских дронов и две ракеты HARM
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь украинских беспилотников и две противорадарные ракеты HARM, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:22
2022-11-28T14:22
2022-11-28T14:22
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
соледар
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь украинских беспилотников и две противорадарные ракеты HARM, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Житловка Луганской Народной Республики, Соледар, Волноваха Донецкой Народной Республики, Скадовск и Чаплинка Херсонской области. Кроме того, перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221128/ataka-1834757788.html
россия
соледар
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, соледар, донецкая народная республика, луганская народная республика
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Российская ПВО за сутки сбила семь украинских дронов и две ракеты HARM
Российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских дронов и две ракеты HARM