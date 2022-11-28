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Российская ПВО за сутки сбила семь украинских дронов и две ракеты HARM - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/pvo-1834760732.html
Российская ПВО за сутки сбила семь украинских дронов и две ракеты HARM
Российская ПВО за сутки сбила семь украинских дронов и две ракеты HARM - РИА Новости, 28.11.2022
Российская ПВО за сутки сбила семь украинских дронов и две ракеты HARM
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь украинских беспилотников и две противорадарные ракеты HARM, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:22
2022-11-28T14:22
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
соледар
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь украинских беспилотников и две противорадарные ракеты HARM, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Житловка Луганской Народной Республики, Соледар, Волноваха Донецкой Народной Республики, Скадовск и Чаплинка Херсонской области. Кроме того, перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221128/ataka-1834757788.html
россия
соледар
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, соледар, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Соледар, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
14:22 28.11.2022
 
Российская ПВО за сутки сбила семь украинских дронов и две ракеты HARM

Российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских дронов и две ракеты HARM

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Зенитный ракетный комплекс Тор М2У Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь украинских беспилотников и две противорадарные ракеты HARM, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Житловка Луганской Народной Республики, Соледар, Волноваха Донецкой Народной Республики, Скадовск и Чаплинка Херсонской области. Кроме того, перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.
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Вчера, 14:12Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСоледарДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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