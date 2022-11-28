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Владельцу сбегавшей пумы в Ленинградской области грозит проверка - РИА Новости, 28.11.2022
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Владельцу сбегавшей пумы в Ленинградской области грозит проверка
Владельцу сбегавшей пумы в Ленинградской области грозит проверка - РИА Новости, 28.11.2022
Владельцу сбегавшей пумы в Ленинградской области грозит проверка
Владельцу сбегавшей из частного дома в Ленинградской области пумы грозит проверка, сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T21:06
2022-11-28T21:06
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Владельцу сбегавшей из частного дома в Ленинградской области пумы грозит проверка, сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.По информации ведомства, пума сбежала 27 ноября из частного дома в коттеджном поселке во Всеволожском районе Ленинградской области. Сейчас животное возвращено владельцу.Ведомство отмечает, что в действиях собственника животного "усматривается риск причинения вреда жизни и здоровью граждан".Весной этого года владельцу пумы уже объявляли предостережение, так как в ведомство поступило обращение, что в частном доме содержится пума."Гражданину предложено принять меры, направленные на недопущение нарушений требований к охране животных. Как показывает инцидент, произошедший накануне, мер к исполнению предостережения принято не было, что и послужило основанием для инициирования проверки владельца животного", - отмечается в сообщении.
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
21:06 28.11.2022
 
Владельцу сбегавшей пумы в Ленинградской области грозит проверка

Росприроднадзор в Ленинградской области проверит владельца сбегавшей из частного дома пумы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПума
Пума - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Владельцу сбегавшей из частного дома в Ленинградской области пумы грозит проверка, сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.
По информации ведомства, пума сбежала 27 ноября из частного дома в коттеджном поселке во Всеволожском районе Ленинградской области. Сейчас животное возвращено владельцу.
"Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора готовит документы на согласование с органами прокуратуры внеплановой проверки владельца пумы из Всеволожского района Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в действиях собственника животного "усматривается риск причинения вреда жизни и здоровью граждан".
Весной этого года владельцу пумы уже объявляли предостережение, так как в ведомство поступило обращение, что в частном доме содержится пума.
"Гражданину предложено принять меры, направленные на недопущение нарушений требований к охране животных. Как показывает инцидент, произошедший накануне, мер к исполнению предостережения принято не было, что и послужило основанием для инициирования проверки владельца животного", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияЛенинградская областьВсеволожский районФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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