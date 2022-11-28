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Владельцу сбегавшей пумы в Ленинградской области грозит проверка

Владельцу сбегавшей пумы в Ленинградской области грозит проверка - РИА Новости, 28.11.2022

Владельцу сбегавшей пумы в Ленинградской области грозит проверка

Владельцу сбегавшей из частного дома в Ленинградской области пумы грозит проверка, сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T21:06

2022-11-28T21:06

2022-11-28T21:06

происшествия

ленинградская область

всеволожский район

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Владельцу сбегавшей из частного дома в Ленинградской области пумы грозит проверка, сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.По информации ведомства, пума сбежала 27 ноября из частного дома в коттеджном поселке во Всеволожском районе Ленинградской области. Сейчас животное возвращено владельцу.Ведомство отмечает, что в действиях собственника животного "усматривается риск причинения вреда жизни и здоровью граждан".Весной этого года владельцу пумы уже объявляли предостережение, так как в ведомство поступило обращение, что в частном доме содержится пума."Гражданину предложено принять меры, направленные на недопущение нарушений требований к охране животных. Как показывает инцидент, произошедший накануне, мер к исполнению предостережения принято не было, что и послужило основанием для инициирования проверки владельца животного", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220826/kprf-1812213980.html

ленинградская область

всеволожский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, ленинградская область, всеволожский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)