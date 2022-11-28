https://ria.ru/20221128/proverka-1834752604.html

В Челябинске проверяют данные о двух детях на морозе без теплой одежды

В Челябинске проверяют данные о двух детях на морозе без теплой одежды - РИА Новости, 28.11.2022

В Челябинске проверяют данные о двух детях на морозе без теплой одежды

Следственные органы проводят проверку после сообщений о том, что мужчина с маленькими детьми, легко одетыми для 20-градусного мороза, находился на улице в... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:59

2022-11-28T13:59

2022-11-28T14:00

россия

челябинск

челябинская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после сообщений о том, что мужчина с маленькими детьми, легко одетыми для 20-градусного мороза, находился на улице в Челябинске, сообщает СУСК по региону."Следственными органами Следственного комитета РФ с учетом обстоятельств произошедшего материалы проверки истребованы из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.Как сообщалось, 26 ноября на улице жители заметили мужчину, который шел с двумя детьми – мальчиком и девочкой, но девочка была без шапки и теплых брюк в 20-градусный мороз.В отношении мужчины был составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), он не является отцом детей.По данным СУСК, мать детей в указанное время спала в квартире, из которой мужчина с детьми в легкой одежде вышел в магазин, на нее был составлен административный протокол.В ходе проверки будет дана оценка действиям матери по надлежащему уходу за детьми, а также действиям должностных лиц социальных служб учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уточняется в сообщении.Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления.

https://ria.ru/20221127/moroz-1834599873.html

https://ria.ru/20221126/morozy-1834406113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, челябинск, челябинская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)