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В Челябинске проверяют данные о двух детях на морозе без теплой одежды - РИА Новости, 28.11.2022
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В Челябинске проверяют данные о двух детях на морозе без теплой одежды
В Челябинске проверяют данные о двух детях на морозе без теплой одежды - РИА Новости, 28.11.2022
В Челябинске проверяют данные о двух детях на морозе без теплой одежды
Следственные органы проводят проверку после сообщений о том, что мужчина с маленькими детьми, легко одетыми для 20-градусного мороза, находился на улице в... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:59
2022-11-28T14:00
россия
челябинск
челябинская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после сообщений о том, что мужчина с маленькими детьми, легко одетыми для 20-градусного мороза, находился на улице в Челябинске, сообщает СУСК по региону."Следственными органами Следственного комитета РФ с учетом обстоятельств произошедшего материалы проверки истребованы из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.Как сообщалось, 26 ноября на улице жители заметили мужчину, который шел с двумя детьми – мальчиком и девочкой, но девочка была без шапки и теплых брюк в 20-градусный мороз.В отношении мужчины был составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), он не является отцом детей.По данным СУСК, мать детей в указанное время спала в квартире, из которой мужчина с детьми в легкой одежде вышел в магазин, на нее был составлен административный протокол.В ходе проверки будет дана оценка действиям матери по надлежащему уходу за детьми, а также действиям должностных лиц социальных служб учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уточняется в сообщении.Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления.
https://ria.ru/20221127/moroz-1834599873.html
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россия, челябинск, челябинская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Челябинск, Челябинская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
13:59 28.11.2022 (обновлено: 14:00 28.11.2022)
 
В Челябинске проверяют данные о двух детях на морозе без теплой одежды

В Челябинске СК проверяет информацию о нахождении двух детей на морозе без теплой одежды

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после сообщений о том, что мужчина с маленькими детьми, легко одетыми для 20-градусного мороза, находился на улице в Челябинске, сообщает СУСК по региону.
"Следственными органами Следственного комитета РФ с учетом обстоятельств произошедшего материалы проверки истребованы из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 17:38
В Челябинске пьяный мужчина вывел на мороз девочку без шапки
Как сообщалось, 26 ноября на улице жители заметили мужчину, который шел с двумя детьми – мальчиком и девочкой, но девочка была без шапки и теплых брюк в 20-градусный мороз.
В отношении мужчины был составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), он не является отцом детей.
По данным СУСК, мать детей в указанное время спала в квартире, из которой мужчина с детьми в легкой одежде вышел в магазин, на нее был составлен административный протокол.
В ходе проверки будет дана оценка действиям матери по надлежащему уходу за детьми, а также действиям должностных лиц социальных служб учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уточняется в сообщении.
Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления.
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 09:05
В челябинских школах в субботу отменили занятия из-за морозов
 
РоссияЧелябинскЧелябинская областьПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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